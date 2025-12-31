Ea Hedge Matrix Pro
- Experts
- Vinodkumar Nair
- Versione: 1.61
- Attivazioni: 5
EA HEDGE MATRIX PRO – Sistema avanzato di trading e controllo del rischio multi-timeframe
Panoramica
EA HEDGE MATRIX PRO è un Expert Advisor avanzato che integra la logica di trend SSL (Simple SSL System) con un sofisticato framework di gestione e recupero delle posizioni. La versione 1.61 introduce una conferma multi-timeframe migliorata, dimensionamento adattivo delle posizioni e controlli del rischio di livello istituzionale, progettati per garantire prestazioni stabili in diverse condizioni di mercato.
Vantaggi principali
Framework avanzato di gestione delle posizioni
• Molteplici posizioni di recupero per direzione (configurabili fino a 5)
• Spaziatura intelligente delle posizioni basata sulla distanza
• Modalità di recupero martingale opzionale
• Scalabilità a griglia con esposizione controllata
Conferma del segnale multi-timeframe
• Allineamento su M5, M15, M30, H1 e H4
• Modalità di conferma rigorose o flessibili
• Validazione su timeframe superiori per ridurre i falsi segnali
Gestione completa del rischio
• Protezione con stop loss rigido basato su dollari e punti
• Controllo del drawdown giornaliero
• Dimensionamento dinamico del lotto basato su ATR
• Filtro di esecuzione con spread massimo
Gestione intelligente dei profitti
• Take profit dinamico
• Stop loss dinamico
• Chiusura al raggiungimento del profitto netto target
• Protezione del punto di pareggio
Filtri di qualità del segnale
• Conferma del volume
• Filtro di momentum RSI
• Protezione da supporti e resistenze
• Focus sulle sessioni di Londra e New York
Sistema di avvisi professionale
• Notifiche sul grafico
• Avvisi sonori
• Notifiche push su dispositivi mobili
• Notifiche e-mail
Istruzioni per l'uso
Allega l'EA ai grafici M5, H1 o H4. Configura i parametri principali, regola i filtri e imposta i controlli del rischio in base alla dimensione del conto.
Saldo minimo del conto richiesto: 1000 USD
Note importanti
• Esegui backtest approfonditi prima del trading reale
• Inizia con lotti di piccole dimensioni
• Monitora attentamente l'utilizzo del margine
• Rispetta i limiti di protezione dello stop loss rigido
Dichiarazione di non responsabilità
Questo EA include controlli avanzati del rischio, ma non può eliminare completamente il rischio di trading. Investi solo capitale a rischio.
Supporto post-acquisto
Ottimizzazione personalizzata, aggiornamenti regolari e miglioramenti basati sulla community sono forniti tramite la messaggistica di MQL5 Market.
Dichiarazione finale
EA HEDGE MATRIX PRO è progettato per trader esperti che cercano un controllo strutturato dell'esposizione e un'automazione di livello professionale.