KPG Q8 Scalper

KPG Q8 ScalperBot BillionKPG Club - Continuamente Actualizado - Activaciones: 5

¡Hola, traders!

KPG Q8 Scalper Bot- el guerrero tecnológico deBillionKPG Club, está diseñado para ser su mejor asistente en oro, divisas, cripto y acciones. Con la capacidad de detectar retrocesos tempranos, le ayudo aevitar comprar máximos y vender mínimos, lo que me convierte en el complemento perfecto paralas operaciones de scalping con altas tasas de ganancia.

¿Mi especialidad? El scalping multimercado en ORO, divisas, criptomonedas y acciones.
¿Mi misión? Proteger su capital, maximizar los beneficios y gestionar el riesgo de forma inteligente para cada inversor.

Por qué KPG Q8 Scalper Bot es el "Multi-Market Scalper" del Club BillionKPG

  • Detección temprana de reversiones: actúe antes de que el mercado se dé la vuelta, evitando trampas psicológicas.
  • Adaptabilidad universal: optimizado para oro, pares de divisas, criptomonedas y acciones.
  • Protección de capital y beneficios: gestión inteligente del riesgo con ATR SL/TP, punto de equilibrio dinámico, trailing stop y multi-TP.
  • Sistema de salida de emergencia: cierra instantáneamente las operaciones cuando se producen cambios repentinos de tendencia.
  • Estricto control del riesgo: límites de spread, límites de frecuencia de las operaciones y gestión del drawdown para una ejecución disciplinada.

No adivino. No apuesto.
Analizo, espero, y cuando las probabilidades se alinean... golpeo con precisión, convirtiendo una oportunidad en una secuencia de operaciones rentables.

Cómo funciono

  • Instalación Plug & Play: sólo tiene que conectarme a su gráfico, elegir su nivel de riesgo y yo me encargo del resto.
  • Estrategias optimizadas: totalmente ajustadas desde el primer momento, sin necesidad de configuraciones complejas.
  • Flexibilidad multi-marco temporal: rendimiento impecable en cualquier marco temporal.
  • Inteligencia de mercado 24/5: supervisión constante de la volatilidad, el comportamiento de los precios y las estructuras de tendencia para una ejecución impecable.

No opero todos los días, pero la paciencia es exactamente lo que hace que mis resultados a largo plazo sean superiores.

La precisión es mi ventaja. La protección es mi firma. La consistencia es mi legado.

Para operadores que quieren más

  • Código rápido y optimizado.
  • Lógica probada.
  • Rendimiento probado en el mercado en vivo - no sólo backtests.

Únaseal Club BillionKPG, active KPGQ8 Scalper Bot, y eleve su viaje de trading a una nueva era.

¿Le gustaría que yo también elaborar unaversión promocional más corto ( alrededor de 3-4 frases) que se puede utilizar como la descripción rápida de MQL5 mercado?

** Consejo rápido de configuración: por favor, asegúrese de que el spread máximo en su configuración de entrada es mayor que el spread real en su plataforma de negociación. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto conmigo. Gracias.


