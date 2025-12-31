EA HEDGE MATRIX PRO – Sistema Avançado de Negociação e Controle de Risco em Múltiplos Períodos de Tempo





Visão Geral

O EA HEDGE MATRIX PRO é um Expert Advisor avançado que integra a lógica de tendência SSL (Simple SSL System) com uma estrutura sofisticada de gerenciamento e recuperação de posições. A versão 1.61 apresenta confirmação aprimorada em múltiplos períodos de tempo, dimensionamento adaptativo de posições e controles de risco de nível institucional, projetados para um desempenho estável em diversas condições de mercado.





Principais Vantagens





Estrutura Avançada de Gerenciamento de Posições

• Múltiplas posições de recuperação por direção (configuráveis ​​até 5)

• Espaçamento inteligente de posições com base na distância

• Modo de recuperação martingale opcional

• Escalonamento estilo grade com exposição controlada





Confirmação de Sinal em Múltiplos Períodos de Tempo

• Alinhamento entre M5, M15, M30, H1 e H4

• Modos de confirmação rigorosos ou flexíveis

• Validação em períodos de tempo superiores para reduzir sinais falsos





Gerenciamento Abrangente de Riscos

• Proteção de stop loss fixo em dólares e pontos

• Controle de drawdown diário

• Dimensionamento dinâmico de lotes baseado em ATR

• Filtro de execução com base no spread máximo





Gerenciamento Inteligente de Lucros

• Take profit móvel

• Stop loss móvel

• Fechamento por meta de lucro líquido

• Proteção de ponto de equilíbrio





Filtros de Qualidade de Sinal

• Confirmação de volume

• Filtragem de momentum RSI

• Proteção de suporte e resistência

• Foco nas sessões de Londres e Nova York





Sistema de Alerta Profissional

• Notificações no gráfico

• Alertas sonoros

• Alertas push para celular

• Notificações por e-mail





Instruções de Uso

Anexe o EA aos gráficos M5, H1 ou H4. Configure os parâmetros principais, ajuste os filtros e defina os controles de risco com base no tamanho da conta.

Saldo mínimo da conta necessário: 1000 USD





Notas Importantes

• Faça testes de backtest completos antes de negociar em conta real

• Comece com lotes pequenos

• Monitore o uso da margem com cuidado

• Respeite os limites de proteção de stop loss fixo





Aviso Legal

Este EA inclui controles de risco avançados, mas não pode eliminar completamente o risco de negociação. Negocie apenas com capital de risco.





Suporte Pós-Compra

Otimização personalizada, atualizações regulares e aprimoramentos impulsionados pela comunidade são fornecidos por meio de mensagens do MQL5 Market.





Declaração Final

O EA HEDGE MATRIX PRO foi projetado para traders experientes que buscam controle estruturado de exposição e automação de nível profissional.