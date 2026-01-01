Universal Soul Reaper es un oscilador atmosférico de flujo de mercado diseñado para interpretar el comportamiento de los precios como un ciclo de energía espiritual. En lugar de reaccionar únicamente al precio en bruto, visualiza el estado del alma del mercado, revelando cuándo el impulso está despertando, estabilizándose o desvaneciéndose. El indicador funciona en una ventana independiente y presenta tres entidades entrelazadas: el Velo Ectoplásmico, el Límite del Espíritu y el Núcleo del Alma. Juntos, forman un marco vivo que ayuda a los operadores a percibir la presión, el equilibrio y la transición sin ruido.

El Velo E ctoplásmico representa las zonas de tensión espiritual elevada en las que la energía del mercado va más allá del equilibrio. El Límite del Espíritu refleja la fuerza opuesta, definiendo los niveles de contención y agotamiento. Entre ambos, el Núcleo del Alma actúa como el latido del mercado, oscilando suavemente para expresar la fuerza interna y la convicción direccional. Los niveles espectrales fijos proporcionan anclajes visuales que permiten juzgar si el alma está vagando, anclada o acercándose a un cambio decisivo.

Cómo utilizarlo

Observe primero el Núcleo del Alma . Su ascenso y descenso describen la fuerza subyacente de la fase actual, más que los picos a corto plazo.

Cuando el Núcleo del Alma se mueve decisivamente en relación con el centro de la zona espiritual, a menudo precede a una intención direccional significativa.

Habilite el Panel de Matriz del Alma opcional para obtener una lectura etérea de alto nivel de las condiciones actuales sin saturar el gráfico.

El Segador Universal de Almas se utiliza mejor como potenciador de decisiones, no como activador independiente. Combínelo con la estructura, el tiempo o un contexto temporal superior para cosechar sólo cuando el alma se alinee.

# Por favor, pruebe antes de comprar