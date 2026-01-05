The Big Four MT5

Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit. Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $50. Endpreis $499 Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden

Der Experte verwendet vier Indikatoren, die da wären:



EMA200-Indikator:

Der EMA200-Indikator wird verwendet, um den allgemeinen Markttrend zu bestimmen. Wenn der Kurs über dem EMA200 schließt, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin, und der Experte wird nur nach Kaufgeschäften suchen. Schließt der Kurs unter dem EMA200, deutet dies auf einen Abwärtstrend hin, und der Experte wird nur nach Verkaufstransaktionen Ausschau halten.

Bollinger Bands Indikator :

Der Bollinger Bands Indikator wird verwendet, um starke Kursausbrüche zu identifizieren. Schließt der Kurs oberhalb des oberen Bandes, deutet dies auf ein starkes Aufwärtsmomentum hin. Schließt der Kurs unterhalb des unteren Bandes, deutet dies auf ein starkes bärisches Momentum hin.

RSI-Indikator :

Die Verwendung des RSI auf diese Weise (über 55 für Kauf und unter 45 für Verkauf) hilft beim Handel mit dem Marktmomentum und vermeidet Einstiege bei schwachen oder unklaren Marktbedingungen.

ATR-Indikator :

Der ATR-Indikator wird als Volatilitätsfilter verwendet, um zu bestätigen, dass der Markt genug Bewegung für einen Handel hat. Trades werden nur dann zugelassen, wenn der aktuelle ATR-Wert höher ist als der durchschnittliche ATR-Wert der vorangegangenen Kerzen, was dazu beiträgt, Perioden geringer Volatilität zu vermeiden.





Expertenlogik :



Eröffnen Sie eine Handelsposition zum Kauf:

Wenn der Kurs über dem EMA200 und über dem oberen Bollinger Band schließt, der RSI-Indikator > 55 ist und der aktuelle ATR-Wert größer als der durchschnittliche ATR-Wert ist.

Eröffnen Sie eine Verkaufsposition:

Wenn der Kurs unter dem EMA200 schließt, der Kurs unter dem unteren Bollinger Band schließt, der RSI-Indikator < 45 ist und die aktuelle ATR größer als die durchschnittliche ATR ist.





Sie können die Indikatoreinstellungen steuern, um die Einstiegsbedingungen nach Ihren Wünschen zu verwalten, oder Sie können mich kontaktieren, um eine fertige Einstellungsdatei zu erhalten.



