Ea Hedge Matrix Pro

EA HEDGE MATRIX PRO – 高级多时间框架交易及风险控制系统

执行摘要
EA HEDGE MATRIX PRO 是一款高级智能交易系统 (EA)，它将 SSL（简单 SSL 系统）趋势逻辑与复杂的头寸管理和恢复框架相结合。1.61 版本引入了增强的多时间框架确认、自适应头寸规模调整以及机构级风险控制，旨在确保在各种市场条件下都能实现稳定表现。

主要优势

高级头寸管理框架
• 每个方向多个恢复头寸（可配置最多 5 个）
• 基于距离的智能头寸间距
• 可选的马丁格尔恢复模式
• 网格式加仓，并控制风险敞口

多时间框架信号确认
• M5、M15、M30、H1 和 H4 时间框架信号一致性
• 严格或灵活的确认模式
• 更高时间框架验证，减少虚假信号

全面的风险管理
• 基于美元和点数的硬止损保护
• 每日最大回撤控制
• 基于 ATR 的动态手数调整
• 最大点差执行过滤器

智能盈利管理
• 追踪止盈
• 追踪止损
• 净利润目标平仓
• 保本保护

信号质量过滤器
• 成交量确认
• RSI 动量过滤
• 支撑位和阻力位保护
• 专注于伦敦和纽约交易时段

专业警报系统
• 图表通知
• 声音警报
• 移动推送警报
• 电子邮件通知

使用说明
将 EA 添加到 M5、H1 或 H4 图表。根据账户规模配置核心参数、调整过滤器并设置风险控制。
最低账户余额要求：1000 美元

重要提示
• 在实盘交易前进行彻底回测
• 从小手数开始交易
• 仔细监控保证金使用情况
• 遵守硬止损保护限制

免责声明
此 EA 包含高级风险控制功能，但无法完全消除交易风险。请仅使用风险资金进行交易。

售后支持
通过 MQL5 Market 消息系统提供个性化优化、定期更新和社区驱动的改进。

最终声明
EA HEDGE MATRIX PRO 专为寻求结构化风险敞口控制和专业级自动化交易的经验丰富的交易者而设计。
作者的更多信息
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
指标
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Chinese (Simplified) Version SSL ST Strategy MT5指标是一个技术分析工具，旨在帮助交易者在交易图表上清晰地识别买卖信号。它提供视觉指标（如线条和箭头），以及声音、弹出和推送通知，在出现交易机会时及时提醒交易者。 ## 主要优势 - 在图表上直接提供清晰的视觉信号，使用彩色线条（SSL1和基线）和箭头表示买入（绿色三角形）和卖出（红色三角形）信号。 - 支持声音警报、弹出警报和移动推送通知，确保交易者即使不在屏幕前也不会错过重要信号。 - 允许反转信号逻辑，使其适应不同的交易策略或市场条件。 - 使用基于高点、低点和收盘价的指数移动平均线（EMA）以获得更响应和平滑的信号生成。 - 内置过滤功能可防止同一信号柱的重复警报，减少噪音和警报疲劳。 ## 输入参数 - **len**: 设置SSL1和基线EMA计算的周期长度（默认60）。 - **show_Baseline**: 选择在图表上显示或隐藏基线EMA线。 - **show_SSL1**: 选择在图表上显示或
FREE
Ea ssl kakarot deep v11
Vinodkumar Nair
专家
# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED ## MetaTrader 5 专业算法交易专家顾问 EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED 是为 MetaTrader 5 开发的专业级自动交易系统。它建立在强化的 SSL（简单止损）方法论基础之上，结合多时间框架确认、高级信号过滤和严格的风险管理控制。 该专家顾问为优先考虑资本保护、一致性和纪律执行而非激进或高风险策略的交易员而设计。 ## 主要优势 ### 高级交易逻辑 - 基于 SSL-EMA 通道的策略，用于准确的趋势检测 - 多时间框架确认以减少虚假进入 - 用于高概率交易的五层信号验证系统 - 针对趋势和盘整市场条件进行优化 ### 技术架构 #### 算法设计 - 五层独立信号确认系统 - 基于 ATR 的自适应头寸大小调整 - 通过支撑和阻力逻辑的市场结构意识 - 基于成交量的流动性验证 #### 代码质量标准 - 使用 MQL5 最佳实践编写 - 清洁、模块化和文档完善的结构 - 全面的错误处理和资源管理 - 完全优化就绪，可用于策略测试 #### 风险
Ea Phantom edge v1
Vinodkumar Nair
专家
## EA PHANTOM EDGE – 智能斐波那契交易系统 **执行概述**   EA PHANTOM EDGE 是一款专业级自动化交易系统，专为利用高概率市场反转而设计，结合斐波那契回撤分析与价格行为确认。该系统注重可靠性、透明度和完全符合 MQL5 Market 要求，集成先进风险管理、智能交易验证以及多渠道警报，以提供稳定且可控的交易性能 。[1][2] 此专家顾问适合寻求自动化的自由裁量交易者，以及寻找稳健市场解决方案的投资者 。[3] ## 核心功能 **智能交易逻辑**   **自动化斐波那契分析**   动态检测摆动高点和低点，计算关键斐波那契回撤水平：23.6%、38.2%、50.0%、61.8% 和 78.6% 。[2][4] **价格行为确认**   仅在通过经证明模式确认后执行交易，例如：   - 看涨与看跌吞没形态   - 强劲动量蜡烛   - 价格拒绝和斐波那契反弹 。[1] **可视化交易工具**   自动在图表上绘制斐波那契水平、摆动点和交易信号，实现完全透明 。[5] **自适应时间框架支持**   无缝运行于任何时间框架，随着市场结构
筛选:
无评论
回复评论