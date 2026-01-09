Gold or MT4 ea

Asesor Experto para el comercio de oro. El Asesor Experto utiliza tres indicadores, uno de los cuales es un indicador personalizado construido específicamente para el comercio de oro.

Sin estrategias arriesgadas - No utiliza martingala ni métodos de rejilla

El experto utiliza tres indicadores, que son:

  1. Indicador personalizado : El indicador da una señal de la dirección en la que se puede mover el mercado. Por ejemplo, si muestra un color azul, predice que el precio subirá y sólo abrirá operaciones de compra. Si el color es rojo, predice que el precio caerá y sólo abrirá operaciones de venta.
  2. Indicador RSI : Utilizar el RSI de esta forma (30-50 para vender y 50-70 para comprar) ayuda a operarcon el impulso del mercado en lugar de contra él.
    El nivel 50 del RSI actúa como punto de equilibrio, permitiendo entradas durante tendencias saludables y evitando entradas tardías cerca de extremos de sobrecompra o sobreventa.
  3. Indicador MACD : ayuda a confirmar si el movimiento del precio tiene suficiente impulso para continuar, permitiendo que las operaciones sigan tendencias fuertes y eviten condiciones de mercado débiles o inciertas.

Lógica experta :

  • Abrir una posición de compra : Cuando elindicador Custom es azul , y el indicador RSI ( 50-70 ) , y el indicador MACD > 0 OMACD cruza por encima de Señal.
  • Abrir una posición de venta: Cuando elindicador personalizado es de color rojo, y el indicador RSI(30-50 ) , y el indicador MACD < 0 OMACD cruza por debajo de la señal.

Puede controlar la configuración del indicador para gestionar las condiciones de entrada como desee, o puede ponerse en contacto conmigo para obtener un archivo de configuración ya hecho.


Ajustes y Características :

    Gestión de Riesgo :

    • Riesgo (lote) : Define el valor de riesgo base utilizado para dimensionar la posición, dependiendo del modo de riesgo seleccionado.
    • Modo de Riesgo : Determina cómo se calcula el volumen de operaciones:
    • Por defecto : Utiliza el cálculo de lote interno del EA.
    • Volumen Fijo: Operaciones con un tamaño de lote fijo.
    • Importe Mínimo: Utiliza el tamaño de lote mínimo permitido.
    • % de Capital: El riesgo se calcula como un porcentaje del capital de la cuenta.
    • % de Saldo: El riesgo se calcula como porcentaje del saldo de la cuenta.
    • % de Margen Libre: El riesgo se basa en el margen libre disponible.
    • % de Crédito: El riesgo se calcula en base al crédito de la cuenta.
    • Trailing Stop: Activa o desactiva la función de trailing stop.
    • Nivel de Trailing Stop (%): Nivel porcentual en el que el trailing stop sigue al precio para bloquear los beneficios .
    • Límite de Reducción de Capital(%) : Reducción de capital máxima permitida. Cuando se alcanza, el EA detiene la apertura de nuevas operaciones para proteger la cuenta (Establecer en 0 para desactivar).

    Cierre de la posición :

    • Tipo de SL : Define cómo se calcula el Stop Loss:
    • Swing: El Stop Loss se coloca en base a los máximos/mínimos de swing recientes.
    • Rango Medio : El Stop Loss se basa en el rango medio de precios.
    • Rango Máximo : El Stop Loss se basa en el rango de precios máximo reciente.
    • Puntos Fijos : El Stop Loss se establece en un número fijo de puntos.
    • Desviación SL (Puntos): Establece la distancia del Stop Loss en puntos o ajusta su cálculo dependiendo del tipo de SL seleccionado.
    • Coeficiente TP para SL: El Take Profit se calcula como un múltiplo de la distancia del Stop Loss (Ejemplo: 1,0 = TP es igual a SL, 2,0 = TP es el doble de SL).

    Recomendación :

    • Divisa símbolo : XAUUSD (Oro).
    • Marco de tiempo : H1 (hora).
    • Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).
    El resto de ajustes son claros y fáciles de entender. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda, puedes contactar conmigo por privado.



    Asesor Experto para el comercio de oro. El Asesor Experto utiliza tres indicadores, uno de los cuales es un indicador personalizado construido específicamente para el comercio de oro.
