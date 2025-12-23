Quantum XAU

« Quantum XAU » est un Expert Advisor de suivi de tendance pour MetaTrader 5.
« Quantum XAU » est un Expert Advisor de trading automatisé conçu pour la paire XAUUSD (or). Son algorithme, basé sur la logique de tendance, est conçu pour identifier et suivre les mouvements de prix stables.

Caractéristiques principales :
  • Symbole : « XAUUSD » (OR)
  • Période : « H1 »
  • Dépôt minimum : 3 000 (30 pour un compte centime). L'effet du spread étant négligeable, les comptes centime sont compatibles.
  • Double stratégie d'entrée : L'Expert Advisor utilise deux méthodes indépendantes pour générer des signaux d'entrée sur le marché. Ces stratégies reposent sur l'analyse des canaux de prix et l'identification des points d'accélération de la tendance. Elles fonctionnent simultanément et indépendamment, chacune avec sa propre logique de placement d'ordres.
  • Blocs de trading : Pour diversifier vos transactions, jusqu'à quatre blocs de trading indépendants peuvent être exécutés simultanément. Chaque bloc peut être configuré selon l'une des deux stratégies, avec des volumes et des paramètres individuels.
  • Base technique : L'algorithme utilise l'indicateur de moyenne mobile (MM), les niveaux de prix et l'analyse de la volatilité.
Pour gagner du temps et des ressources, effectuez des tests ou une optimisation préliminaires (uniquement préliminaires !) en mode « 1_minute_OHLC ». Avec les paramètres par défaut, les résultats des tests « 1_minute_OHLC » et « Every_tick_based_on_real_tick » diffèrent légèrement.
Le conseiller expert propose un ensemble de paramètres d'entrée regroupés logiquement :

« GENERAL_PARAMETERS »
  • « Trading_BUY » : Active/Désactive les ordres d'achat.
  • « Trading_SELL » : Active/Désactive les ordres de vente.
  • « Magic » : Numéro magique.
  • « Comment_ » : Commentaire.
« VOLUME_FROM_THE_BALANCE »
  • « Lot (fixed_or_dynamic) » : « Fixed » : taille de lot fixe (Fixed_Lot = MinLot). « Dynamic » : la taille du lot dépend du solde.
  •  "Multiplicity_for_Lot" : la taille du lot augmente de 0,01 pour chaque "Multiplicity_for_Lot" unités de dépôt.
  • "MinLot" : valide si Lot = Fixed_Lot.
Paramètres des blocs de trading (Blocs 1 à 4) :
  • "Trade" : active (désactive) le bloc.
  • "Num_Strategy" : sélectionne la stratégie qui détermine les signaux d'entrée sur le marché.
  • "Exponent_Take-Profit" : coefficient déterminant la taille du take-profit. Le stop-loss est déterminé automatiquement et "Take-Profit = Stop-Loss * Exponent_Take-Profit".
  • "Only_one_position" : si "Only_one_position" = true, une seule position "ACHAT" et une seule position "VENTE" peuvent être ouvertes simultanément.
  • "Use_Traling" : active/désactive le stop suiveur.
  • "Trailing_SL" : taille du stop suiveur.
  • « Start_Trailing_SL » : Distance minimale par rapport au prix d'ouverture pour démarrer le suivi SL.
  • « Str_Exponent » : Multiplicateur de volume de trading (lot minimum) pour le bloc.
« Quantum XAU » est un outil spécialisé conçu pour les marchés de l'or en période de tendance. Son efficacité peut diminuer en période de faible volatilité. Les décisions de trading prises à l'aide de ce conseiller expert relèvent de la seule responsabilité du trader.
