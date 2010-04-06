Ma Cross T
- Asesores Expertos
- Husain Raja P
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Ma Cross T - Robot Automatizado de Seguimiento de Tendencias
Ma Cross T es un robot de trading de seguimiento de tendencias totalmente automatizado desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para identificar y operar tendencias de mercado utilizando una estrategia de cruce de medias móviles.
El robot analiza continuamente los datos de precios y abre automáticamente posiciones de COMPRA o VENTA cuando se produce un cruce confirmado entre una media móvil rápida y una lenta. Este enfoque ayuda a capturar el impulso sostenido del mercado al tiempo que evita errores emocionales o manuales en las operaciones.
Características principales
Lógica de cruce de medias móviles
Las operaciones se ejecutan cuando una media móvil rápida se cruza por encima o por debajo de una media móvil lenta, lo que indica posibles cambios de tendencia.
Ejecución totalmente automatizada
No es necesaria ninguna intervención manual una vez que el robot está conectado a un gráfico y la negociación automática está activada.
Controles de gestión de riesgos
Admite niveles de Stop Loss y Take Profit, tamaño de lote fijo o tamaño de posición basado en el riesgo para una negociación controlada.
Lógica de negociación de nueva barra
Las operaciones se realizan sólo en velas completas, reduciendo las señales falsas y el ruido del mercado.
Protección de una operación a la vez
Evita el exceso de operaciones gestionando una única posición por símbolo.
Estilo de negociación
Tipo de estrategia: Seguimiento de tendencias
Frecuencia de negociación: Moderada
Plazos: M5 a H1 (configurable por el usuario)
Mercados: Divisas, Oro, Índices, Criptomonedas (depende del broker)
Ventajas
Lógica de negociación simple y transparente
Sin martingala, sin rejilla, sin arbitraje
Adecuado para principiantes y operadores experimentados
Funciona en cualquier símbolo con liquidez suficiente
Uso recomendado
Para obtener los mejores resultados, se recomienda
Probar el robot en el Probador de Estrategias antes de utilizarlo en vivo
Utilizar la configuración adecuada de gestión de riesgos
Utilizarlo en condiciones de mercado de tendencia