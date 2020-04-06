Dark Kakashi PRO EA

Dark Kakashi PRO EA es un asesor de Dark Kakashi FREE EA mejorado (por desgracia, derribaron deliberadamente las calificaciones, por lo que tuvieron que lanzar una versión de pago).
Se han implementado todas las funciones que se solicitaron. El código ha sido reescrito y muchos errores han sido corregidos, incluidos los relacionados con el cierre de posiciones. Este asesor se seguirá mejorando.

Uno de los asesores de la familia Yarukami Mnukakashi para el oro (XAUUSD). También puede operar con pares de divisas Forex. Se considera el trabajo con un spread de hasta 30. El scalper funciona 24/5, la pérdida está cubierta por la red con el promedio de un coeficiente de luz (pequeño) si lo establece. Debería funcionar siempre, a excepción de los stops por tiempo que tu mismo establezcas, por ejemplo, para noticias, por lo que implementé dos sesiones por tiempo.

Características principales:

Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y fijar un take diario de 20-30$ por lote de 0,01.
Instrumentos de negociación: ORO (no he considerado otros instrumentos, pero se puede probar).
Plazos: M1-H1.

Algoritmo: El algoritmo me lo guardo para mí. Gestión del riesgo: hay una función para cerrar forzosamente las órdenes cuando se produce una reducción del porcentaje del depósito que especifique. Hay una función de pausa cuando hay un drawdown - no se abrirán nuevas órdenes.


Parámetros EA:

Lote == Lote
Beneficio == Beneficio mínimo
Paso de rejilla == Paso de rejilla en pips
Profit in day == Cuando se alcanza la cantidad en divisa, el EA se detendrá hasta el día siguiente
Límite de spread == Límite de spread
Paso de lote == Número de posiciones máximas abiertas

Tiempo ON sesión EA 1 == Habilitar EA
Tiempo OFF EA sesión 1 == Desactivar EA
Tiempo ON EA sesión 2 == Habilitar EA
Tiempo OFF sesión EA 2 == Desactivar EA
Cerrar todo por tiempo == Obliga a cerrar todas las órdenes cuando expira el tiempo

Multiplicación del lote == Multiplicación del lote al abrir la parrilla
Stop in procent == Cierra todas las órdenes cuando se alcanza la reducción en porcentaje
Pausa en porcentaje == Prohibición de abrir nuevas órdenes cuando se alcanza la reducción en porcentaje
Número mágico == Número mágico
Panel info == Panel de información

Contactos:

Grupo de Telegram t.me/yarukamiea
