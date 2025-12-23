Quantum XAU

"Quantum XAU" è un Expert Advisor che segue i trend per MetaTrader 5.
"Quantum XAU" è un Expert Advisor per il trading automatico progettato per lo strumento XAUUSD (oro). L'algoritmo si basa sulla logica di tendenza ed è progettato per identificare e seguire movimenti di prezzo stabili.

Caratteristiche principali:
  • Simbolo - "XAUUSD" (ORO).
  • Periodo - "H1"
  • Deposito minimo - 3000 (30 per un conto in centesimi). L'effetto spread non è critico, consentendo l'utilizzo di conti in centesimi.
  • Strategia di ingresso doppio - L'Expert Advisor utilizza due metodi indipendenti e diversi per generare segnali di ingresso sul mercato. Le strategie si basano sull'analisi del canale di prezzo e sull'identificazione dei punti di accelerazione del trend. Entrambe le strategie operano simultaneamente e indipendentemente, ciascuna con la propria logica di posizionamento degli ordini.
  • Blocchi di trading - Per la diversificazione del trading, è possibile eseguire contemporaneamente fino a quattro blocchi di trading indipendenti. Ogni blocco può essere configurato per una delle due strategie con volumi e impostazioni individuali.
  • Base tecnica - L'algoritmo utilizza l'indicatore di media mobile (MA), i livelli di prezzo e l'analisi della volatilità.
Per risparmiare tempo e risorse, esegui test preliminari (solo preliminari!) o ottimizzazioni in modalità "1_minute_OHLC". Con le impostazioni predefinite, i risultati dei test "1_minute_OHLC" e "Every_tick_based_on_real_tick" differiscono leggermente.
L'Expert Advisor fornisce un set di parametri di input suddivisi in gruppi logici:

"GENERAL_PARAMETERS"
  • "Trading_BUY": Abilita/Disabilita gli ordini di acquisto.
  • "Trading_SELL": Abilita/Disabilita gli ordini di vendita.
  • "Magic": Numero magico.
  • "Comment": Commento.
"VOLUME_FROM_THE_BALANCE"

  • "Lot (fixed_or_dynamic)": "Fixed" - dimensione del lotto fissa (Fixed_Lot = MinLot). "Dynamic" - la dimensione del lotto dipende dal saldo.
  • "Multiplicity_for_Lot": la dimensione del lotto aumenta di 0,01 per ogni unità di deposito "Multiplicity_for_Lot".
  • "MinLot": valido se Lotto = Lotto Fisso.

Parametri del blocco di trading (Blocco 1 - Blocco 4):
  • "Trade": abilita (disabilita) il blocco.
  • "Num_Strategy": seleziona la strategia che determina i segnali di ingresso nel mercato.
  • "Exponent_Take-Profit": il coefficiente che determina la dimensione del take profit. Lo stop loss viene determinato automaticamente e "Take-Profit = Stop-Loss * Exponent_Take-Profit".
  • "Only_one_position": se "Only_one_position = true", è possibile aprire solo una posizione "BUY" e una posizione "SELL" alla volta.
  • "Use_Traling": abilita/disabilita lo Stop Loss Trailing.
  • "Trailing_SL": dimensione del Trailing Stop.
  • "Start_Trailing_SL": distanza minima dal prezzo di apertura per iniziare il trailing.
  • "Str_Exponent": moltiplicatore del volume di trading (lotto minimo) per il blocco.
"Quantum XAU" è uno strumento specializzato progettato per le condizioni di trend nel mercato dell'oro. La sua efficacia può diminuire durante periodi di volatilità piatta o bassa. Tutte le decisioni di trading prese utilizzando questo Expert Advisor rimangono di esclusiva responsabilità del trader.
