Ea Hedge Matrix Pro

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Chinese (Simplified) Version SSL ST Strategy MT5指标是一个技术分析工具，旨在帮助交易者在交易图表上清晰地识别买卖信号。它提供视觉指标（如线条和箭头），以及声音、弹出和推送通知，在出现交易机会时及时提醒交易者。 ## 主要优势 - 在图表上直接提供清晰的视觉信号，使用彩色线条（SSL1和基线）和箭头表示买入（绿色三角形）和卖出（红色三角形）信号。 - 支持声音警报、弹出警报和移动推送通知，确保交易者即使不在屏幕前也不会错过重要信号。 - 允许反转信号逻辑，使其适应不同的交易策略或市场条件。 - 使用基于高点、低点和收盘价的指数移动平均线（EMA）以获得更响应和平滑的信号生成。 - 内置过滤功能可防止同一信号柱的重复警报，减少噪音和警报疲劳。 ## 输入参数 - **len**: 设置SSL1和基线EMA计算的周期长度（默认60）。 - **show_Baseline**: 选择在图表上显示或隐藏基线EMA线。 - **show_SSL1**: 选择在图表上显示或

