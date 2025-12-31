Ea Hedge Matrix Pro

EA HEDGE MATRIX PRO – Système de trading et de gestion des risques multi-périodes avancé

Présentation générale
EA HEDGE MATRIX PRO est un Expert Advisor avancé intégrant la logique de tendance SSL (Simple SSL System) à un cadre sophistiqué de gestion et de récupération des positions. La version 1.61 introduit une confirmation multi-périodes améliorée, un dimensionnement adaptatif des positions et des contrôles des risques de niveau institutionnel, conçus pour une performance stable dans diverses conditions de marché.

Principaux avantages

Cadre de gestion des positions avancé
• Plusieurs positions de récupération par direction (configurable jusqu'à 5)
• Espacement intelligent des positions basé sur la distance
• Mode de récupération Martingale optionnel
• Mise à l'échelle de type grille avec exposition contrôlée

Confirmation des signaux multi-périodes
• Alignement sur les périodes M5, M15, M30, H1 et H4
• Modes de confirmation stricts ou flexibles
• Validation sur les périodes supérieures pour réduire les faux signaux

Gestion complète des risques
• Protection par stop loss fixe en dollars et en points
• Contrôle du drawdown quotidien
• Dimensionnement dynamique des lots basé sur l'ATR
• Filtre d'exécution en fonction du spread maximum

Gestion intelligente des profits
• Take profit suiveur
• Stop loss suiveur
• Clôture sur objectif de profit net
• Protection au seuil de rentabilité

Filtres de qualité des signaux
• Confirmation par le volume
• Filtrage de l'élan RSI
• Protection par les niveaux de support et de résistance
• Focus sur les sessions de Londres et de New York

Système d'alertes professionnel
• Notifications sur le graphique
• Alertes sonores
• Notifications push mobiles
• Notifications par e-mail

Instructions d'utilisation
Attachez l'EA aux graphiques M5, H1 ou H4. Configurez les paramètres principaux, ajustez les filtres et définissez les contrôles des risques en fonction de la taille du compte.
Solde minimum du compte requis : 1000 USD

Remarques importantes
• Effectuez des backtests approfondis avant de trader en réel
• Commencez avec de petits lots
• Surveillez attentivement l'utilisation de la marge
• Respectez les limites de protection par stop loss fixe

Avertissement
Cet EA inclut des contrôles des risques avancés, mais ne peut pas éliminer totalement le risque de trading. Ne tradez qu'avec des capitaux à risque.

Assistance après l'achat
Une optimisation personnalisée, des mises à jour régulières et des améliorations basées sur les retours de la communauté sont fournies via la messagerie MQL5 Market.

Conclusion
EA HEDGE MATRIX PRO est conçu pour les traders expérimentés recherchant un contrôle structuré de l'exposition et une automatisation de niveau professionnel.
