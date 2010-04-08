Smartr Zone

Expret: El Asesor Experto en Estrategia de Zona de Recuperación para MT4

Revolucione sus operaciones con Expret

Expret es un Expert Advisor (EA) de última generación diseñado para MetaTrader 4, que aprovecha la poderosa estrategia Recovery Zone para maximizar su potencial de trading. Si usted es un operador principiante o un profesional experimentado, Expret ofrece una personalización sin precedentes y el control para adaptarse a su estilo de negociación único.





Características principales:

1. Estrategia Avanzada de Zona de Recuperación:

Expret emplea una sofisticada estrategia de Zona de Recuperación, diseñada para capitalizar fuertes movimientos del mercado y tiempos de noticias. Esta estrategia que puede recuperarse de las condiciones desfavorables del mercado y convertir las pérdidas potenciales en ganancias.





2. Tamaño de Operación Personalizable:

Una de las características destacadas de Expret es la capacidad de controlar el tamaño de sus operaciones con precisión. Ya sea que prefiera duplicar el tamaño de su operación, aumentarlo gradualmente o mantener un tamaño constante, Expret le brinda la flexibilidad de ajustarlo según sus preferencias de gestión de riesgo.





3. Integración del Indicador RSI:

Expret integra el indicador Relative Strength Index (RSI), mejorando su proceso de toma de decisiones al identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Esto permite puntos de entrada y salida más precisos, mejorando el rendimiento general de las operaciones.





4. Óptimo para alta volatilidad:

Expret se comporta excepcionalmente bien durante los momentos de alta volatilidad del mercado y eventos noticiosos significativos. Su estrategia está optimizada para aprovechar los rápidos movimientos de los precios, por lo que es una opción ideal para los operadores que prosperan en las condiciones dinámicas del mercado.





5. 5. Objetivos de beneficios modestos:

Expret está diseñado con objetivos realistas de take profit, asegurando ganancias consistentes mientras se minimiza el riesgo. Este enfoque ayuda a mantener un crecimiento constante de su cuenta de operaciones sin exponerlo a detracciones excesivas.





Recomendaciones:

Si pone la variable multiple true, se abrirá el multiplicador de operaciones. Ejemplo: 0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.08

Si pones la variable múltiple false, se abrirán los tratos El incremento que pongas. Ejemplo: el primer lote es 0.10 y el incremento de lote es 0.01 la siguiente operación es 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 y si pone incremento de lote 0 abrirá la misma operación , 0.01 , 0.01 , 0.01





Par de divisas: GBPUSD

Marco de tiempo: H1

Depósito mínimo: $1000

Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.

Brokers : IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para spreads más bajos

IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con spreads bajos para obtener los mejores resultados!