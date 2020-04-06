Quantum XAU

"Quantum XAU" é um Expert Advisor (EA) de acompanhamento de tendência para MetaTrader 5.
"Quantum XAU" é um EA de negociação automatizada projetado para o instrumento XAUUSD (ouro). O algoritmo é baseado em lógica de tendência e foi projetado para identificar e seguir movimentos de preço estáveis.

Principais Características:
  • Símbolo - "XAUUSD" (OURO).
  • Período - "H1"
  • O depósito mínimo é de 3000 (30 para uma conta cent), desde que a conta de negociação tenha um volume mínimo de transação de 0,01. O spread não é crítico, permitindo o uso de contas cent.
  • Estratégia de Entrada Dupla - O EA utiliza dois métodos independentes e diferentes para gerar sinais de entrada no mercado. As estratégias são baseadas na análise de canais de preço e na identificação de pontos de aceleração da tendência. Ambas as estratégias operam simultaneamente e independentemente, cada uma com sua própria lógica de colocação de ordens.
  • Blocos de Negociação - Para diversificação de negociação, até quatro blocos de negociação independentes podem ser executados simultaneamente. Cada bloco pode ser configurado para uma das duas estratégias com volumes e configurações individuais.
  • Base Técnica - O algoritmo utiliza o indicador de Média Móvel (MM), níveis de preço e análise de volatilidade.
Para economizar tempo e recursos, realize testes ou otimizações preliminares (apenas preliminares!) no modo "1_minute_OHLC". Com as configurações padrão, os resultados dos testes "1_minute_OHLC" e "Every_tick_based_on_real_tick" diferem ligeiramente.
O Expert Advisor fornece um conjunto de parâmetros de entrada divididos em grupos lógicos:

"GENERAL_PARAMETERS"
  • "Trading_BUY": Habilita/Desabilita ordens de compra.
  • "Trading_SELL": Habilita/Desabilita ordens de venda.
  • "Magic": Número mágico.
  • "Comment": Comentário.
"VOLUME_FROM_THE_BALANCE"
  • "Lot (fixed_or_dynamic)": "Fixed" - tamanho do lote fixo (Fixed_Lot = MinLot). "Dynamic" - o tamanho do lote depende do saldo.
  • "Multiplicity_for_Lot": o tamanho do lote aumenta em 0,01 para cada "Multiplicity_for_Lot" unidades de depósito.
  • "MinLot": válido se Lote = Lote_Fixo.
Parâmetros do bloco de negociação (Bloco 1 - Bloco 4):
  • "Trade": habilita (desabilita) o bloco.
  • "Num_Strategy": seleciona a estratégia que determina os sinais de entrada no mercado.
  • "Exponent_Take-Profit": o coeficiente que determina o tamanho do take-profit. O stop-loss é determinado automaticamente, e "Take-Profit = Stop-Loss * Expoente_Take-Profit".
  • "Only_one_position": se "Only_one_position = verdadeiro", apenas uma posição de "COMPRA" e uma posição de "VENDA" podem estar abertas por vez.
  • "Use_Traling": Habilita/Desabilita o Trailing Stop Loss.
  • "Trailing_SL": Tamanho do Trailing Stop. "Start_Trailing_SL": Distância mínima do preço de abertura para iniciar o trailing stop.
  • "Str_Exponent": Multiplicador do volume de negociação (lote mínimo) para o bloco.
"Quantum XAU" é uma ferramenta especializada projetada para condições de tendência no mercado de ouro. Sua eficácia pode diminuir durante períodos de baixa volatilidade ou estabilidade. Todas as decisões de negociação tomadas com o uso deste Expert Advisor são de inteira responsabilidade do trader.
