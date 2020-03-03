MultiORB EA Prop Edition
- Asesores Expertos
- Brian Mutuku Mwanthi
- Versión: 6.1
- Activaciones: 10
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
🏆 THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION
🏆 Supera tu reto de prop firm con confianza usando el EA de ruptura de rango de apertura más avanzado diseñado específicamente para FTMO, FundedNext, The5ers y otros programas de traders financiados
PRESET PERSONALIZADOA PETICIÓN DE LOS USUARIOS .
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
🔥 CARACTERÍSTICA INNOVADORA: INTEGRACIÓN DE NOTICIAS DE FOREX FACTORY 🔥 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
❌ OTROS EAs ORB: Opera a ciegas a través de noticias de alto impacto y arruina tu cuenta
✅ ESTE EA: Obtiene automáticamente las noticias de ForexFactory API y bloquea las operaciones
🚨 CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN DE NOTICIAS:
-INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA DE API - Obtiene eventos de alto impacto en tiempo real
- MODO HÍBRIDO - API + Copia de seguridad manual para una fiabilidad del 100%
- CUENTA ATRÁS VISUAL - El panel de control muestra las noticias que se aproximan (avisos de 60/30/15 minutos)
- POSICIONES DE AUTOCIERRE - Cierra todas las operaciones antes de que se produzcan noticias importantes
- FILTRO MULTI-CURRENCIA - Monitoriza USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, NZD, CHF
- 5 RANURAS MANUALES - Introduce manualmente noticias críticas como copia de seguridad
- BUFFERS PERSONALIZABLES - Establece sus propias ventanas de tiempo (por defecto: 30 min antes/después)
💥 UN VIERNES DE NFP PUEDE DESTRUIR SU CUENTA PROP - ESTE EA LE PROTEGE 💥
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 ESTRATEGIA CENTRAL: BREAKOUT DE RANGO DE APERTURA MULTI-SESIÓN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
📊 ¿QUÉ ES ORB?La estrategia Opening Range Breakout mide el rango de precios durante los primeros X minutos de una sesión y, a continuación, negocia las rupturas por encima/por debajo de dicho rango.
Es una de las estrategias intradía más fiables utilizadas por los traders profesionales.
🔧 CAPACIDAD MULTI-SESIÓN:
- Opere hasta 8 SESIONES PERSONALIZADAS por día
- Apunte a sesiones de mercado específicas (Londres, Nueva York, Asia)
- Cada sesión independiente con su propio cálculo ORB
- Niveles ORB históricos mostrados en el gráfico
⚡ CARACTERÍSTICAS AVANZADAS:
-Dimensionamiento dinámico de posiciones (Lotes fijos / % de riesgo / dólar fijo)
- Ratios de riesgo/recompensa ajustables (1:1 a 3:1)
- Filtro VWAP (confirmación de volumen opcional)
- Protección de punto de equilibrio (mueve SL a beneficios)
- Trailing Stops escalonados (sistema de 2 niveles)
- Duración ORB personalizable (15, 30, 60+ minutos)
- Soporte de zona horaria (hora del broker, offset UTC, hora local)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
💼 PROP FIRM OPTIMIZED - EXACT SETTINGS INCLUDED ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
✅ 6 READY-TO-USE PRESETS FOR TOP FIRMS:
1️⃣ FTMO(https://trader.ftmo.com/?affiliates=yLIAUxVPQuXBJDNiTrIU) 100.000 $ -CONSERVADOR (0,5% de riesgo,alta tasa de aprobación)
2️⃣ FTMO(https://trader.ftmo.com/?affiliates=yLIAUxVPQuXBJDNiTrIU) 100.000 $ - AGRESIVO (0,8% de riesgo, más rápido hasta el objetivo)
3️⃣ FUNDEDNEXT STELLAR(https://fundednext.com/?fpr=brian44) (aplica la regla de consistencia del 15%)
4️⃣ THE5ERS INSTANT FUNDING(link) (modo de hipercrecimiento)
5️⃣ FUNDING PIPS SWING(https://app.fundingpips.com/register?ref=609bd4ec)overnight holds allowed)
6️⃣ ALPHA/GOAT UNIVERSAL(link) (funciona para la mayoría de las empresas)
🎯 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS PROPIEDADES:
-Trailing Drawdown desde High-Water Mark (compatible con FTMO)
- Cumplimiento del objetivo de beneficio diario (próxima consistencia financiada)
- Riesgo conservador por defecto (0,5-1% por operación)
- Operaciones máximas por día/límites de sesión
- Punto de equilibrio al 85% TP (bloquea el 50% de beneficio automáticamente)
- Protección de pérdida máxima diaria (límites del 3-5%)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
📊 CUADRO VISUAL - SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
👁️ VEA TODO DE UN VISTAZO:
🔴 PANEL DE ALERTAS DE NOTICIAS (¡único en este EA!))
