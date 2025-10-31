Breakout Box Pro 3in1

5

Triple Volatility Box System

Oferta de lanzamiento: Solo 5 copias disponibles al precio introductorio antes del próximo nivel de precio.

Un sistema profesional de rupturas basado en los ciclos institucionales de volatilidad y en la lógica de compresión del precio.
Triple Volatility Box System identifica períodos de baja volatilidad (“cajas”) y se posiciona automáticamente para posibles expansiones posteriores, siguiendo un principio ampliamente utilizado por los traders institucionales.

Lógica principal

  • Opera con tres cajas independientes basadas en el tiempo, alineadas con las principales sesiones de trading (Asia, Londres y Nueva York).

  • Detecta y opera expansiones de volatilidad tras fases de consolidación.

  • Entrada opcional mediante retroceso de Fibonacci en niveles clave (por ejemplo, 61.8%) para mejorar la calidad del punto de entrada.

  • Filtros de volatilidad y rango garantizan que las operaciones solo se ejecuten tras una compresión significativa.

Gestión de operaciones

  • Estructura de posición en dos partes:

    • TP1 asegura beneficios parciales.

    • TP2 sigue el resto del movimiento con un trailing stop dinámico.

  • Ajuste automático a breakeven tras alcanzar TP1.

  • Cierre opcional por tiempo para evitar exposición durante la noche.

  • Sistema de control de riesgo integrado con cálculo automático del lote y limitación de riesgo por caja.

Características

  • Horarios y sesiones de cajas totalmente personalizables.

  • Protección por tiempo de espera para cajas inactivas.

  • Compatible con cuentas hedging y netting.

  • Sin martingala, sin grid, sin scalping — pura metodología de ruptura por volatilidad.

Configuración recomendada

  • Pares: EURUSD (también efectivo en GBPUSD y XAUUSD)

  • Marco temporal: M5

  • Depósito mínimo: 500 USD

  • Broker: ECN con baja latencia y spreads reducidos

  • Riesgo por caja: 1% (por defecto)

Notas

Triple Volatility Box System se centra en la estructura del mercado, la volatilidad y el momento de ejecución — no en la predicción del precio.

Ofrecemos soporte al usuario 24/7 para asistencia en instalación, optimización y ayuda técnica.
Cada usuario recibe ayuda profesional personalizada ante cualquier consulta de configuración o trading, en cualquier momento.
Comentarios 2
gazpachain
39
gazpachain 2025.11.05 15:42 
 

Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!

rubense
54
rubense 2025.11.04 17:36 
 

el robot funciona perfectamente, tradea 3 veces al dia y es consistente, tiene muchas configuraciones profitables para el mismo activo con tps y entry ajustables, además de trailing stop, cierre por hora para cada operacion y b.e. Me gusta que es un robot muy versatil y con un unico robot puedes hacer una curva bastante equilibrada compensando unas configuraciones con otras, y sirve para multitud de activos. yo tradeo manualmente esta estrategia con diferentes formaqs de gestion y este robot me va a ahorrar muhco trabajo :) muchas gracias al creador.

