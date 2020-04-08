ICT adr Levels and Zones indicator For MT4

Indicador ICT ADR Levels and Zones para MetaTrader 4

El indicador ICT ADR Levels and Zones para MetaTrader 4 está desarrollado en base a la metodología Inner Circle Trader (ICT) y está diseñado para analizar la volatilidad diaria del mercado con precisión.

Este indicador MT4 calcula el comportamiento de los precios en las cinco sesiones de negociación anteriores, incorporando los máximos y mínimos diarios previos para determinar el Rango Medio Diario (RMA). Utilizando estos datos, el indicador traza zonas clave de ADR directamente en el gráfico en niveles de 1/3, 1/2 y 1× ADR, ayudando a los operadores a identificar zonas de precios de alta probabilidad.

Cada nivel se distingue claramente mediante un código de colores verde, azul y rojo para una rápida interpretación visual.

Especificaciones del indicador de niveles y zonas ADR de ICT



Característica Descripción Categoría Utilidad de negociación - ICT - Liquidez Plataforma MetaTrader 4 (MT4) Nivel de conocimientos Intermedio a Avanzado Tipo de indicador Fácil de usar Marco temporal Adecuado para Reversión y Continuación Estilo de negociación Compatible con múltiples marcos temporales Mercado Scalping - Day Trading - Swing Trading

Visión general del indicador



Una de las principales ventajas del Indicador ICT de Niveles y Zonas ADR es su capacidad para poner de relieve posibles falsas rupturas durante sesiones de negociación de gran liquidez, como las de Londres y Nueva York, comúnmente denominadas en la metodología ICT como Oscilaciones de Judas.

Estos escenarios suelen comenzar con el precio extendiéndose dentro de una banda ADR, atrayendo liquidez, seguido de una brusca inversión que se alinea con la verdadera tendencia direccional de la sesión.

Ejemplo de movimiento alcista

En un gráfico de 15 minutos de Bitcoin (BTC), la acción del precio se extiende a las zonas 1× y 1/3 ADR, provocando liquidez del lado vendedor. A continuación, el mercado invierte al alza, con un impulso alcista que a menudo continúa hacia el límite opuesto del ADR.

Ejemplo de movimiento bajista

Un gráfico de 30 minutos del USD/CHF muestra una configuración bajista utilizando el indicador de niveles y zonas ADR de ICT. El precio alcanza las zonas ADR superiores, induce liquidez compradora y, posteriormente, invierte a la baja, señalando un posible movimiento bajista.

Conclusión



El indicador ICT ADR Levels and Zones para MT4 es una potente herramienta para analizar la volatilidad intradía y el comportamiento de la liquidez. Al trazar claramente zonas ADR de 1/3, 1/2 y completas, el indicador ayuda a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión y a definir objetivos de precios realistas con mayor confianza.