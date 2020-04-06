Quantum XAU
- Эксперты
- Aliaksandr Chupryna
- Версия: 1.1
- Активации: 10
"Quantum XAU" - автоматический торговый советник, разработанный для работы с инструментом XAUUSD (золото). Алгоритм построен на трендовой логике и предназначен для выявления и сопровождения устойчивых ценовых движений.
Ключевые особенности:
- Символ - "XAUUSD"(GOLD).
- Период - "H1"
- Минимальный депозит - 3000 (30 -на центовом счёте). Влияние спреда не критично, что позволяет использовать центовые счета.
- Двойная стратегия входа - Советник использует два независимых и разных метода для генерации сигналов на вход в рынок. Стратегии основаны на анализе состояния ценового канала и определении моментов ускорения тренда. Обе стратегии работают одновременно и независимо друг от друга, каждая со своей логикой установки ордеров.
- Торговые блоки - Для диверсификации торговли реализована возможность вести до четырех независимых торговых блоков одновременно. Каждый блок может быть настроен на одну из двух стратегий с индивидуальными объемами и настройками.
- Техническая основа - В алгоритме используются индикатор Moving Average (MA), ценовые уровни и анализ волатильности.
Для экономии времени и ресурсов предварительное(только предварительное!) тестирование или оптимизацию проводите в режиме "1_minute_OHLC". При настройках по умолчанию результаты тестирования "1_minute_OHLC" и "Every_tick_based_on_real_tick" отличаются незначительно.
Советник предоставляет набор входных параметров, разделенных на логические группы:
"GENERAL PARAMETERS"
- "Trading_BUY" : включение (выключение) ордеров на покупку.
- "Trading_SELL" : включение (выключение) ордеров на продажу.
- "Magic" : магический номер.
- "Comment" : комментарий.
"VOLUME FROM THE BALANCE"
- "Lot ( fixed_or_dynamic )" : "Fixed" - неизменный размер лота ( Fixed_Lot = MinLot). "Dynamic" - размер лота зависит от баланса.
- "Multiplicity_for_Lot" : увеличение лота на 0,01 каждые "Multiplicity_for_Lot" единиц депозита.
- "MinLot" : действителен, если Lot = Fixed_Lot.
Параметры торговых блоков (Block 1 — Block 4):
- "Trade": включает (отключает) работу блока.
- "Num_Strategy": выбор стратегии, которая определяет сигналы для входа в рынок.
- "Exponent_Take-Profit": коэффициент, который определяет размер тейк-профита. Стоп-лосс определяется автоматически, а "Take-Profit = Stop-Loss * Exponent_Take-Profit".
- "Only_one_position": если "Only_one_position = true", то одновременно может быть открыта только одна позиция "BUY" и одна позиция "SELL".
- "Use_Traling": включает (отключает) трейлинг стоп-лосса.
- "Trailing_SL": размер трейлинга.
- "Start_Trailing_SL" : Минимальное расстояние от цены открытия для начала трейлинга.
- "Str_Exponent" : множитель торгового объема(минимального лота) блока.