Productos recomendados
Peace Of Mind MT5
Shahid Rasool
Asesores Expertos
TRANQUILIDAD MT-4/5 Introducción: No es sólo un robot de comercio y no una herramienta de comercio social. Es muy avanzado y totalmente lleno de aspectos técnicos y fundamentales que podrían afectar a nuestro / su comercio de divisas. Sí, nuestro experimentado y profesional equipo de expertos comerciantes de forma remota la obtención de su análisis en tiempo real en el mismo, como noticias de última hora que podría afectar directamente al mercado de divisas y viceversa. Añadir dirección de serv
Money Magnet
Farhad Kia
Asesores Expertos
es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
CMFXGold
Chethan V
Asesores Expertos
CMFX GOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD Precisión. Paciencia. Poder. CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital. Soporte Para cualquier duda, consulta o asistencia en la configuración, por favor contacte conmigo a través de mensaje privado MQL5 . Respondo a cada mensaje personalmente y ayudo con la instalación, optimización y orientación.
Joker Pro EURUSD h1
Raphael Schwietering
Asesores Expertos
Joker Pro - 5 años de resultados probados en EURUSD H1 Respaldado por 5 años de backtesting verificado en el marco temporal EURUSD H1, Joker Pro es su solución de trading definitiva, que combina precisión, potencia y gestión profesional del riesgo para traders serios. Descubra Joker Pro - Precisión y Rendimiento Adéntrese en el futuro del trading con Joker Pro , un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado para un rendimiento consistente y fuertes controles de riesgo. Tanto si está hacie
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Asesores Expertos
El BigBoss Ultra Z Scalper EA es un asesor experto (EA) de scalping preciso para EURUSD en el marco temporal M5 (5 minutos). BigBoss Scalper Ultra Z es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para estrategias de scalping de precisión en el par EURUSD, que se ejecuta en la plataforma MetaTrader 5 con el marco temporal M5 (5 minutos). Este EA está diseñado para operadores que buscan una ejecución rápida y una gestión de riesgos controlada, ya que utiliza un Take Profit de 12 pips y un St
US30 Innovator MT5
Ng Chu En
Asesores Expertos
Presentamos US30 Innovator , el excepcional asesor experto MQL5 desarrollado por un experimentado trader de élite certificado con una experiencia de desarrollo de más de 11 años. US30 Innovator , un Asesor Experto avanzado meticulosamente diseñado para el trading. Aprovechando algoritmos de identificación de tendencias de última generación, este sistema se adapta a la perfección a la compleja dinámica del mercado, capturando oportunidades de alta probabilidad con precisión y agilidad. US30 Inno
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Asesores Expertos
Sistema de Trading Automatizado Avanzado para Oro Gold Catalyst EA MT5 es una solución de trading completamente automatizada , optimizada específicamente para XAU/USD (Oro) . Al combinar estrategias de seguimiento de tendencia , confirmaciones de acción del precio y gestión dinámica del riesgo , este EA ha demostrado un rendimiento estable y fiable durante más de un año de pruebas en condiciones reales de mercado. 1. Descripción General de la Estrategia Gold Catalyst EA MT5 emplea un enfoque sis
DMI Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
DMI Scalper GOLD MT5 - Sistema de Trading Automatizado Premium Descripción General DMI Scalper GOLD es un Expert Advisor (EA) de alta precisión diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) utilizando una estrategia avanzada basada en el indicador DMI (Directional Movement Index) Este sistema automatizado ha sido desarrollado para traders que buscan aprovechar los movimientos de scalping en el mercado del oro, con una configuración optimizada para operar en temporalidad M15 (15 mi
Smart TrendGrid MT5
Nawar Dheyaa Abdulhameed Naji
Asesores Expertos
Smart TrendGrid EA es un Asesor Experto profesional (Expert Advisor) diseñado para combinar la precisión del seguimiento de tendencias con la flexibilidad de un sistema basado en rejilla (grid) . Integra herramientas analíticas avanzadas y un control inteligente del riesgo para mantener consistencia y adaptabilidad en diferentes condiciones del mercado. El sistema identifica la tendencia principal del mercado utilizando indicadores como SuperTrend , mientras combina RSI , MACD y Bandas de Bolli
MultipleORB EA Retail Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Asesores Expertos
MULTI-ORB v6.0.1 EDICIÓN AL POR MENOR Sistema de trading agresivo de ruptura del rango de apertura SIN FILTRO DE NOTICIAS - OPERA EN TODAS LAS CONDICIONES DEL MERCADO ¿QUÉ ES OPENING RANGE BREAKOUT (ORB)? La estrategia Opening Range Breakout opera con rupturas de precios desde rangos establecidos rangos de sesión de mercado establecidos. Esta EDICIÓN RETAIL está diseñada para operadores agresivos que quieren capturar movimientos de alta volatilidad durante eventos noticiosos y sesion
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Asesores Expertos
XSmartPro EA - Sistema Profesional de Trading de Cuadrícula Grid Bidireccional Inteligente DCA con Filtros de Seguridad Avanzados Visión general XSmartPro EA es un sistema profesional de trading Grid DCA (Dollar Cost Averaging) diseñado para traders que quieren operar en Forex de forma segura y eficiente. El EA utiliza una estrategia inteligente de cuadrícula bidireccional combinada con filtros técnicos avanzados para optimizar los puntos de entrada y proteger su cuenta. Características principa
