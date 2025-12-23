Quantum XAU

"Quantum XAU", MetaTrader 5 için trend takip eden bir Uzman Danışmanıdır.
"Quantum XAU", XAUUSD (altın) enstrümanı için tasarlanmış otomatik bir işlem Uzman Danışmanıdır. Algoritma, trend mantığı üzerine kuruludur ve istikrarlı fiyat hareketlerini belirlemek ve takip etmek üzere tasarlanmıştır.

Temel Özellikler:
  • Sembol - "XAUUSD" (ALTIN).
  • Dönem - "H1"
  • Minimum depozito - 3000 (sent hesabı için 30). Spread etkisi kritik değildir, bu da cent hesaplarının kullanımına olanak tanır.
  • Çift Giriş Stratejisi - Uzman Danışman, piyasaya giriş sinyalleri oluşturmak için iki bağımsız ve farklı yöntem kullanır. Stratejiler, fiyat kanalı analizine ve trend ivme noktalarının belirlenmesine dayanmaktadır. Her iki strateji de eş zamanlı ve bağımsız olarak çalışır, her birinin kendi emir yerleştirme mantığı vardır.
  • İşlem Blokları - İşlem çeşitlendirmesi için, aynı anda dört adede kadar bağımsız işlem bloğu çalıştırılabilir. Her blok, bireysel hacimler ve ayarlarla iki stratejiden birine yapılandırılabilir.
  • Teknik Temel - Algoritma, Hareketli Ortalama (MA) göstergesini, fiyat seviyelerini ve volatilite analizini kullanır.
Zaman ve kaynak tasarrufu için, ön testleri (sadece ön testler!) veya optimizasyonu "1_minute_OHLC" modunda gerçekleştirin. Varsayılan ayarlarla, "1_minute_OHLC" ve "Every_tick_based_on_real_tick" testlerinin sonuçları biraz farklılık gösterir.
Uzman Danışman, mantıksal gruplara ayrılmış bir dizi giriş parametresi sağlar:

"GENERAL_PARAMETERS"
  • "Trading_BUY": Alış emirlerini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
  • "Trading_SELL": Satış emirlerini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
  • "Magic": Sihirli sayı.
  • "Comment": Yorum.
"VOLUME_FROM_THE_BALANCE"

  • "Lot (sabit_veya_dinamik)": "Sabit" - sabit lot boyutu (Sabit_Lot = MinLot). "Dinamik" - lot boyutu bakiyeye bağlıdır.
  • "Multiplicity_for_Lot": Lot boyutu, her "Multiplicity_for_Lot" para yatırma birimi için 0,01 artar.
  • "MinLot": Lot = Fixed_Lot ise geçerlidir.
İşlem bloğu parametreleri (Blok 1 - Blok 4):
  • "Trade": Bloğu etkinleştirir (devre dışı bırakır).
  • "Num_Strategy": Piyasa giriş sinyallerini belirleyen stratejiyi seçer.
  • "Exponent_Take-Profit": Kar alma boyutunu belirleyen katsayı. Zarar durdurma otomatik olarak belirlenir ve "Kar Alma = Zarar Durdurma * Exponent_Take-Profit".
  • "Only_one_position": "Only_one_position = true" ise, aynı anda yalnızca bir "ALIŞ" ve bir "SAT" pozisyonu açılabilir.
  • "Use_Traling": Stop Loss Tracking'i etkinleştirir/devre dışı bırakır.
  • "Trailing_SL": Takip eden stop loss miktarı.
  • "Start_Trailing_SL": Takip etmeye başlamak için açılış fiyatından minimum mesafe.
  • "Str_Exponent": Blok için işlem hacmi çarpanı (minimum lot).
"Quantum XAU", altın piyasasında trend koşulları için tasarlanmış özel bir araçtır. Etkinliği, yatay veya düşük volatilite dönemlerinde azalabilir. Bu Uzman Danışman kullanılarak alınan tüm işlem kararları, tamamen yatırımcının sorumluluğundadır.
