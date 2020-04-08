A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

Current event: https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif

A2SR para MT5

Indicador: Oferta y Demanda Reales Automatizadas (S/R).
+ Instrumentos de Trading.
Potente, Genuino y Ahorra Tiempo para Tomar Decisiones de Trading Más Inteligentes.
+ Objetos Compatibles con EA.

Ventajas Clave
Niveles de SR Reales Avanzados (Sin Retardo ni Repintado)
Tras años de probada fiabilidad en MT4 desde 2014, A2SR ya está disponible para MetaTrader 5.
Ofrece a los traders una ventaja excepcional con un indicador adelantado, sin repintado, para identificar los niveles reales de soporte y resistencia, antes de que el precio los alcance.

A2SR calcula el soporte y la resistencia con antelación, antes de que el precio los alcance, lo que permite a los traders planificar sus operaciones con confianza.

Un Concepto Genuino que No Encontrará en Ningún Otro Sitio.
Construido con un enfoque único, nunca publicado ni compartido en ningún medio, A2SR redefine cómo se identifican el soporte y la resistencia.

Ahorre Tiempo y Perfeccione su Estrategia. Olvídate de perder horas trazando líneas o adivinando niveles. A2SR presenta todo con claridad, permitiéndote concentrarte en crear planes de trading precisos y ejecutarlos eficazmente.

Ideal para todos los traders, desde principiantes hasta profesionales.
Tanto si estás empezando como si ya operas profesionalmente, A2SR te proporciona claridad y confianza en tus decisiones.

Muy eficaz para day trading y swing trading.
Marcos de tiempo recomendados para planes de trading: M30, H1 y H4.
Características principales
Niveles SR reales (Soporte - demanda y Resistencia - oferta).
Se muestran automáticamente en el gráfico.
+ Los primeros toques suelen provocar una reversión del precio.
+ Los toques repetidos indican posibles rupturas y continuidad.

Análisis de rupturas fuertes.
A2SR cuenta con un auténtico patrón automático que detecta señales tempranas de posibles rupturas fuertes.
+ Sé de los primeros en identificar movimientos potentes del mercado.

Sentimiento del Mercado (MS).
+ Ayuda a evitar señales engañosas de las principales noticias económicas. + En determinadas condiciones, MS incluso le recomendará no abrir ninguna posición: un potente filtro de riesgo.

Fortaleza de la Divisa del Mercado (MCS).
+ Análisis en tiempo real de 8 divisas principales: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD.
+ Los indicadores de histograma y porcentaje revelan las divisas más fuertes y las más débiles.
+ Aumente la precisión al comparar divisas fuertes y débiles, y evite ser engañado por las noticias.

Límites de Rango de Precio Diarios y Semanales.
+ Niveles de rango predictivos diarios/semanales comprobados donde los precios suelen revertirse tras movimientos volátiles.
+ Perfecto para establecer órdenes pendientes y detectar picos, sin estar pendiente de la pantalla todo el día.
Notificaciones
Admite notificaciones push (a través de MT5 móvil) y alertas por correo electrónico.
+ No pierda nunca oportunidades clave de trading, incluso cuando no esté.

El Trading Inteligente Empieza Aquí
Tanto si opera con noticias volátiles como si crea configuraciones de swing estructuradas, A2SR es su asistente técnico de confianza para tomar decisiones de trading más inteligentes y rápidas.

Objetos compatibles con EA: Potencia y automatización.
A2SR para MT5 es más que un simple indicador visual inteligente; también es una fuente de datos legible por máquina para sistemas de trading automatizado.

Objetos gráficos proporcionados por A2SR.
Todos estos se presentan como objetos gráficos con nombre, lo que los hace totalmente accesibles para su Asesor Experto (EA):

Niveles reales de soporte y resistencia (SR): como líneas de tendencia y líneas horizontales, incluyendo fuertes rupturas y caídas.
Tendencia actual (Swing).
Sentimiento del mercado (MS): incluyendo los índices USDx y EURx.
Fortaleza de la divisa del mercado (MCS): porcentaje de la fortaleza de las 8 divisas principales.
Cree su propio EA o contrate a un desarrollador. Tú (o tu desarrollador) puedes programar un Asesor Experto (EA) para:
Detectar niveles de SR intactos como señales de entrada (Límite de Compra/Límite de Venta).
Leer las tendencias, la fortaleza de las divisas y el sentimiento del mercado como filtros de trading.
Ejecutar operaciones automáticamente según el análisis líder de A2SR.
Combinar la precisión de A2SR con tu estrategia de automatización.
Combinar lo mejor de la información manual con la ejecución algorítmica.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prepárate para experimentar una forma más inteligente de operar.

