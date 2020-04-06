🏆 Fast Gold Scalper Pro — Scalping preciso para oro (XAUUSD)

Fast Gold Scalper Pro es un Expert Advisor (EA) de nueva generación, diseñado especialmente para XAUUSD (oro) y otros instrumentos de alta volatilidad.

Detecta movimientos explosivos de las velas y responde de inmediato con órdenes pendientes inteligentes, capturando rápidas inversiones o rupturas — ideal para el mercado rápido del oro.

Con velocidad, seguridad y adaptabilidad, Fast Gold Scalper Pro funciona muy bien durante noticias, aperturas de sesión y periodos de alta volatilidad.

⚙️ Lógica principal de trading

✅ Motor inteligente de detección de velas

Identifica en tiempo real velas con fuerte impulso y filtra movimientos débiles o de baja volatilidad.

✅ Sistema automático de órdenes pendientes

Coloca órdenes BUY STOP o SELL STOP cerca de zonas clave, listo para capturar extensiones rápidas o retrocesos.

✅ Gestión dinámica de órdenes

Las órdenes pendientes siguen automáticamente el precio, se ajustan según la volatilidad y expiran si no se activan en el tiempo definido.

✅ Control avanzado de trailing stop

Protege ganancias automáticamente con un trailing stop personalizable que sigue movimientos fuertes con precisión.

✅ Validación de riesgo y spread

Asegura colocación segura de órdenes y ejecución estable incluso en periodos de alta volatilidad.

💡 Características principales

Función Descripción ⚡ Detección rápida de velas Filtra velas rápidas y fuertes por tamaño y cuerpo 🎯 Órdenes pendientes inteligentes Coloca y sigue órdenes de forma dinámica según el mercado 🔒 Gestión completa de seguridad SL automático, verificación de distancias y expiración de órdenes 🧠 Validación automática de lotes Garantiza cumplimiento con las reglas del broker 🔄 Motor de trailing stop Distancia y pasos personalizables para proteger ganancias 📊 Modo debug Registros transparentes para optimización de estrategia 💰 Sin martingala / sin grid Lógica de trading limpia y controlada

⚙️ Parámetros de entrada

Configuración de detección de velas

Tamaño mínimo de vela

Umbral de movimiento rápido

Periodo de revisión de velas

Umbral de spread

Gestión de órdenes

Máximo de órdenes pendientes

Distancia de orden

Stop loss inicial

Paso y distancia del trailing stop

Expiración de órdenes pendientes

Riesgo y seguridad

Tamaño de lote fijo

Magic Number

Activar trailing stop

Ganancia mínima para trailing

General

Comentario de orden

Mostrar información debug

📈 Configuración recomendada

Parámetro Recomendación Símbolo XAUUSD (oro) Timeframe M15 Tipo de cuenta Hedging o Netting (auto compatible) Mejores sesiones Londres / Nueva York Depósito mínimo $100+ (con apalancamiento 1:500) Tipo de broker ECN / Raw Spread, preferiblemente cuenta sin swap

Para brokers con cotización de oro a 3 decimales, contáctame para configuraciones especiales.

⚠️ Notas importantes

Sin martingala, sin grid, sin promedio.

Mejor rendimiento durante noticias o periodos de alta volatilidad.

Siempre probar en Strategy Tester (“Every Tick”) antes de operar en real.

Activar trading automático y asegurarse que el broker permite órdenes pendientes cerca del precio actual.

🔥 Por qué los traders aman Fast Gold Scalper Pro

Diseñado para la volatilidad del oro — rápido, limpio y confiable.

Funciona inmediatamente con parámetros seguros por defecto, totalmente personalizable.

Ideal para scalpers, traders de noticias y traders de momentum a corto plazo.

Lógica de gestión de riesgo profesional para estabilidad y velocidad.

💬 Resumen

Fast Gold Scalper Pro combina detección ultra rápida de velas con gestión inteligente de órdenes pendientes,

permitiendo capturar movimientos del mercado de forma rápida y segura.

Si operas oro durante periodos volátiles, este EA te da precisión, automatización y ventaja de velocidad — todo en un solo sistema.

📜 Aviso de riesgo:

El trading en Forex y CFDs con apalancamiento conlleva un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Opera de forma responsable.

🚀 Rápido. Inteligente. Diseñado para el oro.