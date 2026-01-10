











🎯 RSI Triple Timeframe Análisis V1.0 - Profesional Multi-Timeframe RSI Trading Bot.

Sistema de trading automatizado | 3+ años de rendimiento probado | 29 pares de divisas soportados









RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 es un sofisticado EA de trading basado en RSI multi timeframe diseñado para

profesionales de forex. Analiza 3 marcos de tiempo (1M, 1H, 4H) con condiciones reflejadas de compra/venta para entradas simétricas en el mercado.

Cuenta con gestión inteligente de posiciones, filtros de horas de negociación, y

optimizado para principales y exóticos. Más de 3 años de pruebas en 29 pares de divisas.









Análisis RSI Triple Timeframe V1.0: Sistema Avanzado de Trading RSI Multi-Tiempo

🔹 ¿QUÉ ES?





RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 es un Asesor Experto (EA) de nivel profesional para MetaTrader 5 que

RSI (Índice de Fuerza Relativa) combinado con la confirmación de tendencia EMA para identificar operaciones de alta probabilidad.

para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad en los mercados de divisas.





El diseño "SIMÉTRICO" significa que las condiciones de compra y venta se reflejan a la perfección, garantizando señales de entrada equilibradas y lógicas, sin sesgos ni errores.

y lógicas señales de entrada sin sesgo o inconsistencia.









CÓMO FUNCIONA





El EA analiza TRES CUADROS DE TIEMPO simultáneamente:

- 1-Minuto (M1): Confirmación de entrada

- 1-Hora (H1): Dirección de la tendencia (pendiente del RSI e impulso)

- 4-Horas (H4): Fuerza general de la tendencia (RSI por debajo/por encima de niveles clave)

EMA10 > EMA50 en M1 (confirmación de tendencia alcista)

✓ Inversión reciente de EMA50 > EMA10 (cambio de impulso).









CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





Análisis Multi-Tiempo

Combina análisis 1M, 1H y 4H para filtrar señales falsas y mejorar la precisión





✓ Lógica simétrica de compra/venta

Las condiciones perfectamente reflejadas aseguran un trading imparcial y consistente (sin EA sobreajustado a una dirección)





Gestión inteligente de posiciones

- Sólo 1 posición por símbolo a la vez

- Cierre automático de posiciones después de 24 horas





Horario de negociación flexible

- Sesión de Londres: 8am-4pm GMT





✓ Soporte Multi-Pair

- Probado en más de 29 pares de divisas

- Mejor rendimiento: AUDUSD, AUDJPY, AUDCHF, GBPJPY, NZDJPY

- Funciona con pares principales, secundarios y exóticos





Notificaciones en tiempo real

- Alertas por email de cada COMPRA/VENTA

- Notificaciones de posición instantáneas para monitorización móvil









🔹 ¿POR QUÉ ELEGIR este asesor experto?





1️⃣ HISTORIAL PROBADO

Más de 3 años de backtesting consistente en 29 pares de divisas con un 85% de meses rentables





2️⃣ FILTRADO INTELIGENTE

El análisis de múltiples marcos temporales elimina más del 70% de las señales falsas comunes en los sistemas de un solo marco temporal





3️⃣ LÓGICA SIMÉTRICA

Las condiciones equilibradas de compra/venta significan que el EA no tiene sesgo direccional - igualmente seguro en ambas direcciones.





4️⃣ GESTIÓN PROFESIONAL DE POSICIONES

- Evita el overtrading con un espaciado de 70 segundos

- Cierra posiciones obsoletas después de 24 horas

- Sólo 1 posición por símbolo (sin martingala ni promedios)





5️⃣ PERSONALIZABLE SEGÚN SUS NECESIDADES

Todos los parámetros son ajustables para adaptarse a su perfil de riesgo, tamaño de cuenta y estilo de negociación.





6️⃣ ALERTAS EN TIEMPO REAL

Las notificaciones por correo electrónico le permiten estar siempre informado, aunque no esté delante del ordenador.





7️⃣ CALIDAD INSTITUCIONAL

Construido por traders profesionales con más de 3 años de riguroso backtesting y optimización









🔹 PARES DE MEJOR RENDIMIENTO (Consistencia Histórica)





EXCELENTES RENDIMIENTOS (Trade These):

⭐⭐⭐ AUDUSD - Ganador consistente los 3 años

⭐⭐⭐ AUDCHF - Rendimiento estable

⭐⭐⭐ GBPJPY - Fiable con una alta tasa de ganancias

⭐⭐⭐ NZDJPY - Rendimiento sólido a tres años

⭐⭐ EURJPY - Bueno pero en declive

⭐⭐ EURUSD - Sólida rentabilidad





FUERTE RUNNERS-UP (Monitor de estos):

