„Quantum XAU“ ist ein trendfolgender Expert Advisor für MetaTrader 5.

„Quantum XAU“ ist ein automatisierter Trading Expert Advisor für das Goldinstrument XAUUSD. Der Algorithmus basiert auf Trendlogik und ist darauf ausgelegt, stabile Kursbewegungen zu erkennen und ihnen zu folgen.





Hauptmerkmale:

Symbol: „XAUUSD“ (GOLD)

Periode: „H1“

Die Mindesteinzahlung beträgt 3000 (30 für ein Cent-Konto), vorausgesetzt, das Handelskonto weist ein Mindesttransaktionsvolumen von 0,01 auf. Der Spread ist nicht kritisch, sodass auch Cent-Konten genutzt werden können.

Dual-Entry-Strategie: Der Expert Advisor nutzt zwei unabhängige Methoden zur Generierung von Markteinstiegssignalen. Die Strategien basieren auf der Analyse von Preiskorridoren und der Identifizierung von Trendbeschleunigungspunkten. Beide Strategien arbeiten gleichzeitig und unabhängig voneinander, jede mit ihrer eigenen Orderlogik.

Handelsblöcke: Zur Diversifizierung des Handels können bis zu vier unabhängige Handelsblöcke gleichzeitig ausgeführt werden. Jeder Block kann mit individuellen Volumina und Einstellungen für eine der beiden Strategien konfiguriert werden.

Technische Grundlage: Der Algorithmus verwendet den gleitenden Durchschnitt (MA), Kursniveaus und Volatilitätsanalysen.

Um Zeit und Ressourcen zu sparen, führen Sie vorläufige Tests oder Optimierungen (nur vorläufig!) im Modus „1_minute_OHLC“ durch. Mit den Standardeinstellungen unterscheiden sich die Ergebnisse der Tests „1_minute_OHLC“ und „Every_tick_based_on_real_tick“ geringfügig.

Der Expert Advisor bietet eine Reihe von Eingabeparametern, die in logische Gruppen unterteilt sind:





„GENERAL_PARAMETERS“

„Trading_BUY“: Aktiviert/Deaktiviert Kaufaufträge.

„Trading_SELL“: Aktiviert/Deaktiviert Verkaufsaufträge.

„Magic“: Magische Zahl.

„Comment“: Kommentar.

„VOLUME_FROM_THE_BALANCE“

„Lot (fixed_or_dynamic)“: „Fest“ – feste Lotgröße (Festes_Lot = MinLot). „Dynamisch“ – die Lotgröße ist vom Kontostand abhängig.

„Multiplicity_for_Lot“: Die Lotgröße erhöht sich um 0,01 für jede Einzahlung von „Multiplicity_for_Lot“.

„MinLot“: Gültig, wenn Lot = Fixed_Lot.

Handelsblockparameter (Block 1 – Block 4):

„Trade“: Aktiviert (deaktiviert) den Block.

„Num_Strategy“: Wählt die Strategie aus, die die Markteinstiegssignale bestimmt.

„Exponent_Take-Profit“: Der Koeffizient, der die Take-Profit-Größe bestimmt. Der Stop-Loss wird automatisch berechnet: „Take-Profit = Stop-Loss * Exponent_Take-Profit“.

„Only_one_position“: Wenn „Only_one_position = true“ aktiviert ist, kann jeweils nur eine „BUY“- und eine „SELL“-Position geöffnet sein.

„Use_Traling“: Aktiviert/Deaktiviert Trailing Stop Loss.

„Trailing_SL“: Trailing Stop Size.

"Start_Trailing_SL": Mindestabstand vom Eröffnungskurs, ab dem ein Trailing-Stop beginnt.

"Str_Exponent": Multiplikator für das Handelsvolumen (minimale Lotgröße) des Blocks.

„Quantum XAU“ ist ein Spezialtool für Trendmärkte im Goldmarkt. Seine Effektivität kann in Phasen mit geringer oder seitwärts tendierender Volatilität abnehmen. Alle Handelsentscheidungen, die mit diesem Expert Advisor getroffen werden, liegen in der alleinigen Verantwortung des Traders.