Moving Regression Bands
Fillipe Dos Santos
Asesores Expertos
Bandas móviles de regresión EA Descripción El EA de bandas de regresión móvil es un robusto sistema de trading automatizado que utiliza el análisis de regresión polinómica para identificar oportunidades de mercado. Basado en bandas móviles de regresión, este EA ofrece un enfoque matemático y estadístico para el trading. Características principales Análisis avanzado : Utiliza regresión polinómica para calcular tendencias y bandas de volatilidad Flexibilidad operativa : Modos Normal e Inverso para
BB Martingale EA MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Advertencia Este es un Sistema de Trading Martingale. Este EA utiliza el indicador de Bandas de Bollinger para abrir operaciones automáticas en su cuenta. Si el precio cruza la banda superior/inferior de Bollinger con cierta distancia (en pips), abre una operación inicial. Después de esa operación inicial, si el precio se mueve a cierta distancia (en pips) de la operación inicial, el EA abrirá la siguiente operación con Lote Martingala y así sucesivamente. No se recomienda su uso en cuentas de
DCA Multiplier GRID
Nam Dan Tran
Asesores Expertos
DCA Grid Trading Strategy - Sistema Profesional Multinivel Visión general Un avanzado Dollar Cost Averaging (DCA) rejilla de comercio Asesor Experto que gestiona automáticamente múltiples niveles de orden con el tamaño de la posición inteligente y dinámico tomar la optimización de beneficios. Características principales Sistema de rejilla inteligente Negociación en parrilla automatizada con espaciado configurable (por defecto 300 pips) Hasta 21 niveles DCA para una cobertura máxima del mercado C
Origin Gold SonicR
Dinh Hoan Luu
Asesores Expertos
Origin Gold Sonic R EA - Trading Automatizado para XAU/USD (1H) Visión general Origin Gold Sonic R EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar XAU/USD (Oro) en el marco temporal H1 utilizando la Estrategia Sonic R. Este EA combina inteligentemente análisis de tendencias, confirmaciones basadas en volumen y niveles dinámicos de soporte/resistencia para entrar y salir de las operaciones con precisión. Características principales Operaciones totalmente automatizadas: ejecu
Doji Hunter EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
*** VENTA *** PRECIO PROMOCIONAL *** Doji Hunter EA es un asesor experto que reconoce el patrón de velas DOJI , ya sea para operaciones largas o cortas . El Oscilador Estocástico , las Bandas de Bollinger y el Volumen en Balance (OBV) pueden ser configurados y utilizados como filtros para operar. Así, es posible operar sólo con dojis que se creen bajo una determinada región de bandas o un valor límite del estocástico. Takeprofit y Stoploss pueden configurarse como fijos o como trade out del est
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
XAU Breakout Scalper MT5
Yassir Lamrichi
5 (3)
Asesores Expertos
Presentando XAU Breakout Scalper MT5 - EA de Trading de Oro con Doble Estrategia Un EA sistemático diseñado utilizando técnicas cuantitativas y experiencia de trading profesional. [ Descargar SETFILE(.set) ] XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set  | Periodo: 2025.01.15 → 2025.11.16 | Balance inicial: $50,000 | Balance final: ≈ 158 000 $ | Riesgo por operación: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | Máx. drawdown: 13.10% | Tasa de acierto: 63–64% | Operaciones: 874 Su EA profesional de breakout, diseña
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Asesores Expertos
USD Killer Gemini EA es la solución para los operadores que buscan maximizar sus operaciones con la seguridad de una estrategia sólida y altamente automatizada. Desarrollado por Felipe FX, este EA de próxima generación combina tecnología de vanguardia e indicadores avanzados para ofrecer operaciones eficientes y rentables. Indicadores avanzados para confirmar entradas, USD Killer fue desarrollado con todo el poder de AI Gemini y encontramos patrones que ocurren diariamente en el gráfico, aumen
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Asesores Expertos
Estimado usuario Este es un EA desarrollado basado en el método de acción de precios utilizando el canal de Donchian combinado con el método de seguimiento de tendencia. Opera con múltiples pares de divisas al mismo tiempo. Beneficio medio superior al 2500% en cinco años (ajustes de SL y TP en función del proceso de optimización). Ventajas: El asesor no tiene rejillas, o martingala.... Establecer la relación de riesgo de caída de balance El asesor Utilice un algoritmo de stop loss de acuerdo co
MarketPeckerGOLDV3
Marouane Belhaouss
Asesores Expertos
Descripción del producto SAR MACD Pro EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado que combina dos indicadores técnicos de gran alcance: SAR Parabólico y MACD. Diseñado para traders de todos los niveles, este EA identifica puntos de entrada óptimos con gestión de riesgo integrada. Idea de trading : El EA busca convergencias entre los cambios direccionales del SAR Parabólico y los cruces de líneas del MACD para generar señales de trading fiables. Características principales Caract
HuiAi
Saeid Soleimani
Asesores Expertos