Planifica tu operación, opera según tu plan.

Learn more :
https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog

Nota.

Los datos del gráfico podrían requerir una recarga completa en las siguientes circunstancias:

  • Se acaba de instalar MetaTrader 5.
  • Está utilizando una cuenta nueva.
  • Está utilizando una cuenta antigua a la que no se ha accedido durante mucho tiempo.
  • Abre un marco temporal que nunca se ha abierto antes.

Por lo tanto, al utilizar A2SR por primera vez en cualquiera de las circunstancias anteriores, se recomienda actualizar el gráfico, comenzando desde el marco temporal M1 hasta MN.

Productos recomendados
Aussenstab Markttechnik
Alexander Josef Zeidler
Indicadores
Este indicador muestra barras externas ("Aussenstäbe") en el gráfico en forma de vela. Los colores de las velas pueden ajustarse individualmente. También son posibles diferentes colores para barras bajistas y alcistas. Además, el color de las mechas o contornos también es ajustable. Las barras externas son mencionadas, por ejemplo, por Michael Voigt en el libro "Das große Buch der Markttechnik". Todas las demás velas son barras internas.
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indicadores
Descubra el poder de nuestro indicador de alta precisión, diseñado para identificar las regiones objetivo y de agotamiento de cualquier activo. Probado y validado durante más de 3 años en los mercados del mini dólar y del mini índice, ofrece una fiabilidad y una eficacia inigualables. Transforme su estrategia de trading y alcance nuevas cotas de éxito con nuestra innovadora herramienta.
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 Categoría Plataforma Nivel Tipo Marcos temporales Estilo de negociación mercado ICT Indicador SMC Meta Trader 5 Indicador de nivel Indicador de nivel Todos los plazos Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Todo tipo de mercados Introducción El Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 es una poderosa herramienta de trading diseñada para ayudarle a identificar los Fair Value Gaps (FVGs) automáticamente en sus gráficos. Tan
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introducción a Chart Pattern MT Chart Pattern MT es un escáner de patrones gráficos para detectar patrones de triángulo, cuña descendente, cuña ascendente, canal, etc. Chart Pattern MT utiliza un sofisticado algoritmo de detección de patrones gráficos. Sin embargo, lo hemos diseñado con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. Chart Pattern MT le mostrará todos los patrones de su gráfico en el formato más eficiente para su operativa. Ya no tendrás que realizar tediosas operaciones manu
ELTRA Guardian EA
Aziz Maulidi Wimantara
Asesores Expertos
Rendimiento consistente probado - backtested de 2021 a 2025 con un crecimiento constante cada semana, mes y año. ELTRA Guardian EA es un Asesor Experto totalmente automatizado optimizado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro) . Combina entradas precisas basadas en niveles con filtrado de tendencia EMA para ofrecer un rendimiento constante en los volátiles mercados de oro. Características principales: E strategia exclusiva para el oro: Específicamente diseñada y ajustada para el XAU/US
Deal Tracker Dashboard
Abderrahmane Benali
Indicadores
Deal Tracker Dashboard - Analizador Visual del Rendimiento Comercial Un tablero profesional de análisis de operaciones diseñado para visualizar y evaluar el rendimiento real de sus operaciones directamente en el gráfico. Deal Tracker Dashboard muestra las operaciones cerradas en sus niveles exactos de precio y proporciona estadísticas inteligentes de rendimiento para ayudarle a entender los resultados con claridad y precisión. Principales características: Seguimiento visual de las operaciones ce
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Mapa de liquidez Visión general El indicador Mapa de Liquidez es una herramienta de visualización avanzada basada en los conceptos de ICT Smart Money . Identifica automáticamente las Zonas de Compra , las Zonas de Venta y los Niveles de Liquidez diarios, mostrando dónde es probable que el precio revierta o continúe basándose en el flujo de órdenes institucionales. Calcula los niveles clave de la sesión diaria -como el máximo, el mínimo y el punto medio del día anterior- y, a continuación, obtien
FFXMV Forex Dashboard Indicator MT5
Opengates Success International
Indicadores
