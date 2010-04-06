Ma Cross T

Ma Cross T - Robot Automatizado de Seguimiento de Tendencias

Ma Cross T es un robot de trading de seguimiento de tendencias totalmente automatizado desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para identificar y operar tendencias de mercado utilizando una estrategia de cruce de medias móviles.

El robot analiza continuamente los datos de precios y abre automáticamente posiciones de COMPRA o VENTA cuando se produce un cruce confirmado entre una media móvil rápida y una lenta. Este enfoque ayuda a capturar el impulso sostenido del mercado al tiempo que evita errores emocionales o manuales en las operaciones.

Características principales

Lógica de cruce de medias móviles
Las operaciones se ejecutan cuando una media móvil rápida se cruza por encima o por debajo de una media móvil lenta, lo que indica posibles cambios de tendencia.

Ejecución totalmente automatizada
No es necesaria ninguna intervención manual una vez que el robot está conectado a un gráfico y la negociación automática está activada.

Controles de gestión de riesgos
Admite niveles de Stop Loss y Take Profit, tamaño de lote fijo o tamaño de posición basado en el riesgo para una negociación controlada.

Lógica de negociación de nueva barra
Las operaciones se realizan sólo en velas completas, reduciendo las señales falsas y el ruido del mercado.

Protección de una operación a la vez
Evita el exceso de operaciones gestionando una única posición por símbolo.

Estilo de negociación

Tipo de estrategia: Seguimiento de tendencias

Frecuencia de negociación: Moderada

Plazos: M5 a H1 (configurable por el usuario)

Mercados: Divisas, Oro, Índices, Criptomonedas (depende del broker)

Ventajas

Lógica de negociación simple y transparente

Sin martingala, sin rejilla, sin arbitraje

Adecuado para principiantes y operadores experimentados

Funciona en cualquier símbolo con liquidez suficiente

Uso recomendado

Para obtener los mejores resultados, se recomienda

Probar el robot en el Probador de Estrategias antes de utilizarlo en vivo

Utilizar la configuración adecuada de gestión de riesgos

Utilizarlo en condiciones de mercado de tendencia