→ Cuenta atrás roja cuando faltan 15 minutos para las noticias
→ Aviso naranja a los 60 minutos
→ Muestra el nombre y la hora del evento
→ Estado de la conexión API
📈 INFORMACIÓN DE LA CUENTA → Saldo, capital, margen libre → Porcentaje de ganancias/pérdidas → Capital codificado por colores (verde/rojo)
⚙️ PANTALLA DE AJUSTES DE RIESGO → Modo y valor de riesgo actuales → Ratio R/R en uso → Estado de punto muerto → Estado de trailing stop 📍 ESTADO DE LA SESIÓN
→ Número de sesión actual
→ Rango ORB en puntos
→ Recuento de operaciones (sesión/diario)
→ Posiciones activas
→ Próximo tamaño de lote calculado
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ PAQUETE COMPLETO - NO HAY NADA MÁS QUE COMPRAR ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
📚 DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL INCLUIDA:
1️⃣ Guía de instalación (10 páginas) → Instalación paso a paso con configuración de WebRequest → Sección de solución de problemas → Lista de comprobación posterior a lalista de comprobación posterior a la instalación
2️⃣ Manual del usuario (más de 15 páginas) → Explicaciones completas de las funciones → Guía del sistema de filtrado de noticias → Configuración de la sesión → Estrategias de gestión de riesgos → Interpretación del panel de control
3️⃣ Guía de inicio rápido → Empiece a operar en menos de 5 minutos → Sólo pasos esenciales
4️⃣ Guía de optimización de empresas de props (más de 20 páginas) → Ajustes EXACTOS para cada empresa de props → Recorrido del reto de 30 días → Errores comunes en laoptimización de empresas de props de 30 días → Errores comunes a evitar → Objetivos de beneficios semanales
⚙️ 6 ARCHIVOS PREAJUSTADOS (.SET) → Cargar y operar inmediatamente → No necesita configuración → Optimizado para las reglas de cada firma
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
✅ POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN ESTE EA ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
🥇 "¡Por fin, un EA ORB que no opera a través de NFP!" - steven m , Sydney
💰 "Passed FTMO Phase 1 in 23 days using Conservative preset" - Monica , London
🎯 "La advertencia del tablero me salvó de una pérdida de $ 2000 durante el IPC" - Austin K , Ciudad del Cabo
📊 "Me encanta la flexibilidad multisesión - sólo opero en Londres/NY" - Kelvin J , Lagos
🛡️ "Break-even at 85% is genius - locks profits before reversals" - Minito O, Seoul
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
📈 PARES Y PLAZOS RECOMENDADOS ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
✅ MEJORES PARES PARA LOS RETOS DE LOS PUNTALES:
- EURUSD (más líquido, spreads ajustados)
- GBPUSD (buena volatilidad, niveles ORB claros)
- USDJPY (mercados en tendencia)
- AUDUSD (sesión asiática)
- USDCAD (sesión norteamericana)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎓 PERFECTO PARA ESTOS TRADERS ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
✅ Participantes del Reto Prop Firm → FTMO, Funded Next, The5ers, Funding Pips traders.
✅ Intraday Swing Traders → Enfoque en sesiones específicas (Londres/NY) + Capacidad multisesión = más oportunidades .
✅ Traders conscientes del riesgo → Múltiples modos de riesgo a elegir → Los límites diarios evitan el overtrading
✅ Profesionales ocupados → Configurar y olvidar con preajustes → Monitorización del panel desde cualquier lugar
💬SOPORTE Y ACTUALIZACIONES ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
✅ SOPORTE INCLUIDO:
→ Asistencia por correo electrónico [gurbpipanalytica@gmail.com] en 24 horas
→ Asistencia para la configuración si es necesario
→ Orientación para la personalización de preajustes
→ Consejos para la optimización de estrategias
🔄 ACTUALIZACIONES GRATUITAS DE POR VIDA:
→ Nuevas preconfiguraciones de prop firm a medida que se lanzan
→ Corrección de errores y mejoras
→ Nuevas funciones y mejoras
→ Actualizaciones de compatibilidad con MT5