FULL FOREX MARKET VIEW Indicador de Panel MT5 Este es un indicador personalizado creado para la plataforma MT5 que ofrece a los traders una visión completa de lo que sucede en el mercado. Utiliza datos en tiempo real para analizar el mercado y mostrar toda la información necesaria para realizar operaciones exitosas. INSTALACIÓN: Antes de adjuntar este indicador a tu gráfico, ve al panel de Observación del Mercado en tu MT5 y OCULTA todos los pares de divisas que no necesites o no operes, dejando
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de
FREE
Harmonic Volatility Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introducción al indicador de volatilidad armónica El indicador de volatilidad armónica es el primer análisis técnico que aplica el análisis de Fibonacci a la volatilidad financiera. El indicador de volatilidad armónica es otro nivel de la herramienta de negociación de la acción del precio, que combina sólidos ratios de Fibonacci (0,618, 0,382, etc.) con la volatilidad. Originalmente, el indicador de volatilidad armónica se desarrolló para superar la limitación y la debilidad del ángulo de Gann,
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Asesores Expertos
Olvide todo lo que sabe sobre los robots de trading. Presentamos Synthesis X Neural EA , el primer Sistema de Trading de Inteligencia Híbrida del mundo. Hemos ido más allá de las limitaciones de los EAs simples, basados en indicadores, para crear una sofisticada inteligencia artificial de dos partes diseñada con un único propósito: generar un crecimiento estable y consistente de la cartera con una gestión del riesgo sin precedentes. Synthesis X no es un mero algoritmo, sino una arquitectura de
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicadores
ROMPER VOLVER A PROBAR NO REPINTAR. FUNCIONA MEJOR A PARTIR DE M15. Ventajas Menos falsas rupturas . Combinando confirmación de cierre + retest + filtro de cierre previo se reduce el ruido frente a las rupturas de máximos y mínimos. Planes de ejecución más ajustados . La línea de nivel trazada proporciona un punto objetivo para las entradas, la colocación del stop (justo por encima del nivel) y la estructura de toma de beneficios parciales. Confianza sin repintado . Las señales se colocan en la
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicadores
MTF Levels And Moving Averages es un indicador profesional diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. La herramienta ayuda a los operadores a localizar puntos de entrada y salida precisos analizando la estructura del mercado y los patrones de acción de los precios. Características principales El indicador proporciona análisis en múltiples marcos temporales que cubren simultáneamente los periodos H1, H4, D1 y W1. Identifica las zonas de oferta
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicadores
El indicador Gann Box es una herramienta poderosa y versátil diseñada para ayudar a los traders a identificar y aprovechar los niveles clave del mercado. Este indicador permite dibujar un rectángulo en el gráfico, que se divide automáticamente en varias zonas con niveles estratégicos 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Cuando el precio toca uno de estos niveles, se activan alertas, lo que ofrece una valiosa ayuda para las decisiones de trading. Sabe instantáneamente cómo evoluciona el mercado en relación c
MT5 Support Resistance
Agus Santoso
Indicadores
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/157679 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157680 Soporte y Resistencia — Niveles Inteligentes de Estructura de Mercado Un indicador de Soporte y Resistencia claro, inteligente y altamente confiable, diseñado para traders profesionales y sistemas automatizados. Soporte y Resistencia está diseñado para detectar niveles reales del mercado mediante un algoritmo de agrupamiento avanzado que combina fractales, segmentación de pre
Previous Candle Levels MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicadores
Niveles de Velas Anteriores MT5 muestra los niveles de velas anteriores, muestra los niveles de velas anteriores (Niveles OHLC) en diferentes periodos de tiempo. Está diseñado para ayudar al operador a analizar el mercado y prestar atención a los niveles de velas anteriores en diferentes marcos de tiempo. Todos sabemos que los niveles OHLC en mensual, semanal y diario son muy fuertes y la mayoría de las veces, el precio reacciona fuertemente en esos niveles. En el análisis técnico, el usuario p
FREE
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
