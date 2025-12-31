Ea Hedge Matrix Pro
- Experts
- Vinodkumar Nair
- Versão: 1.61
- Ativações: 5
EA HEDGE MATRIX PRO – Sistema Avançado de Negociação e Controle de Risco em Múltiplos Períodos de Tempo
Visão Geral
O EA HEDGE MATRIX PRO é um Expert Advisor avançado que integra a lógica de tendência SSL (Simple SSL System) com uma estrutura sofisticada de gerenciamento e recuperação de posições. A versão 1.61 apresenta confirmação aprimorada em múltiplos períodos de tempo, dimensionamento adaptativo de posições e controles de risco de nível institucional, projetados para um desempenho estável em diversas condições de mercado.
Principais Vantagens
Estrutura Avançada de Gerenciamento de Posições
• Múltiplas posições de recuperação por direção (configuráveis até 5)
• Espaçamento inteligente de posições com base na distância
• Modo de recuperação martingale opcional
• Escalonamento estilo grade com exposição controlada
Confirmação de Sinal em Múltiplos Períodos de Tempo
• Alinhamento entre M5, M15, M30, H1 e H4
• Modos de confirmação rigorosos ou flexíveis
• Validação em períodos de tempo superiores para reduzir sinais falsos
Gerenciamento Abrangente de Riscos
• Proteção de stop loss fixo em dólares e pontos
• Controle de drawdown diário
• Dimensionamento dinâmico de lotes baseado em ATR
• Filtro de execução com base no spread máximo
Gerenciamento Inteligente de Lucros
• Take profit móvel
• Stop loss móvel
• Fechamento por meta de lucro líquido
• Proteção de ponto de equilíbrio
Filtros de Qualidade de Sinal
• Confirmação de volume
• Filtragem de momentum RSI
• Proteção de suporte e resistência
• Foco nas sessões de Londres e Nova York
Sistema de Alerta Profissional
• Notificações no gráfico
• Alertas sonoros
• Alertas push para celular
• Notificações por e-mail
Instruções de Uso
Anexe o EA aos gráficos M5, H1 ou H4. Configure os parâmetros principais, ajuste os filtros e defina os controles de risco com base no tamanho da conta.
Saldo mínimo da conta necessário: 1000 USD
Notas Importantes
• Faça testes de backtest completos antes de negociar em conta real
• Comece com lotes pequenos
• Monitore o uso da margem com cuidado
• Respeite os limites de proteção de stop loss fixo
Aviso Legal
Este EA inclui controles de risco avançados, mas não pode eliminar completamente o risco de negociação. Negocie apenas com capital de risco.
Suporte Pós-Compra
Otimização personalizada, atualizações regulares e aprimoramentos impulsionados pela comunidade são fornecidos por meio de mensagens do MQL5 Market.
Declaração Final
O EA HEDGE MATRIX PRO foi projetado para traders experientes que buscam controle estruturado de exposição e automação de nível profissional.