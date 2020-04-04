Automatic Support and Resistance for MT5
- Indicadores
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Indicador automático de soporte y resistencia para MetaTrader 5
El Indicador Automático de Soporte y Resistencia para MT5 es una herramienta analítica avanzada diseñada específicamente para la plataforma MetaTrader 5. Detecta y resalta automáticamente las zonas clave de soporte y resistencia analizando el comportamiento histórico de los precios. Las zonas de soporte se muestran en tonos verdes -verde oscuro para las zonas recién formadas y verde más claro después de una nueva prueba-, mientras que los niveles de resistencia aparecen en tonos marrones, desvaneciéndose una vez confirmados. Esta estructura visual permite a los operadores identificar rápidamente y con precisión los niveles críticos de precios.
Al integrar este indicador en su análisis técnico, los operadores pueden mejorar la sincronización de las entradas y salidas del mercado, interpretar mejor el comportamiento de los precios y tomar decisiones de negociación más informadas. Es especialmente eficaz para los operadores que se basan en la acción de los precios y en el análisis de la estructura del mercado.
Especificaciones del indicador automático de soporte y resistencia
La siguiente tabla resume las principales características del Indicador Automático de Soporte y Resistencia para MT5:
|
Característica
|
Descripción
|
Categoría
|
Soporte y Resistencia - Oferta y Demanda - Acción del Precio
|
Plataforma
|
MetaTrader 5
|
Nivel de habilidad
|
Principiante
|
Tipo de Indicador
|
Entrada - Reversión - Rango
|
Marco temporal
|
Multi-Timeframe
|
Estilo de negociación
|
Scalping - Day Trading - Intradía
|
Mercados
|
Divisas - Acciones - Índices
Visión general del indicador
Este indicador simplifica la identificación de zonas de negociación de alto impacto trazando automáticamente zonas de soporte y resistencia mediante cuadros dinámicos codificados por colores. Estas zonas ayudan a los operadores a evaluar las reacciones de los precios en tiempo real y a identificar con mayor claridad los posibles puntos de inversión.
Características principales
- Visualización precisa de los niveles significativos del mercado
- Detección automática de zonas de soporte y resistencia
- Adecuado para estrategias de negociación basadas en la acción del precio
Al destacar los niveles de precios estructuralmente importantes, el indicador ayuda a los operadores a afinar las decisiones de entrada y salida en torno a los umbrales clave del mercado.
Zonas de soporte en condiciones de tendencia alcista
En el gráfico de 15 minutos del GBP/USD, el indicador destaca una zona de soporte mediante un recuadro verde. Cuando el precio vuelve a visitar esta zona y reacciona positivamente, puede producirse una reversión alcista. Esta configuración ayuda a los operadores a identificar posibles oportunidades de compra alineadas con la tendencia alcista predominante.
Zonas de resistencia en condiciones de tendencia bajista
En el gráfico de 1 minuto del EUR/USD, el indicador marca claramente las zonas de resistencia:
- Los nuevos niveles de resistencia se muestran en marrón oscuro
- Las zonas de resistencia reevaluadas pasan automáticamente a un marrón más claro.
Estas señales visuales ayudan a los operadores a identificar posibles zonas de venta y a gestionar las posiciones cortas con mayor precisión.
Configuración del indicador
El Indicador Automático de Soporte y Resistencia para MT5 incluye ajustes visuales personalizables dentro de la interfaz de MetaTrader 5:
- Soporte (No probado): Color para las zonas de soporte recién identificadas
- Soporte (Probado): Color para zonas de soporte validadas
- Resistencia (No probada): Color para los nuevos niveles de resistencia
- Resistencia (Probada): Color para zonas de resistencia confirmadas
- Box Outline Color: Color del borde para todas las zonas de soporte y resistencia
Conclusión
El Indicador Automático de Soporte y Resistencia para MT5 es una herramienta práctica y eficiente para identificar zonas clave de precios con claridad y consistencia. Su detección automática y su intuitivo esquema de colores proporcionan a los operadores una comprensión más profunda de la estructura del mercado y de la dinámica de los precios.
Este indicador es especialmente valioso para los operadores que confían en el análisis estructurado del nivel de precios en diferentes condiciones de mercado y plazos.