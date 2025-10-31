Breakout Box Pro 3in1
- Asesores Expertos
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- Versión: 3.13
- Actualizado: 4 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Triple Volatility Box System
Oferta de lanzamiento: Solo 5 copias disponibles al precio introductorio antes del próximo nivel de precio.
Un sistema profesional de rupturas basado en los ciclos institucionales de volatilidad y en la lógica de compresión del precio.
Triple Volatility Box System identifica períodos de baja volatilidad (“cajas”) y se posiciona automáticamente para posibles expansiones posteriores, siguiendo un principio ampliamente utilizado por los traders institucionales.
Lógica principal
-
Opera con tres cajas independientes basadas en el tiempo, alineadas con las principales sesiones de trading (Asia, Londres y Nueva York).
-
Detecta y opera expansiones de volatilidad tras fases de consolidación.
-
Entrada opcional mediante retroceso de Fibonacci en niveles clave (por ejemplo, 61.8%) para mejorar la calidad del punto de entrada.
-
Filtros de volatilidad y rango garantizan que las operaciones solo se ejecuten tras una compresión significativa.
Gestión de operaciones
-
Estructura de posición en dos partes:
-
TP1 asegura beneficios parciales.
-
TP2 sigue el resto del movimiento con un trailing stop dinámico.
-
-
Ajuste automático a breakeven tras alcanzar TP1.
-
Cierre opcional por tiempo para evitar exposición durante la noche.
-
Sistema de control de riesgo integrado con cálculo automático del lote y limitación de riesgo por caja.
Características
-
Horarios y sesiones de cajas totalmente personalizables.
-
Protección por tiempo de espera para cajas inactivas.
-
Compatible con cuentas hedging y netting.
-
Sin martingala, sin grid, sin scalping — pura metodología de ruptura por volatilidad.
Configuración recomendada
-
Pares: EURUSD (también efectivo en GBPUSD y XAUUSD)
-
Marco temporal: M5
-
Depósito mínimo: 500 USD
-
Broker: ECN con baja latencia y spreads reducidos
-
Riesgo por caja: 1% (por defecto)
Notas
Triple Volatility Box System se centra en la estructura del mercado, la volatilidad y el momento de ejecución — no en la predicción del precio.
Ofrecemos soporte al usuario 24/7 para asistencia en instalación, optimización y ayuda técnica.
Cada usuario recibe ayuda profesional personalizada ante cualquier consulta de configuración o trading, en cualquier momento.
Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!