The Big Four MT5

Dieser Expert Advisor verwendet eine Kombination aus Trend-, Momentum-, Breakout- und Volatilitätsindikatoren.

Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit.

Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $50. Endpreis $499

Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden

Der Experte verwendet vier Indikatoren, die da wären:

EMA200-Indikator:
 Der EMA200-Indikator wird verwendet, um den allgemeinen Markttrend zu bestimmen. Wenn der Kurs über dem EMA200 schließt, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin, und der Experte wird nur nach Kaufgeschäften suchen. Schließt der Kurs unter dem EMA200, deutet dies auf einen Abwärtstrend hin, und der Experte wird nur nach Verkaufstransaktionen Ausschau halten.

Bollinger Bands Indikator :
 Der Bollinger Bands Indikator wird verwendet, um starke Kursausbrüche zu identifizieren. Schließt der Kurs oberhalb des oberen Bandes, deutet dies auf ein starkes Aufwärtsmomentum hin. Schließt der Kurs unterhalb des unteren Bandes, deutet dies auf ein starkes bärisches Momentum hin.

RSI-Indikator :
 Die Verwendung des RSI auf diese Weise (über 55 für Kauf und unter 45 für Verkauf) hilft beim Handel mit dem Marktmomentum und vermeidet Einstiege bei schwachen oder unklaren Marktbedingungen.

ATR-Indikator :
 Der ATR-Indikator wird als Volatilitätsfilter verwendet, um zu bestätigen, dass der Markt genug Bewegung für einen Handel hat. Trades werden nur dann zugelassen, wenn der aktuelle ATR-Wert höher ist als der durchschnittliche ATR-Wert der vorangegangenen Kerzen, was dazu beiträgt, Perioden geringer Volatilität zu vermeiden.


Expertenlogik :

Eröffnen Sie eine Handelsposition zum Kauf:
 Wenn der Kurs über dem EMA200 und über dem oberen Bollinger Band schließt, der RSI-Indikator > 55 ist und der aktuelle ATR-Wert größer als der durchschnittliche ATR-Wert ist.

Eröffnen Sie eine Verkaufsposition:
 Wenn der Kurs unter dem EMA200 schließt, der Kurs unter dem unteren Bollinger Band schließt, der RSI-Indikator < 45 ist und die aktuelle ATR größer als die durchschnittliche ATR ist.


Sie können die Indikatoreinstellungen steuern, um die Einstiegsbedingungen nach Ihren Wünschen zu verwalten, oder Sie können mich kontaktieren, um eine fertige Einstellungsdatei zu erhalten.


Einstellungen und Funktionen :

Nachrichten :

  • News Enable : Aktiviert oder deaktiviert den Nachrichtenfilter. Wenn diese Funktion aktiviert ist, vermeidet der EA den Handel während der Zeiträume, in denen die Nachrichten besonders wichtig sind.
  • Nachrichtenwichtigkeit: Wählt die minimale Nachrichtenwichtigkeit aus (Niedrig / Mittel / Hoch), auf die der EA reagiert.
  • News Minutes Before : Anzahl der Minutenvor einem Nachrichtenereignis, in denen der EA keine neuen Trades eröffnet.
  • News Minutes After: Anzahl der Minuten nach einem Nachrichtenereignis, in denen der EA weiterhin neue Trades blockiert, um Volatilität zu vermeiden.

Risikomanagement :

  • Risiko (Lot) : Legt den Basis-Risikowert fest, der für die Positionsgröße verwendet wird, abhängig vom gewählten Risikomodus.
  • Risikomodus : Legt fest, wie das Handelsvolumen berechnet wird:
  • Standard : Verwendet die interne Lot-Berechnung des EA.
  • Festes Volumen: Handelt mit einer festen Losgröße.
  • Min-Betrag: Verwendet die minimal zulässige Losgröße.
  • % des Eigenkapitals: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet.
  • % des Saldos: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontosaldos berechnet.
  • % der freien Marge: Das Risiko basiert auf der verfügbaren freien Marge.
  • % des Guthabens: Das Risiko wird auf der Grundlage des Kontoguthabens berechnet.
  • Nachlaufender Stopp: Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion.
  • Trailing-Stop-Niveau (%): Prozentuales Niveau, bei dem der Trailing-Stop dem Preis folgt, um Gewinne zu sichern.
  • Equity Drawdown Limit (%): Maximal zulässiger Equity Drawdown. Bei Erreichen dieser Grenze stoppt der EA die Eröffnung neuer Geschäfte, um das Konto zu schützen (zum Deaktivieren auf 0 setzen).

Schließen der Position :

  • SL-Typ : Legt fest, wie der Stop Loss berechnet wird:
  • Swing: Der Stop Loss wird auf der Grundlage der letzten Höchst-/Tiefststände des Swing platziert.
  • Durchschnittliche Spanne : Der Stop Loss basiert auf der durchschnittlichen Preisspanne.
  • Max Range : Der Stop Loss basiert auf der maximalen Preisspanne der letzten Zeit.
  • Feste Punkte : Der Stop Loss wird auf eine feste Anzahl von Punkten festgelegt.
  • SL-Abweichung (Punkte): Legt den Stop-Loss-Abstand in Punkten fest oder passt seine Berechnung je nach ausgewähltem SL-Typ an.
  • TP-Koeffizient für SL: Der Take Profit wird als Vielfaches des Stop-Loss-Abstandes berechnet (Beispiel: 1,0 = TP ist gleich SL, 2,0 = TP ist doppelt so groß wie SL).

Empfehlung :

  • Symbol Währung : XAUUSD (Gold).
  • Zeitrahmen : H1 (Stunde).
  • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).
Die übrigen Einstellungen sind klar und einfach zu verstehen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie mich privat kontaktieren.