Asesores Expertos
Deje de adivinar. Empieza a operar con BTC con la precisión de la IA. NeuralBTC AI no es sólo otro Asesor Experto - es un completo ecosistema de trading de IA construido específicamente para Bitcoin. Nuestra red neuronal propietaria procesa datos del mercado BTCUSD en tiempo real 24/7, proporcionando señales de trading procesables con niveles de confianza calculados. SERVIDOR DE AI EN VIVO INCLUIDO Su licencia incluye acceso completo a nuestra infraestructura de IA basada en la nube: Red neur
Session Momentum Dashboard
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Session Momentum Dashboard – Analítica de Trading Futurista Un panel profesional que analiza las sesiones de trading (Asia/Londres/Nueva York) con detección de Kill Zones, rupturas del rango asiático y puntuación de momentum en tiempo real. Session Momentum Dashboard Un panel todo-en-uno para traders ICT/Smart Money que siguen las sesiones del mercado y las Kill Zones. Funciones principales: Análisis de las 3 sesiones principales Asia, Londres y Nueva York con estado en tiempo real. Detección de
Moving Pivot Average MT5
Daifallah Alamri
Indicadores
Media de pivote móvil El indicador Pivote móvil compara el periodo seleccionado con su homólogo del periodo anterior. El indicador utiliza un algoritmo muy flexible para calcular el valor del pivote. Le permite asignar en días ciertos intervalos de tiempo (barras personalizadas) y calcular el valor pivote promedio basado en los precios Alto, Bajo y Cierre de estas barras. El número de barras personalizadas que se tendrán en cuenta viene determinado por el ajuste "Días". La línea de pivote puede
Airplanes Trends
Andriy Sydoruk
Indicadores
Los puntos de entrada de la tendencia del avión deben utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. El indicador funciona utilizando la función de dependencia de onda cíclica. Por lo tanto, todos los puntos de entrada serán puntos óptimos en los que cambie el movimiento. La forma más sencilla de utilizar el indicador es abrir una operación en la dirección de una tendencia existente. El mejor resultado se obtiene combinando el indicador con noticias fundamentales, puede actuar como
MultiPair
ООО 'Уралтранзит'
3.75 (4)
Asesores Expertos
El arbitraje triangular consiste en la apertura simultánea de órdenes en tres pares de divisas. La dirección de las operaciones y los pares se eligen de forma que las posiciones abiertas simultáneamente se aseguren mutuamente. Gracias a ello, es posible abrir lotes bastante grandes y el riesgo es bajo. Variantes de triángulos: EURUSD - USDJPY - EURJPY Las órdenes incluidas en un triángulo de este tipo están en constante movimiento. El Asesor Experto analiza los precios reales del momento y calcu
FREE
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Asesores Expertos
Estimados Traders, Me complace presentarles nuestro último proyecto. EA BitBull. ¡El trading real de criptomonedas ahora es una realidad! Debido a que esta estrategia es tan única, solo quiero vender un número limitado de licencias. Por lo tanto, el precio aumentará de forma constante para limitar las ventas. El próximo precio es de 790 USD. Con la ayuda de nuestros estimados socios de todo el mundo, hemos logrado desarrollar una estrategia innovadora de criptomonedas. Esta estrategia combina
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indicadores
"¡Vuélalo!": el indicador de trading que cuestiona tus decisiones vitales Cansado de los indicadores aburridos? Conoce a tu nuevo compañero de mercado que cumple: F lechas "¡YOLO BUY!" cuando probablemente deberías entrar en pánico Confeti de rectángulos explosivos ( porque, ¿por qué no?) 200+ citas que te destrozan el alma como "Tu stop loss es imaginario" y "Esto no es trading, es donar a las ballenas" Alertas aleatorias que asan tu estrategia . Este indicador es como una te
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
Technical Ratings Indicator MT5
Hieronymos Junior Starch
Indicadores
Calificaciones técnicas para MT5 Un panel de análisis multiindicador que muestra señales técnicas agregadas directamente en sus gráficos de MetaTrader 5. Este indicador calcula señales de compra, venta y neutrales a partir de 11 osciladores, 15 medias móviles y puntos de pivote clásicos, presentándolas en un único panel organizado. Qué hace Technical Ratings analiza múltiples indicadores técnicos simultáneamente y presenta su consenso como claras señales de trading. En lugar de abrir docenas de
