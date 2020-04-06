Quantum XAU
- 专家
- Aliaksandr Chupryna
- 版本: 1.2
- 更新: 25 十二月 2025
- 激活: 10
「Quantum XAU」是一款適用於MetaTrader 5平台的趨勢追蹤型智慧交易系統（EA）。
「Quantum XAU」是一款專為XAUUSD（黃金）交易品種設計的自動交易EA。該演算法基於趨勢邏輯構建，旨在識別並追蹤穩定的價格走勢。
主要功能：
- 交易品種 - “XAUUSD”（黃金）。
- 交易週期 - “H1”。
- 最低存款額為 3000（美分帳戶為 30），前提是交易帳戶的最低交易量為 0.01。點差並不關鍵，因此可以使用美分帳戶。
- 雙重入場策略 - 此EA使用兩種獨立且不同的方法來產生市場入場訊號。這些策略是基於價格通道分析和識別趨勢加速點。兩種策略同時獨立運行，各自擁有獨立的下單邏輯。
- 交易模組 - 為了實現交易多元化，最多可以同時運行四個獨立的交易模組。每個模組都可以配置為兩種策略之一，並具有獨立的交易量和設定。
- 技術分析基礎 - 此演算法使用移動平均線（MA）指標、價格水準和波動率分析。
為了節省時間和資源，請在「1_minute_OHLC」模式下進行初步（僅限初步！）測試或最佳化。預設設定下，「1_minute_OHLC」和「Every_tick_based_on_real_tick」測試結果略有不同。
智慧交易系統提供一組輸入參數，分為以下邏輯組：
“GENERAL_PARAMETERS”（通用參數）
- 「Trading_BUY」（交易買單）：啟用/停用買單。
- 「Trading_SELL」（交易賣單）：啟用/停用賣單。
- 「Magic」（魔數）：魔數。
- 「Comment」（註）：註。
- 「VOLUME_FROM_THE_BALANCE」（交易量來自帳戶餘額）
- 「Lot (fixed_or_dynamic)」(手數（固定或動態）)： 「Fixed」(固定手數) - 固定手數（Fixed_Lot = MinLot）。 「Dynamic」（動態） - 手數取決於帳戶餘額。
- 「Multiplicity_for_Lot」：每存入「Multiplicity_for_Lot」個單位，手數增加0.01。
- 「MinLot」：當 Lot = Fixed_Lot 時有效。
交易模組參數（模組 1 - 模組 4）：
- 「Trade」：啟用（停用）模組。
- “Num_Strategy”：選擇用於確定入場訊號的策略。
- “Exponent_Take-Profit”：決定止盈幅度的係數。停損自動計算，「Take-Profit = Stop-Loss * Exponent_Take-Profit」。
- “Only_one_position”：如果“Only_one_position = true”，則一次只能持有一個“BUY”頭寸和一個“SELL”頭寸。
- “Use_Traling”：啟用/停用追蹤停損。
- 「Trailing_SL」：追蹤停損幅度。
- 「Start_Trailing_SL」：追蹤停損的起始點與開盤價之間的最小距離。
- “Str_Exponent”：交易量倍數（最小手數）。
「Quantum XAU」是一款專為黃金市場趨勢行情設計的智慧交易系統。在市場橫盤或低波動時期，其有效性可能會降低。使用此智慧交易系統所做的所有交易決策均由交易者自行承擔全部責任。