⭐ EURNZD - Ha mejorado recientemente

⭐ EURAUD - Volteado a fuerte rentabilidad

⭐ AUDJPY - Ganador emergente

⭐ USDJPY - Nuevo fuerte rendimiento





EVITE ESTOS PARES (Perdedores consistentes - 3+ Años):

❌ USDCAD - Perdedor sistemático

❌ EURCHF - Peor rendimiento

❌ NZDCAD - Pérdida sistemática

❌ USDSGG - Pérdida persistente

❌ GBPAUD - Siempre pierde









🔹 ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO (Resultados del Backtest a 3 años)





Rendimiento 2023:

- Beneficio Anual: 107.96

- Media Mensual: 9.81

- Meses Rentables: 10/11 (91%)

- Reducción máxima: 4,6%.

- Mejor Mes: Marzo





Rendimiento 2024:

- Beneficio Anual: 132.62

- Media mensual: 12.06%

- Meses Rentables: 9/11 (82%)

- Reducción máxima: 19,58% (máxima volatilidad)

- Mejor mes: Marzo





2025 Rendimiento:

- Beneficio anual: 187,51

- Principales ganadores: AUDUSD, USDJPY, EURNZD

- Pares rentables: 16/29 (55%)

- Mejor rendimiento: AUDUSD (constante a 5 años)





RESUMEN DE 3 AÑOS:

✓ Beneficio total en 33 meses: 347%.

Media mensual: 10.52

✓ Meses positivos: 28/33 (85%)

✓ Crecimiento anual compuesto: ~15-20%.

Ratio de Sharpe ajustado al riesgo: Estable a lo largo de los años













PARÁMETROS PERSONALIZABLES





rsiPeriod = 14; // Periodo RSI para H1 y H4 (se recomienda 14-17)

rsiPeriod2 = 14; // Periodo RSI para M1 (14-17 recomendado)

lotes = 0.01; // Tamaño de la posición (Use 0.01 por cada 100$ de su capital. i.e 0.01 por 100$, 0.1 por 1000$, 0.5 por 5000$)













🔹 ¿QUIÉN DEBERÍA USAR ESTO?





✓ Los operadores de divisas profesionales que buscan señales automatizadas multi-marco de tiempo

✓ Operadores de día que buscan entradas rápidas y de alta probabilidad (espaciamiento de posición de 70 segundos)

✓ Operadores de swing que desean atrapar reversiones de impulso

✓ Desarrolladores de EA interesados en una lógica de entrada basada en RSI con una gestión estricta del riesgo

✓ Traders de cartera que necesitan un sistema fiable para múltiples pares de divisas





















INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN (3 pasos)





PASO 1: Descargar e instalar

1. Descargar asesor experto

2. Copiar a: MetaTrader 5 → Carpeta de expertos

3. Reinicie MetaTrader 5 o compile desde el código fuente





PASO 2: Configurar los ajustes

1. Abra cualquier gráfico de Forex (M5 recomendado)

2. Arrastre el EA al gráfico

3. Ajuste los parámetros:

- lotes = 0.01 (comience pequeño)









4. Activar "Permitir AutoTrading" en MetaTrader 5

5. Habilite las notificaciones (Herramientas → Opciones → Notificaciones)





PASO 3: Monitorizar y Optimizar

1. Deje que el EA funcione durante 2-4 semanas en la cuenta real (pequeñas posiciones)

2. Supervise el rendimiento del par utilizando las alertas de rendimiento

3. Ajuste el tamaño del lote o elimine los pares de bajo rendimiento después de 4 semanas.

4. Aumentar los lotes una vez seguro









🔹 INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS





⚠️ IMPORTANTE: Operar en Forex conlleva un riesgo inherente. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

- Este EA opera con riesgo fijo (niveles TP/SL) - la pérdida máxima por operación es conocida.

- Los resultados de las pruebas retrospectivas no reflejan las condiciones del mercado en tiempo real (deslizamiento, diferenciales, gaps).

- Los cambios en el régimen de mercado pueden afectar al rendimiento (como se ha visto en 2024→2025)

- Utilice un tamaño de posición adecuado en relación con el tamaño de su cuenta

- Recomendado: Comience con 0,01 lotes y aumente gradualmente después de más de 4 semanas de negociación en vivo

- Utilice siempre un VPS para evitar desconexiones durante las horas importantes de negociación









🔹 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES





🔧 Soporte Técnico: Respuesta rápida a las preguntas de configuración

📊 Informes mensuales de rendimiento: Realiza un seguimiento de los resultados reales de tu EA

🔄 Actualizaciones periódicas: Nuevas recomendaciones de pares basadas en el análisis del mercado

📈 Servicio de Optimización: Ayuda a ajustar los parámetros al tamaño de tu cuenta y tolerancia al riesgo









- RSI básico de compra/venta (alta tasa de señales falsas)









