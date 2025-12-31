EA HEDGE MATRIX PRO – 高度なマルチタイムフレーム取引およびリスク管理システム





概要

EA HEDGE MATRIX PROは、SSL（Simple SSL System）トレンドロジックと高度なポジション管理およびリカバリーフレームワークを統合した高度なエキスパートアドバイザーです。バージョン1.61では、強化されたマルチタイムフレーム確認、適応型ポジションサイジング、および様々な市場状況下で安定したパフォーマンスを実現するために設計された機関投資家レベルのリスク管理機能が導入されています。





主な利点





高度なポジション管理フレームワーク

• 各方向につき複数のリカバリーポジション（最大5つまで設定可能）

• 距離に基づいたインテリジェントなポジション間隔設定

• オプションのマーチンゲールリカバリーモード

• エクスポージャーを制御したグリッドスタイルのスケーリング





マルチタイムフレームシグナル確認

• M5、M15、M30、H1、H4における整合性

• 厳格または柔軟な確認モード

• 上位時間足による検証で誤ったシグナルを削減





包括的なリスク管理

• ドルベースおよびポイントベースのハードストップ保護

• 日次ドローダウン制御

• ATRに基づいた動的ロットサイズ設定

• 最大スプレッド実行フィルター





インテリジェントな利益管理

• トレーリングテイクプロフィット

• トレーリングストップロス

• 純利益目標による決済

• ブレークイーブン保護





シグナル品質フィルター

• ボリューム確認

• RSIモメンタムフィルタリング

• サポートとレジスタンスによる保護

• ロンドンおよびニューヨークセッションに特化





プロフェッショナルアラートシステム

• チャート上の通知

• サウンドアラート

• モバイルプッシュ通知

• メール通知





使用方法

EAをM5、H1、またはH4チャートに適用してください。コアパラメータを設定し、フィルターを調整し、口座サイズに基づいてリスク管理を設定してください。

最低必要口座残高：1000米ドル





重要な注意事項

• ライブ取引を行う前に十分なバックテストを行ってください

• 小さなロットサイズから始めてください

• マージン使用率を注意深く監視してください

• ハードストップ保護制限を遵守してください





免責事項

このEAには高度なリスク管理機能が含まれていますが、取引リスクを完全に排除することはできません。リスク許容範囲内の資金のみで取引を行ってください。





購入後のサポート

MQL5マーケットメッセージングを通じて、パーソナライズされた最適化、定期的なアップデート、およびコミュニティ主導の機能強化が提供されます。





最終声明

EA HEDGE MATRIX PROは、構造化されたエクスポージャー制御とプロフェッショナルレベルの自動化を求める経験豊富なトレーダー向けに設計されています。