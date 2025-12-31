Ea Hedge Matrix Pro

EA HEDGE MATRIX PRO – Sistema Avançado de Negociação e Controle de Risco em Múltiplos Períodos de Tempo

Visão Geral
O EA HEDGE MATRIX PRO é um Expert Advisor avançado que integra a lógica de tendência SSL (Simple SSL System) com uma estrutura sofisticada de gerenciamento e recuperação de posições. A versão 1.61 apresenta confirmação aprimorada em múltiplos períodos de tempo, dimensionamento adaptativo de posições e controles de risco de nível institucional, projetados para um desempenho estável em diversas condições de mercado.

Principais Vantagens

Estrutura Avançada de Gerenciamento de Posições
• Múltiplas posições de recuperação por direção (configuráveis ​​até 5)
• Espaçamento inteligente de posições com base na distância
• Modo de recuperação martingale opcional
• Escalonamento estilo grade com exposição controlada

Confirmação de Sinal em Múltiplos Períodos de Tempo
• Alinhamento entre M5, M15, M30, H1 e H4
• Modos de confirmação rigorosos ou flexíveis
• Validação em períodos de tempo superiores para reduzir sinais falsos

Gerenciamento Abrangente de Riscos
• Proteção de stop loss fixo em dólares e pontos
• Controle de drawdown diário
• Dimensionamento dinâmico de lotes baseado em ATR
• Filtro de execução com base no spread máximo

Gerenciamento Inteligente de Lucros
• Take profit móvel
• Stop loss móvel
• Fechamento por meta de lucro líquido
• Proteção de ponto de equilíbrio

Filtros de Qualidade de Sinal
• Confirmação de volume
• Filtragem de momentum RSI
• Proteção de suporte e resistência
• Foco nas sessões de Londres e Nova York

Sistema de Alerta Profissional
• Notificações no gráfico
• Alertas sonoros
• Alertas push para celular
• Notificações por e-mail

Instruções de Uso
Anexe o EA aos gráficos M5, H1 ou H4. Configure os parâmetros principais, ajuste os filtros e defina os controles de risco com base no tamanho da conta.
Saldo mínimo da conta necessário: 1000 USD

Notas Importantes
• Faça testes de backtest completos antes de negociar em conta real
• Comece com lotes pequenos
• Monitore o uso da margem com cuidado
• Respeite os limites de proteção de stop loss fixo

Aviso Legal
Este EA inclui controles de risco avançados, mas não pode eliminar completamente o risco de negociação. Negocie apenas com capital de risco.

Suporte Pós-Compra
Otimização personalizada, atualizações regulares e aprimoramentos impulsionados pela comunidade são fornecidos por meio de mensagens do MQL5 Market.

Declaração Final
O EA HEDGE MATRIX PRO foi projetado para traders experientes que buscam controle estruturado de exposição e automação de nível profissional.
Mais do autor
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Indicadores
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Portuguese Version O indicador SSL ST Strategy MT5 é uma ferramenta de análise técnica projetada para ajudar os traders a identificar claramente sinais de compra e venda no gráfico de negociação. Oferece indicadores visuais como linhas e setas, juntamente com notificações de som, pop-up e push para alertar os traders prontamente quando surge uma oportunidade de negociação. ## Principais vantagens - Fornece sinais visuais claros diretamente no gráfico usando
Ea ssl kakarot deep v11
Vinodkumar Nair
Experts
# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED ## Assessor Especialista Profissional de Negociação Automatizada para MT5 EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED é um sistema de negociação automatizado de nível profissional desenvolvido para MetaTrader 5. É construído sobre uma metodologia SSL (Simple Stop Loss) aprimorada combinada com confirmação multitempo, filtragem avançada de sinais e controles rigorosos de gerenciamento de risco. Este Assessor Especialista foi projetado para traders que priorizam proteção
Ea Phantom edge v1
Vinodkumar Nair
Experts
EA PHANTOM EDGE – Sistema Inteligente de Trading Fibonacci Resumo Executivo EA PHANTOM EDGE é um sistema de trading automatizado de nível profissional projetado para explorar reversões de mercado de alta probabilidade usando análise de retrações de Fibonacci combinada com confirmação de ação de preço. O sistema prioriza confiabilidade, transparência e conformidade total com o MQL5 Market, integrando gerenciamento avançado de riscos, validação inteligente de trades e alertas multicanal para entr
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário