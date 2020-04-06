BlackWasp EA





Domine el mercado. Opere con precisión.





Libere el poder del trading automatizado con BlackWasp, el Asesor Experto diseñado para dominar el par USD/JPY. Este sofisticado algoritmo opera con la velocidad y precisión de su homónimo, apuntando a oportunidades de alta probabilidad a través de un enfoque estratégico probado.





La estrategia principal: Inteligencia en acción





BlackWasp se basa en una potente metodología de tres niveles:





- Análisis de la acción del precio: Lee la narrativa del mercado, identificando los niveles clave de soporte y resistencia para construir una imagen clara de la estructura y el sentimiento del mercado.

- Detección de desequilibrios: El algoritmo busca desequilibrios de precios significativos y zonas de ineficiencia, también conocidas como Fair Value Gaps. Estas zonas representan liquidez sin explotar y actúan como potentes imanes para el movimiento de los precios.

- Ejecución de rupturas: BlackWasp no persigue al mercado. Entra con convicción cuando el precio confirma una ruptura decisiva, capturando el impulso en su inicio para obtener puntos de entrada óptimos.





Principales características y ventajas





Ventaja

Especialista en USD/JPY Meticulosamente calibrado para la volatilidad y características únicas de este par principal.

Fusión de desequilibrio y ruptura Combina dos potentes conceptos para identificar y actuar en los movimientos más potentes del mercado.

Gestión disciplinada del riesgo Protocolos integrados de Stop Loss, Take Profit y gestión monetaria para proteger su capital.

Lógica clara, ejecución consistente Cada operación se basa en una lógica estructural definida, eliminando la emoción del proceso.

Eficaz y automatizada Una solución "set and forget" que funciona 24/5, ejecutando estrategias sin vacilación.





Especificaciones de negociación





- Par principal: USD/JPY

- Plazo recomendado: H1

- Estrategia Básica: Acción del precio, desequilibrio y ruptura

- Controles de Riesgo: Riesgo por defecto 0,1%, modificable en la entrada





¿Listo para desplegar una fuerza implacable en sus gráficos? ¡¡¡Sting it!!!