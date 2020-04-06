Gold or

Asesor Experto para el comercio de oro. El Asesor Experto utiliza tres indicadores, uno de los cuales es un indicador personalizado construido específicamente para el comercio de oro.

Oferta especial de lanzamiento - sólo por tiempo limitado.

El precio se incrementará en $100 con cada 5 compras. Precio final $1999

Sin estrategias arriesgadas - No utiliza martingala ni métodos de rejilla

El experto utiliza tres indicadores, que son:

  1. Indicador personalizado : El indicador da una señal de la dirección en la que se puede mover el mercado. Por ejemplo, si muestra un color azul, predice que el precio subirá y sólo abrirá operaciones de compra. Si el color es rojo, predice que el precio caerá y sólo abrirá operaciones de venta.
  2. Indicador RSI : Utilizar el RSI de esta manera (30-50 para vender y 50-70 para comprar) ayuda a operar con el impulso del mercado en lugar de contra él.
    El nivel 50 del RSI actúa como punto de equilibrio, permitiendo entradas durante tendencias saludables y evitando entradas tardías cerca de extremos de sobrecompra o sobreventa.
  3. Indicador MACD : ayuda a confirmar si el movimiento del precio tiene suficiente impulso para continuar, permitiendo que las operaciones sigan tendencias fuertes y eviten condiciones de mercado débiles o inciertas.

Lógica del Experto :

  • Abrir una posición de compra : Cuando el indicador Custom es azul , y el indicador RSI (50-70 ) , y el indicador MACD > 0 O MACD cruza por encima de Señal.
  • Abrir una posición de venta : Cuando elindicador personalizado está en rojo, y el indicador RSI(30-50 ) , y el indicador MACD < 0 Oel MACD cruza por debajo de la señal.

Puede controlar la configuración del indicador para gestionar las condiciones de entrada como desee.


Ajustes y Características :

Noticias :

  • News Enable : Activa o desactiva el filtro de noticias. Cuando está habilitado, el EA evita operar durante los periodos de noticias de alto impacto.
  • Importancia de las Noticias: Selecciona el nivel mínimo de impacto de las noticias (Bajo / Medio / Alto) al que reaccionará el EA.
  • Noticias Minutos Antes : Número de minutos antes de una noticia durante los cuales el EA dejará de abrir nuevas operaciones.
  • Noticias Minutos Después: Número de minutos después de una noticia durante los cuales el EA continuará bloqueando nuevas operaciones para evitar volatilidad.

Gestión de Riesgo :

  • Riesgo (lote) : Define el valor de riesgo base utilizado para el tamaño de la posición, dependiendo del modo de riesgo seleccionado.
  • Modo de Riesgo : Determina cómo se calcula el volumen de operaciones:
    • Por defecto : Utiliza el cálculo de lote interno del EA.
    • Volumen Fijo: Operaciones con un tamaño de lote fijo.
    • Volumen Mínimo: Utiliza el tamaño de lote mínimo permitido.
    • % de Capital: El riesgo se calcula como un porcentaje del capital de la cuenta.
    • % de Saldo: El riesgo se calcula como porcentaje del saldo de la cuenta.
    • % de Margen Libre: El riesgo se basa en el margen libre disponible.
    • % de Crédito: El riesgo se calcula en base al crédito de la cuenta.
  • Trailing Stop : Activa o desactiva la función de trailing stop.
  • Nivel de Trailing Stop (%): Nivel porcentual en el que el trailing stop sigue al precio para bloquear los beneficios .
  • Límite de Reducción de Capital(%) : Reducción de capital máxima permitida. Cuando se alcanza, el EA detiene la apertura de nuevas operaciones para proteger la cuenta (Establecer en 0 para desactivar).

Cierre de la posición :

  • Tipo de SL : Define cómo se calcula el Stop Loss:
    • Swing: ElStop Loss se coloca en base a los máximos/mínimos de swing recientes.
    • Rango Medio : El Stop Loss se basa en el rango medio de precios.
    • Rango Máximo : El Stop Loss se basa en el rango de precios máximo reciente.
    • Puntos Fijos : El Stop Loss se establece en un número fijo de puntos .
  • Desviación SL (Puntos): Establece la distancia del Stop Loss en puntos o ajusta su cálculo dependiendo del tipo de SL seleccionado.
  • Coeficiente TP para SL: El Take Profit se calcula como un múltiplo de la distancia del Stop Loss (Ejemplo: 1,0 = TP es igual al SL, 2,0 = TP es el doble del SL).
El resto de ajustes son claros y fáciles de entender. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, puede ponerse en contacto conmigo por privado.


Recomendación :

  • Divisa símbolo : XAUUSD (Oro).
  • Marco de tiempo : H1 (hora).
  • Utilice un VPS para la EA para trabajar 24/7 (Obligatorio).