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Indicador profesional de scalping para XAUUSD y los principales pares de divisas Orderflow Scalp Pro ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de trading transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para una rentabilidad consistente en plazos de 3-4 minutos. Tres potentes componentes en un solo sistema Perfil de volumen HeatMap Tra
Otros productos de este autor
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
The Seismograph Marketquake Detector
Yohana Parmi
5 (2)
Indicadores
El Detector de Terremotos del Mercado  Sismógrafo. Description in English : https://www.mql5.com/en/market/product/113869?source=Site+Market+Product+Page#description How to use the Seismograph : https://www.mql5.com/en/market/product/113869#!tab=comments&page=2&comment=52806941 Create an EA : https://www.mql5.com/en/market/product/113869#!tab=comments&page=3&comment=52816509 Cualquiera que sea la forma en que opere, definitivamente desea evitar la entrada en el mercado de baja liquidez.-
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (61)
Indicadores
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif A. ¿Qué es A2SR ?   * Es un indicador técnico líder (sin repintado, sin retraso). -- Guía : -- en https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- y https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR tiene una técnica especial para determinar los niveles de Soporte (demanda) y Resistencia (oferta). A diferencia de la forma ordinaria que vimos en la red, A2SR tiene un concepto original para determinar los niveles real
SR Key Breakout and Jump Levels
Yohana Parmi
4.7 (10)
Indicadores
Niveles clave de ruptura y salto/caída. Sin retardo. Sin repintado. La línea de tendencia es útil para detectar el patrón, que está destinado para el patrón de triángulo, líneas de soporte y resistencia, y como una línea de ruptura hacia arriba o hacia abajo. Las líneas de tendencia se forman primero antes de que el precio del par la alcance. Por lo tanto, no se repinta. Cada línea tiene una descripción, como Soporte, Resistencia, Soporte Actual como ruptura clave a la baja, y Resistencia Actual
Trading Planner Semi Automated EA
Yohana Parmi
5 (7)
Utilidades
EA Semi Automatizado para trabajar como su asistente de trading. Visión general El planificador de operaciones le hará actuar como los operadores profesionales en los mercados reales. Antes de entrar en los mercados, hacen un plan para sus operaciones, filtrando todas las oportunidades en todos los marcos de tiempo. Trading Planner se puede utilizar para todos los marcos de tiempo (M1 ~ MN). Simplemente dibuje la línea de tendencia como tendencia y Soporte/Resistencia . En esta versión , las opo
Market Sentiment and Sideways level
Yohana Parmi
5 (3)
Indicadores
Esto es lo que esperamos : Los buenos números en las noticias deberían hacer que la divisa relacionada se fortalezca, y las malas cifras en las noticias deberían hacer que la divisa relacionada se debilitara. Pero el hecho es que Los buenos números en las noticias que se han escrito en el calendario de noticias económicas no siempre podrían hacer instantáneamente que la moneda relacionada se vuelva más fuerte. Y viceversa, las malas cifras no siempre pueden hacer que la divisa correspondiente se
Trades Manager MT4
Yohana Parmi
5 (3)
Utilidades
Qué puede hacer Trades Manager por sus operaciones . Reúne todas las posiciones de las órdenes en un gráfico (fig. 1). Todas las órdenes se agruparán por símbolo del par, suma de posiciones de la orden, lotes, pips en curso y ganancias/pérdidas. Todas las órdenes se resumirán y se mostrarán en la parte inferior del panel. Puede establecer automáticamente el objetivo de beneficio, el stop loss y la colocación del stop profit para cada orden (fig. 4). Desde un gráfico, será más fácil controlar y g
Trailing Master with Trading Buttons
Yohana Parmi
Utilidades
Toma el control de tus operaciones con Trailing Master. Operaciones inteligentes más seguras Ejecuta órdenes de trading sin esfuerzo con controles intuitivos y el EA gestionará todas tus posiciones. Precisión al alcance de tu mano Ajusta fácilmente el tamaño de tu lote con los botones + y -, lo que te brinda total flexibilidad en la gestión de operaciones. Maximiza ganancias, minimiza riesgos Las funciones TSS (Trailing Stop Surplus) y TSL (Trailing Stop Loss) ajustan automáticamente la línea
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario