Quantum XAU

"Quantum XAU" - трендовый советник для MetaTrader-5.

"Quantum XAU" - автоматический торговый советник, разработанный для работы с инструментом XAUUSD (золото). Алгоритм построен на трендовой логике и предназначен для выявления и сопровождения устойчивых ценовых движений.

Ключевые особенности:

  • Символ - "XAUUSD"(GOLD).
  • Период - "H1"
  • Минимальный депозит - 3000 (30 -на центовом счёте). Влияние спреда не критично, что позволяет использовать центовые счета.
  • Двойная стратегия входа - Советник использует два независимых и разных метода для генерации сигналов на вход в рынок. Стратегии основаны на анализе состояния ценового канала и определении моментов ускорения тренда. Обе стратегии работают одновременно и независимо друг от друга, каждая со своей логикой установки ордеров.
  • Торговые блоки - Для диверсификации торговли реализована возможность вести до четырех независимых торговых блоков одновременно. Каждый блок может быть настроен на одну из двух стратегий с индивидуальными объемами и настройками. 
  • Техническая основа - В алгоритме используются индикатор Moving Average (MA), ценовые уровни и анализ волатильности. 

Для экономии времени и ресурсов предварительное(только предварительное!) тестирование или оптимизацию проводите в режиме "1_minute_OHLC". При настройках по умолчанию результаты тестирования "1_minute_OHLC" и "Every_tick_based_on_real_tick" отличаются незначительно.

Советник предоставляет набор входных параметров, разделенных на логические группы:

"GENERAL PARAMETERS"

  • "Trading_BUY" : включение (выключение) ордеров на покупку.
  • "Trading_SELL" : включение (выключение) ордеров на продажу.
  • "Magic" : магический номер.
  • "Comment" : комментарий.

"VOLUME FROM THE BALANCE"

  • "Lot ( fixed_or_dynamic )"  : "Fixed" - неизменный размер лота ( Fixed_Lot = MinLot). "Dynamic" - размер лота зависит от баланса.
  • "Multiplicity_for_Lot" : увеличение лота на 0,01 каждые "Multiplicity_for_Lot" единиц депозита. 
  • "MinLot" : действителен, если Lot = Fixed_Lot.

Параметры торговых блоков (Block 1 — Block 4):

  • "Trade": включает (отключает) работу блока. 
  • "Num_Strategy": выбор стратегии, которая определяет сигналы для входа в рынок. 
  • "Exponent_Take-Profit": коэффициент, который определяет размер тейк-профита. Стоп-лосс определяется автоматически, а "Take-Profit = Stop-Loss * Exponent_Take-Profit".
  • "Only_one_position": если "Only_one_position = true", то одновременно может быть открыта только одна позиция "BUY" и одна позиция "SELL"
  • "Use_Traling": включает (отключает) трейлинг стоп-лосса. 
  • "Trailing_SL": размер трейлинга
  • "Start_Trailing_SL" : Минимальное расстояние от цены открытия для начала трейлинга.
  • "Str_Exponent" : множитель торгового объема(минимального лота) блока.

Quantum XAU является специализированным инструментом, разработанным для трендовых условий на рынке золота. Его эффективность может снижаться в периоды флэта или низкой волатильности. Все торговые решения, принятые с использованием данного советника, остаются ответственностью трейдера.

