Trend Flow PRO

TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar.

Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela.

Elementos principales del indicador:

BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios reales de tendencia. Representan las entradas de los principales participantes del mercado y la confirmación de su presencia (marcadas con números).

BOS FILL – colorea las velas en la dirección de la tendencia.
Marca las zonas donde entran los “grandes jugadores” y los puntos donde la tendencia cambia.

Niveles de señal:

BOS – entrada de un participante con fuerza indefinida (a menudo una corrección dentro de la tendencia principal).

Move SL – representación visual de cómo un participante grande mueve su posición. Puede utilizarse como referencia para que el trader ajuste su stop loss.

Super BOS – entrada de un participante grande con mayor prioridad que un BOS normal. En algunos casos, un BOS puede actualizarse a Super BOS cuando aparece confirmación; el indicador lo resalta con un cambio de color.

Mega BOS – niveles clave de los participantes más grandes del mercado, capaces de revertir la dirección de la tendencia.

Mega BOS moved – movimiento de una posición Mega BOS y confirmación de su dominio en el mercado.

STRUCTURE – muestra la estructura precisa del mercado, incluidos los puntos clave de mínimos y máximos y la ubicación del cambio de estructura más reciente. La numeración de las correcciones min–max indica la duración de la tendencia: cuanto mayor es el número, mayor es la probabilidad de un cambio de estructura. La dirección actual de la tendencia se muestra en el centro del gráfico para recordar al trader que no cometa errores operando contra la tendencia.

MIN MAX – muestra todas las entradas de todos los participantes del mercado sin filtrado, útil para un análisis detallado de los movimientos de tendencia.

Todos los datos y señales del indicador mostrados permanecen en el gráfico sin redibujarse, garantizando total transparencia y confianza.

Los parámetros del indicador son altamente personalizables, lo que permite cambiar fácilmente los colores de visualización según sus preferencias.


