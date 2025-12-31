EA HEDGE MATRIX PRO – Gelişmiş Çoklu Zaman Dilimli İşlem ve Risk Kontrol Sistemi





Genel Bakış

EA HEDGE MATRIX PRO, SSL (Basit SSL Sistemi) trend mantığını gelişmiş bir pozisyon yönetimi ve kurtarma çerçevesiyle entegre eden gelişmiş bir Uzman Danışmandır. Sürüm 1.61, çeşitli piyasa koşullarında istikrarlı performans için tasarlanmış gelişmiş çoklu zaman dilimli onaylama, uyarlanabilir pozisyon boyutlandırma ve kurumsal düzeyde risk kontrolleri sunmaktadır.





Temel Avantajlar





Gelişmiş Pozisyon Yönetimi Çerçevesi

• Her yön için birden fazla kurtarma pozisyonu (5'e kadar yapılandırılabilir)

• Akıllı mesafeye dayalı pozisyon aralığı

• İsteğe bağlı martingale kurtarma modu

• Kontrollü risk marjı ile grid tarzı ölçeklendirme





Çoklu Zaman Dilimli Sinyal Onayı

• M5, M15, M30, H1 ve H4 zaman dilimlerinde uyum

• Katı veya esnek onay modları

• Yanlış sinyalleri azaltmak için daha yüksek zaman dilimi doğrulaması





Kapsamlı Risk Yönetimi

• Dolar bazlı ve puan bazlı sert durdurma koruması

• Günlük düşüş kontrolü

• ATR tabanlı dinamik lot boyutlandırma

• Maksimum spread işlem filtresi





Akıllı Kar Yönetimi

• Takip eden kar alma

• Takip eden zarar durdurma

• Net kar hedefiyle kapanış

• Başabaş noktası koruması





Sinyal Kalitesi Filtreleri

• Hacim onayı

• RSI momentum filtreleme

• Destek ve direnç koruması

• Londra ve New York seanslarına odaklanma





Profesyonel Uyarı Sistemi

• Grafik üzerinde bildirimler

• Sesli uyarılar

• Mobil anlık bildirimler

• E-posta bildirimleri





Kullanım Talimatları

EA'yı M5, H1 veya H4 grafiklerine ekleyin. Temel parametreleri yapılandırın, filtreleri ayarlayın ve hesap büyüklüğüne göre risk kontrollerini ayarlayın.

Minimum hesap bakiyesi gereksinimi 1000 USD





Önemli Notlar

• Canlı işlem yapmadan önce kapsamlı bir şekilde geriye dönük test yapın

• Küçük lot boyutlarıyla başlayın

• Marj kullanımını dikkatlice izleyin

• Sert durdurma koruma limitlerine uyun





Yasal Uyarı

Bu EA gelişmiş risk kontrolleri içerir, ancak işlem riskini tamamen ortadan kaldıramaz. Sadece risk sermayesiyle işlem yapın.





Satın Alma Sonrası Destek

Kişiselleştirilmiş optimizasyon, düzenli güncellemeler ve topluluk odaklı geliştirmeler MQL5 Market mesajlaşma sistemi aracılığıyla sağlanmaktadır.





Son Açıklama

EA HEDGE MATRIX PRO, yapılandırılmış risk kontrolü ve profesyonel düzeyde otomasyon arayan deneyimli yatırımcılar için tasarlanmıştır.