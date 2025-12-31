Ea Hedge Matrix Pro

EA HEDGE MATRIX PRO – 고급 다중 시간대 트레이딩 및 위험 관리 시스템

개요
EA HEDGE MATRIX PRO는 SSL(Simple SSL System) 추세 논리를 정교한 포지션 관리 및 복구 프레임워크와 통합한 고급 Expert Advisor입니다. 버전 1.61은 향상된 다중 시간대 확인, 적응형 포지션 크기 조정 및 다양한 시장 상황에서 안정적인 성능을 위해 설계된 기관급 위험 관리 기능을 제공합니다.

주요 장점

고급 포지션 관리 프레임워크
• 방향별 다중 복구 포지션 (최대 5개까지 설정 가능)
• 지능형 거리 기반 포지션 간격 조정
• 선택적 마틴게일 복구 모드
• 노출을 제어하는 ​​그리드 스타일 스케일링

다중 시간대 신호 확인
• M5, M15, M30, H1 및 H4 차트 정렬
• 엄격하거나 유연한 확인 모드
• 잘못된 신호를 줄이기 위한 상위 시간대 검증

종합적인 위험 관리
• 달러 및 포인트 기반 하드 스톱 보호
• 일일 손실 제한 제어
• ATR 기반 동적 로트 크기 조정
• 최대 스프레드 실행 필터

지능형 수익 관리
• 트레일링 테이크 프로핏
• 트레일링 스톱 로스
• 순이익 목표 달성 시 포지션 청산
• 손익분기점 보호

신호 품질 필터
• 거래량 확인
• RSI 모멘텀 필터링
• 지지 및 저항 보호
• 런던 및 뉴욕 세션 집중

전문적인 알림 시스템
• 차트 알림
• 사운드 알림
• 모바일 푸시 알림
• 이메일 알림

사용 방법
EA를 M5, H1 또는 H4 차트에 적용하십시오. 계좌 규모에 따라 핵심 매개변수를 구성하고 필터를 조정하며 위험 관리 설정을 지정하십시오.
최소 계좌 잔액: 1000 USD

중요 사항
• 실거래 전에 충분히 백테스트를 수행하십시오.
• 소량의 로트 크기로 시작하십시오.
• 마진 사용량을 주의 깊게 모니터링하십시오.
• 하드 스톱 보호 한도를 준수하십시오.

면책 조항
이 EA에는 고급 위험 관리 기능이 포함되어 있지만 거래 위험을 완전히 제거할 수는 없습니다. 위험 감수 가능한 자금으로만 거래하십시오.

구매 후 지원
MQL5 마켓 메시지를 통해 맞춤형 최적화, 정기 업데이트 및 커뮤니티 기반 개선 사항을 제공합니다.

최종 의견
EA HEDGE MATRIX PRO는 구조화된 노출 제어 및 전문가 수준의 자동화를 원하는 숙련된 트레이더를 위해 설계되었습니다.