Robot de Trading HUIAI PROBADO EN VIVO - Contáctenos para ver el rendimiento en tiempo real   Próximo precio: 399$ Descripción HUIAI es un sistema de trading automatizado diseñado para analizar y operar el Nas100 en el marco temporal H1. Especificaciones Técnicas Mercado objetivo: Nas100 Marco temporal: H1 (1 hora) Balance mínimo recomendado: $100 Plataforma: MetaTrader 5 Características Principales Sistema de Gestión de Riesgos Cálculo automático del tamaño del lote Ajuste de stop loss trailin
Dunnigan EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
Dunnigan EA Utiliza Pure Price Action y la estrategia de Willian Dunnigan para identificar un Señal de entrada al mercado. Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, Dunnigan EA es para ti. Dunnigan EA no utiliza IA o martingala, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho más confiables. El Dunnigan EA ha sido sometido a un largo periodo de más de di
GoldEnigmaPro
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldEnigmaPro - Estrategia basada en RSI GoldEnigmaPro es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operaciones de ruptura precisas utilizando el poder de las señales basadas en el RSI. Este EA coloca órdenes de forma inteligente cerca de las zonas de sobrecompra y sobreventa del RSI para capturar movimientos de precios impulsados por el impulso, ideal para el oro (XAUUSD) y pares volátiles. Características principales Lógica de entrada de ruptura : Espera la confirmación del prec
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Asesores Expertos
Maximum Infinity Pro – EA de Rejilla Avanzado para MT5 Maximum Infinity Pro es un Asesor Experto (EA) de grado profesional diseñado para MetaTrader 5, que combina una lógica de trading de rejilla avanzada con una robusta gestión de riesgos y estrategias adaptativas de entrada/salida. Este EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados que desean una solución de trading fiable, flexible y totalmente automatizada. Características Principales Sistema de Rejilla Inteligent
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
QuantLot Expert: El Sistema de Reversión Definitivo para EURUSD QuantLot Expert es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado para el gráfico EURUSD M15 . Se trata de un sistema automatizado avanzado que utiliza una potente estrategia de Reversión para identificar los posibles puntos de inflexión de los precios y capitalizar los movimientos del mercado. Este EA está diseñado para los operadores que exigen consistencia y libertad del monitoreo continuo del mercado. Características principales
Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Asesores Expertos
!!VIERNES NEGRO!! - ¡¡EL PRECIO PUEDE CAMBIAR DEBIDO A LAS DEMANDAS - EL MEJOR BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast es un Asesor Experto de Algoritmo Completo. Este EA opera basado en el Break Out del máximo o mínimo de las últimas velas, usted puede cambiar toda la configuración de acuerdo a sus preferencias. El EA también tiene Gestión del Tiempo, usted puede cronometrar sus órdenes basadas en el tiempo de inicio y fin de dejar que se ejecute todo el tiempo. Hay lote fijo y lote au
GBPJPY grandmaster
Yousseff Sarmiento Pedrozo
Asesores Expertos
Un bot especializado para el mercado de GBPJPY. El backtest esta realizado en "cada tick" 204M de ticks modelados (2019-2023) Se basa en tendecias del mercado, esta totalmente optimizado y gestiona automaticamente el lotaje de las posiciones en base al capital. Se puede modificar el riesgo por operacion en porcentaje%, su gestion de capital esta basada en el interes compuesto, cuando entra en racha negativa empieza a bajar el lotaje hasta volver a una racha positiva en la cual arriesgara nuevam
Musahi
OneUp Trading LLC
5 (2)
Asesores Expertos
Construido y basado en un concepto realista y estructurado de day trading, este EA aplica una lógica de ruptura utilizada comúnmente en entornos profesionales. Su objetivo es capturar movimientos direccionales del mercado tras periodos de consolidación, sin emplear técnicas de alto riesgo como la martingala o la cuadrícula. Estrategia El sistema funciona colocando órdenes pendientes en los extremos de un rango definido (por ejemplo, entre las 08:00 y las 09:00). Esta técnica busca aprovechar ru
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
KPG Scalper BS10
Le Uyen Phuong Nguyen
Asesores Expertos
**KPG Smart Scalper BS10 Bot** **BillionKPG Club - Continuamente Actualizado - Activaciones: 5** ¡ Hola, traders ! ** Una nota rápida sobre la configuración de su bot: por favor, asegúrese de que la propagación máxima en la configuración de entrada es mayor que la propagación real en su plataforma de negociación (puede consultar la captura de pantalla adjunta para más detalles). Si tiene algún problema, hágamelo saber, estoy feliz de ayudar. Gracias . --- KPG Smart Scalper BS10 Bot, el guerrero
KPG S8 U8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Asesores Expertos
**KPG S8 U8 Scalper Bot** **Club BillionKPG - Activaciones: 5** ¡Hola, traders! **Una nota rápida sobre la configuración de su bot: por favor, asegúrese de que la propagación máxima en la configuración de entrada es mayor que la propagación real en su plataforma de negociación. Si tienes algún problema, házmelo saber, estaré encantado de ayudarte. Gracias. --- KPG S8 U8 Scalper Bot, el especialista de precisión de **BillionKPG Club**, diseñado para navegar por los mercados de rápido movimient
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario