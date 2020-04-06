Fast Gold Scalper pro

🏆 Fast Gold Scalper Pro — Scalping preciso para oro (XAUUSD)

Fast Gold Scalper Pro es un Expert Advisor (EA) de nueva generación, diseñado especialmente para XAUUSD (oro) y otros instrumentos de alta volatilidad.
Detecta movimientos explosivos de las velas y responde de inmediato con órdenes pendientes inteligentes, capturando rápidas inversiones o rupturas — ideal para el mercado rápido del oro.

Con velocidad, seguridad y adaptabilidad, Fast Gold Scalper Pro funciona muy bien durante noticias, aperturas de sesión y periodos de alta volatilidad.

⚙️ Lógica principal de trading

Motor inteligente de detección de velas
Identifica en tiempo real velas con fuerte impulso y filtra movimientos débiles o de baja volatilidad.

Sistema automático de órdenes pendientes
Coloca órdenes BUY STOP o SELL STOP cerca de zonas clave, listo para capturar extensiones rápidas o retrocesos.

Gestión dinámica de órdenes
Las órdenes pendientes siguen automáticamente el precio, se ajustan según la volatilidad y expiran si no se activan en el tiempo definido.

Control avanzado de trailing stop
Protege ganancias automáticamente con un trailing stop personalizable que sigue movimientos fuertes con precisión.

Validación de riesgo y spread
Asegura colocación segura de órdenes y ejecución estable incluso en periodos de alta volatilidad.

💡 Características principales

Función Descripción
Detección rápida de velas Filtra velas rápidas y fuertes por tamaño y cuerpo
🎯 Órdenes pendientes inteligentes Coloca y sigue órdenes de forma dinámica según el mercado
🔒 Gestión completa de seguridad SL automático, verificación de distancias y expiración de órdenes
🧠 Validación automática de lotes Garantiza cumplimiento con las reglas del broker
🔄 Motor de trailing stop Distancia y pasos personalizables para proteger ganancias
📊 Modo debug Registros transparentes para optimización de estrategia
💰 Sin martingala / sin grid Lógica de trading limpia y controlada

⚙️ Parámetros de entrada

Configuración de detección de velas

  • Tamaño mínimo de vela

  • Umbral de movimiento rápido

  • Periodo de revisión de velas

  • Umbral de spread

Gestión de órdenes

  • Máximo de órdenes pendientes

  • Distancia de orden

  • Stop loss inicial

  • Paso y distancia del trailing stop

  • Expiración de órdenes pendientes

Riesgo y seguridad

  • Tamaño de lote fijo

  • Magic Number

  • Activar trailing stop

  • Ganancia mínima para trailing

General

  • Comentario de orden

  • Mostrar información debug

📈 Configuración recomendada

Parámetro Recomendación
Símbolo XAUUSD (oro)
Timeframe M15
Tipo de cuenta Hedging o Netting (auto compatible)
Mejores sesiones Londres / Nueva York
Depósito mínimo $100+ (con apalancamiento 1:500)
Tipo de broker ECN / Raw Spread, preferiblemente cuenta sin swap

Para brokers con cotización de oro a 3 decimales, contáctame para configuraciones especiales.

Plug & Play! Funciona incluso con 10 € de capital inicial.
El precio aumenta 60 $ cada 10 compras.

⚠️ Notas importantes

  • Sin martingala, sin grid, sin promedio.

  • Mejor rendimiento durante noticias o periodos de alta volatilidad.

  • Siempre probar en Strategy Tester (“Every Tick”) antes de operar en real.

  • Activar trading automático y asegurarse que el broker permite órdenes pendientes cerca del precio actual.

🔥 Por qué los traders aman Fast Gold Scalper Pro

  • Diseñado para la volatilidad del oro — rápido, limpio y confiable.

  • Funciona inmediatamente con parámetros seguros por defecto, totalmente personalizable.

  • Ideal para scalpers, traders de noticias y traders de momentum a corto plazo.

  • Lógica de gestión de riesgo profesional para estabilidad y velocidad.

💬 Resumen

Fast Gold Scalper Pro combina detección ultra rápida de velas con gestión inteligente de órdenes pendientes,
permitiendo capturar movimientos del mercado de forma rápida y segura.

Si operas oro durante periodos volátiles, este EA te da precisión, automatización y ventaja de velocidad — todo en un solo sistema.

📜 Aviso de riesgo:
El trading en Forex y CFDs con apalancamiento conlleva un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Opera de forma responsable.

🚀 Rápido. Inteligente. Diseñado para el oro.


Productos recomendados
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El sistema experto presentado Stable Ex MT5 funciona con el par de divisas EURUSD y sólo con él. Este sistema implementó el principio de cinco órdenes - es decir, se puede colocar un máximo de cinco órdenes en una dirección, después de lo cual la posición total de la serie debe ser cerrada por stops, ya sean reales o virtuales. El sistema de comercio está diseñado para trabajar por separado con una serie de órdenes de compra y por separado con una serie de órdenes de venta. lo que hace que el s
Gold Sniper Prime
Mohd Feroze
Asesores Expertos
Gold Sniper Prime Scalper M1 de alta frecuencia para XAUUSD (Oro) Convierte las cuentas pequeñas en grandes crecimientos Scalping M1 de alta frecuencia Estrategia verificada durante 1 año Gold Sniper Prime es un Asesor Experto profesional de scalping XAUUSD (Oro ) diseñado específicamente para el marco temporal M1 (1 minuto) . A diferencia de los arriesgados sistemas de cuadrícula o martingala incontrolada, Gold Sniper Prime está diseñado para una operativa de alta frecuencia consistent
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Asesores Expertos
El experto opera en la apertura del mercado después del fin de semana, centrándose en la brecha de precios (GAP). Hay varios conjuntos de ajustes listos (negociación contra o hacia el GAP). Al mismo tiempo, varias opciones están disponibles en la configuración del experto, lo que le permite crear sus propios conjuntos únicos usted mismo. >>>Chat<<< Pares de divisas para los que se han desarrollado los sets: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD,
Breakout bot
Giedrius Seirys
Asesores Expertos
Breakout Bot es un robot de trading automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5, integrado específicamente con la bolsa Bybit para operar con el par de divisas GBPUSD+. Este bot identifica eficazmente las rupturas del mercado y ejecuta operaciones basadas en estrategias predefinidas, permitiendo una explotación eficiente de las fluctuaciones del mercado. Características principales: Detección automática de rupturas y ejecución de operaciones; Gestión dinámica de stop-loss y trailing st
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Asesores Expertos
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Conjunto2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss 500 Take Profit 1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement Indize: DE40 "IC Market" Recomm
FREE
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 3 BS MT5 (Blood Sword) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nues
QuantNas100
Thiago Levi Azevedo Valente
Asesores Expertos
¡Comience el Año 2024 de la manera perfecta aprovechando el EA Cuantitativo que realizó maravillosos resultados en años anteriores (incluyendo 2023) en el Índice NASDAQ (NAS100)! No es un EA de alta frecuencia. Hay pocas operaciones. Pero son operaciones muy precisas, donde el EA analiza el precio/volumen anterior para entender el movimiento y momento actual. TP/SL Video Mensual = 10% https://www.youtube.com/watch?v=dwgEMMEIIPc Video TP/SL Mensual = 20% https://www.youtube.com/watch?v=u0bxfyCb
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Este EA es un robot de negociación de sesiones que le permite operar en la sesión de negociación de su elección, ya que espera a que los marcadores del mercado tomen una decisión sobre la dirección del día antes de tomar cualquier operación. Tiene 3 señales de entrada que utiliza patrones de velas, medias móviles y ruptura de rango para maximizar los beneficios y aprovechar la tendencia del mercado. El EA practica la gestión de riesgos y tiene la capacidad de hacer crecer la cuenta arriesgando c
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 6 CP (Central Power ) MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 2 DM (Dual Moving) MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nu
Gold Pulse MT5
Sangeeta Pal Lodh
Asesores Expertos
Presentamos "Gold Pulse MT5" - ¡Su socio de confianza para operar con el par XAU/USD! ¿Está buscando una solución fiable diseñada específicamente para operar con el par XAU/USD? No busque más, Gold Pulse es el epítome de la estabilidad, la transparencia y el rendimiento probado en el mundo del trading automatizado. Gold Pulse está meticulosamente diseñado para captar los matices del mercado XAU/USD, ofreciendo a los operadores una herramienta sencilla pero potente para navegar por la dinámica de
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Asesores Expertos
Arrow Strategy Builder — un Asesor Experto que recuerda las flechas arriba/abajo colocadas por el usuario en el gráfico y genera señales de trading cuando se repiten las mismas condiciones. Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados, ofreciendo una interfaz intuitiva y funciones para el trading automático en cualquier instrumento financiero. La versión completa del asesor experto con comercio multimoneda para Metatraider 5 está aquí . Características principales Creación
FREE
RichRush EA
Dirar Alzoubi
Asesores Expertos
¡AHORA GRATIS! Presentación de RichRush EA, Este asesor experto, armado con estrategias de negociación de vanguardia, puede ayudar en su camino a navegar por el mercado de divisas. Optimizado específicamente para EURUSD, RichRush EA opera con medias móviles y tamaños de lote calculados para gestionar los riesgos. El EA interpreta los movimientos del mercado, se ajusta a la volatilidad, y tiene como objetivo identificar los puntos de entrada. Como parte de nuestro compromiso de ofrecer herramie
FREE
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto Voorloper: Revolucionando el Trading con el Sistema DDR Presentamos Voorloper, un innovador Asesor Experto que combina la Media Móvil (MA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para redefinir su experiencia de trading. Voorloper se destaca de la multitud con su característica única: el Sistema de Reducción de Drawdown (DDR). Características principales: Integración de MA y RSI: Voorloper utiliza una potente combinación de indicadores de Media Móvil e Índice de Fuerza Relativa para
FREE
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
adquiere ahora Grey Wolf, este increible EA hecho y minuciosamente probado para el mercado de USD/CAD, AUD/USD exclusivamente en la temporalidad de 5m. La finalidad de este EA es que obtengas mas de un 25% mensual en profit y tu cuenta nunca llegue a 0$.   Este EA lo puedes utilizar con poco capital 100$ y trabajar perfectamente, hise pruebas con 50$ y trabajo perfectamente pero es recomendable empezar con 100$ minimo, recomiendo usar una VPS. tambien puede trabajar un mayor capital solo tiene
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
God Odin
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
Ponga a trabajar ahora God Odin, este increíble EA fue hecho y probado cuidadosamente para el mercado USD/CHF, EUR/USD exclusivamente en el marco de tiempo de 5m, el propósito de este EA es mantener su capital de forma segura y obtengas ganacias constantes mensuales.   Este EA se puede utilizar con poco capital $100 y funciona perfectamente, yo probé con $50 pero es recomendable empezar con $100 mínimo, recomiendo usar un VPS. También puedes trabajar un capital mayor solo tienes que subir los
Asseto FX
ALGOECLIPSE LTD
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos Asseto FX EA, el algoritmo definitivo para traders intradía serios. Este EA sofisticado pero fácil de usar aprovecha los rangos de tiempo para determinar la dirección de la tendencia diaria. A diferencia de muchos otros programas en el mercado, Asseto FX EA emplea una estrategia genuina de trading intradía sin recurrir a funcionalidades de martingala o rejilla para hacer que una estrategia no rentable parezca "rentable". En su lugar, sigue un concepto lógico y robusto que ofrece resu
FREE
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (3)
Asesores Expertos
La estrategia de indicadores múltiples EA para empresas propietarias es un asesor experto especialmente diseñado para superar los desafíos de las empresas propietarias como MyForexFunds y obtener una cuenta fundada. De hecho, tiene funciones específicas para cumplir con las reglas impuestas por las empresas que ofrecen cuentas administradas. Enlace para tutorial, descripción detallada, manual y ajustes preestablecidos: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751550 - Se basa en una estrategia con i
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Asesores Expertos
Limiter Drawdown EA – Protección Automática de la Cuenta Limiter Drawdown EA es una herramienta ligera de control de riesgos para MetaTrader 5. Supervisa en tiempo real la reducción de capital y cierra automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el límite que usted defina. Es una capa de seguridad sencilla y fiable para cualquier estrategia de trading. Qué hace Supervisa continuamente el capital neto frente al balance Cierra todas las posiciones cuando se alcanza el umbral de drawd
FREE
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto utiliza el soporte y la resistencia en combinación con el ATR para colocar órdenes pendientes en esos niveles. Para el cierre utiliza patrón de vela Doji o el cierre al final del día. Está construido principalmente para el par EUR/USD , M 15 Timeframe . Cada posición tiene Stop Loss y Take Profit , no utiliza grid , martingala u otros métodos de negociación peligrosos . Pruébelo con el parámetro de Porcentaje de Riesgo ajustado a 4 y vea lo que puede hacer. EUR/USD sólo - M 15 Timef
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
Asesores Expertos
ZProfit Ai - Inteligencia de negociación adaptativa Visión general ZProfit Ai es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 5 que aplica inteligencia algorítmica adapta tiva para capturar oportunidades de mercado con precisión. Está diseñado para los traders que quieren un sistema de trading limpio, fiable y profesional que responda dinámicamente a los cambios del mercado. Los resultados de las pruebas retrospectivas nunca coincidirán, ya que las entradas y salidas estarán dentro de la sensibil
FREE
EUR 1 of 8
Tomas Michalek
Asesores Expertos
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. Este EA por sí solo puede traerle grandes beneficios, pero para obtener los mejores resultados compruebe también el resto de la cartera EUR . La estrategia está utilizando el indicador CCI para encontrar el comercio adecuado y luego establece la orden pendiente de acuerdo a los extremos diarios. Sin rejilla, sin martingala, sin backtest sintonizado, sin cuentos de hadas, sino resultados reales. Este EA ha
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Asesores Expertos
Este EA ha sido probado con ticks reales desde enero de 2012 hasta marzo de 2025, sin retraso en la ejecución, y luego con un retraso de 1000ms, el backtest mostró una reducción del 30% con una cuenta de backtest de 10k USD. Los parámetros por defecto del EA están optimizados para funcionar mejor en el par EURUSD, pero puede funcionar en otras divisas y metales como el XAUUSD. Antes de utilizar este EA y con el fin de no perder todo su dinero asegúrese de que tiene al menos 5000USD en su cuenta.
ARC Arcadia Index EA
Matteo Antegiovanni
Asesores Expertos
ARCADIA EA - Orden en la volatilidad ARCADIA es un Asesor Experto disciplinado y consciente del régimen para la negociación D1 en los principales índices. Evita el comportamiento de alta frecuencia y el sobreajuste reactivo, favoreciendo los ciclos comerciales claros, el riesgo consistente y la preservación del capital cuando las condiciones del mercado se vuelven hostiles. El motor lee la estructura del mercado y el contexto de volatilidad, y luego adapta su perfil de ejecución, operando sólo c
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.83 (6)
Asesores Expertos
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) es un Asesor Experto especializado en hiper-scalping. Abre varias órdenes limitadas durante el día y, al alcanzar un Take Profit , se reposiciona cerca del precio para aprovechar nuevas oportunidades rápidas y rentables. Atención: QAS no utiliza Stop Loss. Siga cuidadosamente las instrucciones de configuración y gestión del riesgo. QAS es un producto de entrada de la gama Quantitative Trading System , que presenta nuestra lógi
FREE
BullStreet AI
Marco Resseghini
Asesores Expertos
BullStreet AI: el futuro de la negociación con el US30 BullStreet AI es el robot de trading avanzado diseñado para operar con US30 con precisión e inteligencia, trabajando en un marco temporal H1. Su objetivo es maximizar el capital a largo plazo, utilizando estrategias basadas en el análisis técnico y la inteligencia artificial para tomar decisiones de trading informadas. Análisis del marco temporal H1 para identificar tendencias significativas Estrategia a largo plazo con un enfoque disciplin
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
La cobertura era conocida como "estrategia 100% ganadora" en muchas décadas anteriores. Pero no parece correcto en el mercado lateral. Si usted pone Hedging distante demasiado cerca, entrará tanto como la estancia de lado. Si usted pone la cobertura distante demasiado lejos, nunca llegaría a la BEP antes de la cuenta soplado. Por lo tanto, ahora "EA por CAPO" trajo a usted la nueva generación de cobertura que ayudan al usuario a evitar el riesgo de mercado lateral. Dejamos que el EA observe las
G Channel EA
Dinh Hoan Luu
Asesores Expertos
G Channel EA - Asesor Experto de Trading Adaptativo Introducción G Channel EA es un sistema avanzado de trading automatizado que utiliza el indicador G Channels para ejecutar operaciones basadas en las condiciones del mercado. Este EA mejora la precisión de las operaciones combinando estrategias de seguimiento de tendencias, detección de rupturas y filtrado EMA 200 para ofrecer una ejecución eficaz de las operaciones. Aprovechando un método de cálculo recursivo , G Channel EA se adapta dinámica
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Boom 500 Players - Expert Advisor Profesional Descripción General Boom 500 Players es un Expert Advisor (EA) especializado y optimizado para operar el par sintético Boom 500 Index en la plataforma Deriv. Este sistema automatizado ha sido diseñado con una estrategia de alta frecuencia que capitaliza las características únicas de los índices de volatilidad sintéticos. Resultados de Backtesting El backtesting exhaustivo realizado desde enero 2024 hasta noviembre 2025 demuestra un rendimiento excepc
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Quantum Mechanics AI
Marc Henning Hruschka
Asesores Expertos
Quantum Mechanics AI – Trading de Precisión en Oro (XAUUSD) El mercado del oro (XAUUSD) es conocido por sus fuertes tendencias y volatilidad impredecible. Muchos traders se sienten atraídos por su potencial, pero les resulta complicado de analizar. Quantum Mechanics AI es un Expert Advisor (EA) avanzado diseñado específicamente para el oro . Utiliza modelos computacionales avanzados y no depende de una sola visión lineal del mercado. Analiza precio, volatilidad y momentum al mismo tiempo y solo
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Asesores Expertos
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Sistema de Trading Algorítmico Avanzado El par EUR/USD es el instrumento de divisas más negociado del mundo , famoso por su liquidez y movimientos direccionales claros. Sin embargo, muchos traders pierden por cambios sutiles de tendencia y falsos rompimientos. EUR/USD TRIPLE FUSION AI es un expert advisor de última generación diseñado específicamente para dominar las características únicas del par euro-dólar. A diferencia de robots de una sola estrategia que fal
Gold Price Action Hunter
Marc Henning Hruschka
Asesores Expertos
Gold Price Action Hunter — Trading preciso en Oro (XAUUSD) El mercado del oro (XAUUSD) es conocido por sus fuertes tendencias y su volatilidad rápida e impredecible. Muchos traders se sienten atraídos por su potencial, pero también encuentran difícil operarlo. Gold Price Action Hunter es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado especialmente para operar oro usando acción del precio, rechazo de mechas y patrones de impulso. Este EA no depende de un solo indicador ni de una estrategia fija. Ana
King Fibonacci
Marc Henning Hruschka
Asesores Expertos
Rey Fibonacci — Trading de Precisión con el Nivel Dorado 0.618 King Fibonacci es un Asesor Experto avanzado basado en swing trading, diseñado alrededor de uno de los conceptos más poderosos del análisis técnico: el retroceso 0.618 de Fibonacci. Este EA identifica automáticamente los swings más importantes (máximos y mínimos), calcula el retroceso dorado 0.618 y ejecuta operaciones solo cuando el precio vuelve exactamente a esta zona de reversión. King Fibonacci es ideal para traders que busc
Gold Moving Average
Marc Henning Hruschka
Asesores Expertos
Medias Móviles de Oro - Trading de Precisión Rápido Impulsado por la Tecnología de Medias Móviles Invertidas Los operadores diarios prosperan con la velocidad, la precisión y la capacidad de reaccionar a los cambios del mercado en el momento en que comienzan. Gold Moving Average es un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para los operadores que buscan oportunidades intradía rápidas con un control del riesgo disciplinado e integrado. Impulsado por un motor patentado de medias móviles
Solace Bitcoin
Marc Henning Hruschka
Asesores Expertos
Solace Bitcoin Video 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I Usa este EA en mercados con tendencia . Funciona bien como inversión a largo plazo . Si el mercado está en consolidación (lateral): Activa el Trailing Stop (stop dinámico) Video 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0 El archivo SET para Bitcoin aparece en mi captura de pantalla. Colócalo antes de hacer un backtest. ¿Qué es Solace Bitcoin? Solace Bitcoin es un EA de scalping muy rápido , creado especialmente para BTCUSD y otras criptomoneda
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario