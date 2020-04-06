KPG Q8 Scalper
- Asesores Expertos
- Le Uyen Phuong Nguyen
- Versión: 2.5
- Activaciones: 5
KPG Q8 ScalperBot BillionKPG Club - Continuamente Actualizado - Activaciones: 5
¡Hola, traders!
KPG Q8 Scalper Bot- el guerrero tecnológico deBillionKPG Club, está diseñado para ser su mejor asistente en oro, divisas, cripto y acciones. Con la capacidad de detectar retrocesos tempranos, le ayudo aevitar comprar máximos y vender mínimos, lo que me convierte en el complemento perfecto paralas operaciones de scalping con altas tasas de ganancia.
¿Mi especialidad? El scalping multimercado en ORO, divisas, criptomonedas y acciones.
¿Mi misión? Proteger su capital, maximizar los beneficios y gestionar el riesgo de forma inteligente para cada inversor.
Por qué KPG Q8 Scalper Bot es el "Multi-Market Scalper" del Club BillionKPG
- Detección temprana de reversiones: actúe antes de que el mercado se dé la vuelta, evitando trampas psicológicas.
- Adaptabilidad universal: optimizado para oro, pares de divisas, criptomonedas y acciones.
- Protección de capital y beneficios: gestión inteligente del riesgo con ATR SL/TP, punto de equilibrio dinámico, trailing stop y multi-TP.
- Sistema de salida de emergencia: cierra instantáneamente las operaciones cuando se producen cambios repentinos de tendencia.
- Estricto control del riesgo: límites de spread, límites de frecuencia de las operaciones y gestión del drawdown para una ejecución disciplinada.
No adivino. No apuesto.
Analizo, espero, y cuando las probabilidades se alinean... golpeo con precisión, convirtiendo una oportunidad en una secuencia de operaciones rentables.
Cómo funciono
- Instalación Plug & Play: sólo tiene que conectarme a su gráfico, elegir su nivel de riesgo y yo me encargo del resto.
- Estrategias optimizadas: totalmente ajustadas desde el primer momento, sin necesidad de configuraciones complejas.
- Flexibilidad multi-marco temporal: rendimiento impecable en cualquier marco temporal.
- Inteligencia de mercado 24/5: supervisión constante de la volatilidad, el comportamiento de los precios y las estructuras de tendencia para una ejecución impecable.
No opero todos los días, pero la paciencia es exactamente lo que hace que mis resultados a largo plazo sean superiores.
La precisión es mi ventaja. La protección es mi firma. La consistencia es mi legado.
Para operadores que quieren más
- Código rápido y optimizado.
- Lógica probada.
- Rendimiento probado en el mercado en vivo - no sólo backtests.
Únaseal Club BillionKPG, active KPGQ8 Scalper Bot, y eleve su viaje de trading a una nueva era.
** Consejo rápido de configuración: por favor, asegúrese de que el spread máximo en su configuración de entrada es mayor que el spread real en su plataforma de negociación. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto conmigo. Gracias.