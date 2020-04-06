Fast Gold Scalper pro
- Asesores Expertos
- Marc Henning Hruschka
- Versión: 1.5
- Actualizado: 9 diciembre 2025
- Activaciones: 15
🏆 Fast Gold Scalper Pro — Scalping preciso para oro (XAUUSD)
Fast Gold Scalper Pro es un Expert Advisor (EA) de nueva generación, diseñado especialmente para XAUUSD (oro) y otros instrumentos de alta volatilidad.
Detecta movimientos explosivos de las velas y responde de inmediato con órdenes pendientes inteligentes, capturando rápidas inversiones o rupturas — ideal para el mercado rápido del oro.
Con velocidad, seguridad y adaptabilidad, Fast Gold Scalper Pro funciona muy bien durante noticias, aperturas de sesión y periodos de alta volatilidad.
⚙️ Lógica principal de trading
✅ Motor inteligente de detección de velas
Identifica en tiempo real velas con fuerte impulso y filtra movimientos débiles o de baja volatilidad.
✅ Sistema automático de órdenes pendientes
Coloca órdenes BUY STOP o SELL STOP cerca de zonas clave, listo para capturar extensiones rápidas o retrocesos.
✅ Gestión dinámica de órdenes
Las órdenes pendientes siguen automáticamente el precio, se ajustan según la volatilidad y expiran si no se activan en el tiempo definido.
✅ Control avanzado de trailing stop
Protege ganancias automáticamente con un trailing stop personalizable que sigue movimientos fuertes con precisión.
✅ Validación de riesgo y spread
Asegura colocación segura de órdenes y ejecución estable incluso en periodos de alta volatilidad.
💡 Características principales
|Función
|Descripción
|⚡ Detección rápida de velas
|Filtra velas rápidas y fuertes por tamaño y cuerpo
|🎯 Órdenes pendientes inteligentes
|Coloca y sigue órdenes de forma dinámica según el mercado
|🔒 Gestión completa de seguridad
|SL automático, verificación de distancias y expiración de órdenes
|🧠 Validación automática de lotes
|Garantiza cumplimiento con las reglas del broker
|🔄 Motor de trailing stop
|Distancia y pasos personalizables para proteger ganancias
|📊 Modo debug
|Registros transparentes para optimización de estrategia
|💰 Sin martingala / sin grid
|Lógica de trading limpia y controlada
⚙️ Parámetros de entrada
Configuración de detección de velas
-
Tamaño mínimo de vela
-
Umbral de movimiento rápido
-
Periodo de revisión de velas
-
Umbral de spread
Gestión de órdenes
-
Máximo de órdenes pendientes
-
Distancia de orden
-
Stop loss inicial
-
Paso y distancia del trailing stop
-
Expiración de órdenes pendientes
Riesgo y seguridad
-
Tamaño de lote fijo
-
Magic Number
-
Activar trailing stop
-
Ganancia mínima para trailing
General
-
Comentario de orden
-
Mostrar información debug
📈 Configuración recomendada
|Parámetro
|Recomendación
|Símbolo
|XAUUSD (oro)
|Timeframe
|M15
|Tipo de cuenta
|Hedging o Netting (auto compatible)
|Mejores sesiones
|Londres / Nueva York
|Depósito mínimo
|$100+ (con apalancamiento 1:500)
|Tipo de broker
|ECN / Raw Spread, preferiblemente cuenta sin swap
Para brokers con cotización de oro a 3 decimales, contáctame para configuraciones especiales.
Plug & Play! Funciona incluso con 10 € de capital inicial.
El precio aumenta 60 $ cada 10 compras.
⚠️ Notas importantes
-
Sin martingala, sin grid, sin promedio.
-
Mejor rendimiento durante noticias o periodos de alta volatilidad.
-
Siempre probar en Strategy Tester (“Every Tick”) antes de operar en real.
-
Activar trading automático y asegurarse que el broker permite órdenes pendientes cerca del precio actual.
🔥 Por qué los traders aman Fast Gold Scalper Pro
-
Diseñado para la volatilidad del oro — rápido, limpio y confiable.
-
Funciona inmediatamente con parámetros seguros por defecto, totalmente personalizable.
-
Ideal para scalpers, traders de noticias y traders de momentum a corto plazo.
-
Lógica de gestión de riesgo profesional para estabilidad y velocidad.
💬 Resumen
Fast Gold Scalper Pro combina detección ultra rápida de velas con gestión inteligente de órdenes pendientes,
permitiendo capturar movimientos del mercado de forma rápida y segura.
Si operas oro durante periodos volátiles, este EA te da precisión, automatización y ventaja de velocidad — todo en un solo sistema.
📜 Aviso de riesgo:
El trading en Forex y CFDs con apalancamiento conlleva un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Opera de forma responsable.
🚀 Rápido. Inteligente. Diseñado para el oro.