Quantum XAU

"Quantum XAU" es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5.
"Quantum XAU" es un Asesor Experto de trading automatizado diseñado para el instrumento XAUUSD (oro). Su algoritmo se basa en la lógica de tendencias y está diseñado para identificar y seguir movimientos estables de precios.

Características principales:
  • Símbolo: "XAUUSD" (ORO).
  • Periodo: "H1"
  • El depósito mínimo es de 3000 (30 para una cuenta de centavos), siempre que la cuenta de trading tenga un volumen mínimo de transacción de 0,01. El spread no es crítico, lo que permite el uso de cuentas de centavos.
  • Estrategia de doble entrada: El Asesor Experto utiliza dos métodos independientes para generar señales de entrada al mercado. Las estrategias se basan en el análisis del canal de precios y la identificación de puntos de aceleración de la tendencia. Ambas estrategias operan de forma simultánea e independiente, cada una con su propia lógica de colocación de órdenes.
  • Bloques de trading: Para diversificar las operaciones, se pueden ejecutar simultáneamente hasta cuatro bloques de trading independientes. Cada bloque se puede configurar con una de dos estrategias, con volúmenes y ajustes individuales. Fundamento técnico: El algoritmo utiliza el indicador de media móvil (MA), los niveles de precios y el análisis de volatilidad.
Para ahorrar tiempo y recursos, realice pruebas preliminares (¡solo preliminares!) u optimización en el modo "1_minute_OHLC". Con la configuración predeterminada, los resultados de las pruebas "1_minute_OHLC" y "Every_tick_based_on_real_tick" difieren ligeramente.
El Asesor Experto proporciona un conjunto de parámetros de entrada divididos en grupos lógicos:

"GENERAL_PARAMETERS"
  • "Trading_BUY": Habilita/Deshabilita órdenes de compra.
  • "Trading_SELL": Habilita/Deshabilita órdenes de venta.
  • "Magic": Número mágico.
  • "Comment": Comentario.
"VOLUME_FROM_THE_BALANCE"
  • "Lot (fixed_or_dynamic)": "Fixed": tamaño de lote fijo (Fixed_Lot = MinLot). "Dynamic": el tamaño de lote depende del saldo.
  • "Multiplicity_for_Lot": el tamaño del lote aumenta en 0,01 por cada unidad de depósito de "Multiplicity_for_Lot".
  • "MinLot": válido si Lote = Fixed_Lot.
Parámetros del bloque de trading (Bloque 1 - Bloque 4):
  • "Trade": activa o desactiva el bloque.
  • "Num_Strategy": selecciona la estrategia que determina las señales de entrada al mercado.
  • "Exponent_Take-Profit": coeficiente que determina el tamaño del take-profit. El stop-loss se determina automáticamente y "Take-Profit = Stop-Loss * Exponente_Take-Profit".
  • "Only_one_position": si "Solo_una_posición = verdadero", solo se puede abrir una posición de "COMPRA" y una de "VENTA" a la vez.
  • "Use_Traling": Activa o desactiva el seguimiento del stop-loss.
  • "Trailing_SL": Tamaño del trailing stop.
  • "Start_Trailing_SL": Distancia mínima desde el precio de apertura para iniciar el seguimiento.
  • "Str_Exponent": Multiplicador del volumen de negociación (lote mínimo) del bloque.
"Quantum XAU" es una herramienta especializada diseñada para condiciones de tendencia en el mercado del oro. Su efectividad puede disminuir durante períodos de volatilidad plana o baja. Todas las decisiones de trading tomadas con este Asesor Experto son responsabilidad exclusiva del operador.
