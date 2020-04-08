A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

Current event: https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif

A2SR para MT5

Indicador: Oferta y Demanda Reales Automatizadas (S/R).

+ Instrumentos de Trading.

Potente, Genuino y Ahorra Tiempo para Tomar Decisiones de Trading Más Inteligentes.

+ Objetos Compatibles con EA.





Ventajas Clave

Niveles de SR Reales Avanzados (Sin Retardo ni Repintado)

Tras años de probada fiabilidad en MT4 desde 2014 , A2SR ya está disponible para MetaTrader 5.

Ofrece a los traders una ventaja excepcional con un indicador adelantado, sin repintado, para identificar los niveles reales de soporte y resistencia, antes de que el precio los alcance.





A2SR calcula el soporte y la resistencia con antelación, antes de que el precio los alcance, lo que permite a los traders planificar sus operaciones con confianza.





Un Concepto Genuino que No Encontrará en Ningún Otro Sitio.

Construido con un enfoque único, nunca publicado ni compartido en ningún medio, A2SR redefine cómo se identifican el soporte y la resistencia.





Ahorre Tiempo y Perfeccione su Estrategia. Olvídate de perder horas trazando líneas o adivinando niveles. A2SR presenta todo con claridad, permitiéndote concentrarte en crear planes de trading precisos y ejecutarlos eficazmente.





Ideal para todos los traders, desde principiantes hasta profesionales.

Tanto si estás empezando como si ya operas profesionalmente, A2SR te proporciona claridad y confianza en tus decisiones.





Muy eficaz para day trading y swing trading.

Marcos de tiempo recomendados para planes de trading: M30, H1 y H4.

Características principales

Niveles SR reales (Soporte - demanda y Resistencia - oferta).

Se muestran automáticamente en el gráfico.

+ Los primeros toques suelen provocar una reversión del precio.

+ Los toques repetidos indican posibles rupturas y continuidad.





Análisis de rupturas fuertes.

A2SR cuenta con un auténtico patrón automático que detecta señales tempranas de posibles rupturas fuertes.

+ Sé de los primeros en identificar movimientos potentes del mercado.





Sentimiento del Mercado (MS).

+ Ayuda a evitar señales engañosas de las principales noticias económicas. + En determinadas condiciones, MS incluso le recomendará no abrir ninguna posición: un potente filtro de riesgo.





Fortaleza de la Divisa del Mercado (MCS).

+ Análisis en tiempo real de 8 divisas principales: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD.

+ Los indicadores de histograma y porcentaje revelan las divisas más fuertes y las más débiles.

+ Aumente la precisión al comparar divisas fuertes y débiles, y evite ser engañado por las noticias.





Límites de Rango de Precio Diarios y Semanales.

+ Niveles de rango predictivos diarios/semanales comprobados donde los precios suelen revertirse tras movimientos volátiles.

+ Perfecto para establecer órdenes pendientes y detectar picos, sin estar pendiente de la pantalla todo el día.

Notificaciones

Admite notificaciones push (a través de MT5 móvil) y alertas por correo electrónico.

+ No pierda nunca oportunidades clave de trading, incluso cuando no esté.





El Trading Inteligente Empieza Aquí

Tanto si opera con noticias volátiles como si crea configuraciones de swing estructuradas, A2SR es su asistente técnico de confianza para tomar decisiones de trading más inteligentes y rápidas.





Objetos compatibles con EA: Potencia y automatización.

A2SR para MT5 es más que un simple indicador visual inteligente; también es una fuente de datos legible por máquina para sistemas de trading automatizado.





Objetos gráficos proporcionados por A2SR.

Todos estos se presentan como objetos gráficos con nombre, lo que los hace totalmente accesibles para su Asesor Experto (EA):





Niveles reales de soporte y resistencia (SR): como líneas de tendencia y líneas horizontales, incluyendo fuertes rupturas y caídas.

Tendencia actual (Swing).

Sentimiento del mercado (MS): incluyendo los índices USDx y EURx.

Fortaleza de la divisa del mercado (MCS): porcentaje de la fortaleza de las 8 divisas principales.

Cree su propio EA o contrate a un desarrollador. Tú (o tu desarrollador) puedes programar un Asesor Experto (EA) para:

Detectar niveles de SR intactos como señales de entrada (Límite de Compra/Límite de Venta).

Leer las tendencias, la fortaleza de las divisas y el sentimiento del mercado como filtros de trading.

Ejecutar operaciones automáticamente según el análisis líder de A2SR.

Combinar la precisión de A2SR con tu estrategia de automatización.

Combinar lo mejor de la información manual con la ejecución algorítmica.

Prepárate para experimentar una forma más inteligente de operar.

Planifica tu operación, opera según tu plan. Learn more :

https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog

Nota.

Los datos del gráfico podrían requerir una recarga completa en las siguientes circunstancias:

Se acaba de instalar MetaTrader 5.

Está utilizando una cuenta nueva.

Está utilizando una cuenta antigua a la que no se ha accedido durante mucho tiempo.

Abre un marco temporal que nunca se ha abierto antes.

Por lo tanto, al utilizar A2SR por primera vez en cualquiera de las circunstancias anteriores, se recomienda actualizar el gráfico, comenzando desde el marco temporal M1 hasta MN.