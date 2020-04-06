Quantum XAU
- エキスパート
- Aliaksandr Chupryna
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 25 12月 2025
- アクティベーション: 10
「Quantum XAU」は、MetaTrader 5用のトレンドフォロー型エキスパートアドバイザーです。
「Quantum XAU」は、XAUUSD（金）銘柄向けに設計された自動取引エキスパートアドバイザーです。このアルゴリズムはトレンドロジックに基づいており、安定した価格変動を識別し、追従するように設計されています。
主な機能：
- 銘柄コード：「XAUUSD」（金）
- 期間：「H1」
- 最低入金額は3000（セント口座の場合は30）ですが、取引口座の最低取引量は0.01です。スプレッドはそれほど重要ではないため、セント口座でもご利用いただけます。
- デュアルエントリー戦略：このエキスパートアドバイザーは、2つの異なる独立した手法を用いて市場エントリーシグナルを生成します。これらの戦略は、価格チャネル分析とトレンド加速ポイントの特定に基づいています。両方の戦略は同時に独立して動作し、それぞれ独自の注文発注ロジックを備えています。
- 取引ブロック：取引の分散化を図るため、最大4つの独立した取引ブロックを同時に実行できます。各ブロックは、個別の取引量と設定を持つ2つの戦略のいずれかに設定できます。
- 技術的根拠 - このアルゴリズムは、移動平均（MA）指標、価格水準、そしてボラティリティ分析を使用します。
時間とリソースを節約するため、予備テスト（あくまでも予備的なテストです！）または最適化は「1_minute_OHLC」モードで実行してください。デフォルト設定では、「1_minute_OHLC」と「Every_tick_based_on_real_tick」のテスト結果が若干異なります。
エキスパートアドバイザーは、論理グループに分類された入力パラメータを提供します。
「一般パラメータ」
- 「Trading_BUY」：買い注文の有効/無効を設定します。
- 「Trading_SELL」：売り注文の有効/無効を設定します。
- 「Magic」：マジックナンバーを設定します。
- 「Comment」：コメントを設定します。
「残高からのボリューム」
- 「Lot (fixed_or_dynamic)」：固定ロットサイズ（Fixed_Lot = MinLot）。「Dynamic」：ロットサイズは残高に応じて変化します。
- "Multiplicity_for_Lot": ロットサイズは、"Multiplicity_for_Lot" 単位ごとに 0.01 増加します。
- "MinLot": Lot = Fixed_Lot の場合に有効です。
取引ブロックパラメータ (ブロック 1 - ブロック 4):
- "Trade": ブロックを有効 (無効) にします。
- "Num_Strategy": 市場エントリーシグナルを決定する戦略を選択します。
- "Exponent_Take-Profit": 利益確定サイズを決定する係数です。損切りは自動的に決定され、"Take-Profit = Stop-Loss * Exponent_Take-Profit" となります。
- "Only_one_position": "Only_one_position = true" の場合、一度に保有できるのは「買い」ポジションと「売り」ポジションのそれぞれ1つだけです。
- "Use_Traling": 損切りトレーリングを有効/無効にします。
- "Trailing_SL": トレーリングストップのサイズ。
- "Start_Trailing_SL": トレーリングを開始する始値からの最小距離。
- "Str_Exponent": ブロックの取引量乗数（最小ロット）。
「Quantum XAU」は、金市場のトレンド状況に特化したツールです。ボラティリティが横ばいまたは低い時期には、その効果が低下する可能性があります。このエキスパートアドバイザーを使用して行われたすべての取引決定は、トレーダー自身の責任となります。