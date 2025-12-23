Quantum XAU

5
"Quantum XAU"는 MetaTrader 5용 추세 추종형 Expert Advisor입니다.
"Quantum XAU"는 XAUUSD(금) 상품에 최적화된 자동 거래 Expert Advisor입니다. 이 알고리즘은 추세 논리를 기반으로 하며 안정적인 가격 움직임을 포착하고 추종하도록 설계되었습니다.

주요 기능:
  • 상품 심볼 - "XAUUSD"(금)
  • 기간 - "H1"
  • 최소 입금액은 3,000(센트 계좌의 경우 30)이며, 거래 계좌의 최소 거래량은 0.01입니다. 스프레드가 크지 않아 센트 계좌도 사용 가능합니다.
  • 이중 진입 전략 - 이 Expert Advisor는 두 가지 독립적이고 서로 다른 방법을 사용하여 시장 진입 신호를 생성합니다. 이 전략들은 가격 채널 분석과 추세 가속 지점 식별을 기반으로 합니다. 두 전략은 각각 고유한 주문 체결 로직을 가지고 동시에 독립적으로 작동합니다.
  • 거래 블록 - 거래 다각화를 위해 최대 4개의 독립적인 거래 블록을 동시에 실행할 수 있습니다. 각 블록은 개별 거래량 및 설정으로 두 가지 전략 중 하나를 선택하여 구성할 수 있습니다.
  • 기술적 근거 - 이 알고리즘은 이동평균(MA) 지표, 가격 수준 및 변동성 분석을 사용합니다.
시간과 자원을 절약하려면 "1분 OHLC" 모드에서 예비 테스트(예비 테스트만!)를 수행하십시오. 기본 설정에서 "1분 OHLC"와 "실제 틱 기반 모든 거래" 테스트 결과는 약간 다릅니다.

Expert Advisor는 다음과 같은 논리적 그룹으로 나뉜 입력 매개변수 세트를 제공합니다.

"GENERAL_PARAMETERS"
  • "Trading_BUY": 매수 주문 활성화/비활성화
  • "Trading_SELL": 매도 주문 활성화/비활성화
  • "Magic": 매직 넘버
  • "Comment": 주석
"VOLUME_FROM_THE_BALANCE"
  • "Lot (fixed_or_dynamic)": "Fixed" - 고정 로트 크기(Fixed_Lot = MinLot). "동적" - 로트 크기는 잔액에 따라 달라집니다.
  • "Multiplicity_for_Lot": 로트 크기는 "Multiplicity_for_Lot" 예치 단위당 0.01씩 증가합니다.
  • "MinLot": Lot이 Fixed_Lot인 경우에 유효합니다.
거래 블록 매개변수 (블록 1 - 블록 4):
  • "Trade": 블록을 활성화(비활성화)합니다.
  • "Num_Strategy": 시장 진입 신호를 결정하는 전략을 선택합니다.
  • "Exponent_Take-Profit": 익절 크기를 결정하는 계수입니다. 손절매는 자동으로 결정되며, "익절 = 손절매 * Exponent_Take-Profit"입니다.
  • "Only_one_position": "Only_one_position = true"인 경우, 한 번에 하나의 "매수" 포지션과 하나의 "매도" 포지션만 개설할 수 있습니다.
  • "Use_Traling": 손절매 트레일링 활성화/비활성화.
  • "Trailing_SL": 트레일링 스톱 크기.
  • "Start_Trailing_SL": 트레일링 시작 최소 가격 간격.
  • "Str_Exponent": 블록에 적용되는 거래량 배율(최소 로트).
"Quantum XAU"는 금 시장의 추세 형성에 특화된 도구입니다. 변동성이 낮거나 횡보하는 기간에는 효과가 떨어질 수 있습니다. 이 Expert Advisor를 사용하여 내린 모든 거래 결정에 대한 책임은 전적으로 거래자에게 있습니다.
리뷰 1
raja5655
887
raja5655 2025.12.30 20:52 
 

I tested him thoroughly, and his performance in the test was good. I hope he performs the same way as in the test. The author is kind, cooperative, and quick to respond. I wish him success to everyone.

