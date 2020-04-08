Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5

Gold Scalper Pro PSAR ADX Panel MT5

Indicador profesional multitemporal con detección avanzada de señales

Visión general

Parabolic SAR V3 + ADX es un indicador técnico sofisticado que combina las capacidades de seguimiento de tendencia del Parabolic Stop and Reverse (PSAR) con la medición de fuerza de impulso del índice direccional promedio (ADX). Esta versión mejorada cuenta con optimización específica por par, sistema de alertas multilingüe y un panel completo de múltiples Marcas de Tiempo para traders profesionales.

Características clave

Funcionalidad principal

- Integración Parabolic SAR: detección precisa de reversión de tendencia con parámetros personalizables de step y máximo.
- Sistema de filtro ADX: elimina señales débiles filtrando operaciones según la fuerza de la tendencia.
- Detección de cruces de movimiento direccional: señales de confirmación adicionales mediante cruces +DI / –DI.
- Visualización de nube ADX: representación gráfica de la fuerza de la tendencia con ajuste dinámico de altura.

Optimización específica por par

Configuraciones conservadoras predefinidas para instrumentos principales:
- XAUUSD (Oro): optimizado para la volatilidad de metales preciosos.
- EURUSD: calibrado para las características de pares forex principales.
- USDJPY: ajustado para la dinámica de cruces con el yen.
- XAGUSD (Plata): afinado para el comportamiento del mercado de plata.
- BTCUSD: configurado para patrones de volatilidad criptográfica.

Sistema de alertas avanzado

- Soporte multilingüe: alertas disponibles en 10 idiomas.
- Notificaciones móviles: alertas push a dispositivos móviles.
- Alertas sonoras: notificaciones de audio personalizables.
- Confirmación en cierre de vela: opción para alertar solo al cerrar la vela.

Panel profesional

- Análisis multitemporal: monitoreo simultáneo de 7 marcos temporales (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).
- Estado codificado por colores: retroalimentación visual instantánea sobre la fuerza de la señal.
- Medidor ADX: indicación en tiempo real de fuerza de tendencia con codificación de color en tres niveles.
- Visualización de caja de señal: identificación clara de señal de compra/venta con flechas direccionales.

Mejoras visuales

- Cajas de señal: superposiciones rectangulares personalizables que marcan puntos de entrada.
- Líneas de tendencia: visualización dinámica de tendencia conectando puntos de señal.
- Mostrar valores ADX: valores ADX en tiempo real junto con las señales.
- Controles de transparencia: opacidad ajustable para todos los elementos visuales.

Especificaciones técnicas

Generación de señales

- Señal de compra: PSAR pasa por debajo del precio + ADX por encima del umbral + confirmación DI opcional.
- Señal de venta: PSAR pasa por encima del precio + ADX por encima del umbral + confirmación DI opcional.
- Filtrado de señales débiles: rechazo automático de señales cuando ADX está por debajo del umbral mínimo.

Opciones de personalización

- Controles visuales: configuración completa de colores y transparencia.
- Dimensiones de caja: longitud y altura ajustables para cajas de señal.
- Umbrales ADX: niveles mínimos configurables de ADX para validar señales.
- Configuración de nube: nube ADX dinámica con altura y colores personalizables.

Características de rendimiento

- Cálculos optimizados: gestión eficiente de buffers para funcionamiento fluido.
- Gestión de memoria: limpieza adecuada de objetos visuales al eliminar el indicador.
- Soporte multi-handle: procesamiento simultáneo de datos de múltiples marcos temporales.

Casos de uso

Trading profesional

- Swing Trading: identificación de tendencia a mediano plazo y timing de entrada.
- Scalping: generación de señales a corto plazo con confirmación de fuerza ADX.
- Gestión de portafolio: monitoreo multi-asset mediante modos específicos por par.

Gestión de riesgos

- Filtrado de señales: el umbral ADX evita operar en mercados laterales o sin tendencia.
- Confirmación de tendencia: convergencia múltiple de indicadores reduce señales falsas.
- Claridad visual: identificación de señales clara minimiza errores de interpretación.

Este indicador de nivel profesional combina métodos probados de análisis técnico con diseño moderno de interfaz de usuario, ofreciendo análisis de tendencias fiable y generación de señales para traders en todas las condiciones de mercado y estilos de trading.

Guía de estilos de trading PSAR+ADX por horizonte temporal

SCALPING (M1-M5, mantener: minutos)

Estilo agresivo – RECOMENDADO
Configuración:
- Marcos temporales: M1, M5
- Señales puras PSAR (sin filtro ADX)
- Entradas rápidas al cambio de PSAR
- Stops estrechos: 10-20 pips
Por qué funciona mejor el estilo agresivo:
- Captura movimientos rápidos de impulso
- Sin retraso por confirmación ADX
- Frecuencia de señales alta, ideal para scalping
- Ejecución rápida cumple requisitos de scalping

Estilo conservador – NO RECOMENDADO
- La confirmación ADX genera retrasos
- Puede perder oportunidades rápidas de scalping
- Pocas señales para frecuencia alta de scalping
- Mejor para marcos temporales mayores

TRADING INTRADÍA (M15-H1, mantener: horas)

Estilo agresivo – BUENA OPCIÓN
Configuración:
- Marcos temporales: M15, M30
- Todos los cambios de dirección PSAR
- Stop loss: 20-50 pips
- Objetivo: 30-80 pips
Ventajas:
- Más oportunidades de trading
- Captura impulso intradía
- Bueno para sesiones activas
- Realización rápida de ganancias

Estilo conservador – TAMBIÉN BUENA OPCIÓN
Configuración:
- Marcos temporales: M30, H1
- Confirmación ADX > 25 requerida
- Stop loss: 40-80 pips
- Objetivo: 80-150 pips
Ventajas:
- Operaciones de mayor probabilidad
- Menos señales falsas durante consolidación
- Mejor relación riesgo / recompensa
- Adecuado para traders con tiempo limitado

SWING TRADING (H1-D1, mantener: días / semanas)

Estilo conservador – ALTAMENTE RECOMENDADO
Configuración:
- Marcos temporales: H1, H4, D1
- ADX > 25 + alineación multitemporal
- Stop loss: 100-300 pips
- Objetivo: 200-800 pips
Por qué el estilo conservador es excelente:
- Filtra el ruido del mercado
- Captura movimientos de tendencia principales
- Ideal para enfoque de seguimiento de tendencia
- Requiere menos mantenimiento

Estilo agresivo – MENOS ADECUADO
- Genera demasiadas señales
- Aumenta riesgo de sobreoperar
- El ruido puede opacar señales de tendencia
- Mejor para marcos temporales más cortos

Guía rápida de selección
SCALPING: solo agresivo (M1-M5)
INTRADAY: ambos estilos funcionan (Aggressive: M15-M30, Conservative: M30-H1)
SWING: preferible conservador (H1-D1)

Gestión de riesgo según estilo
Aggressive (todos los marcos temporales):
- Riesgo: 0.5-1% por operación
- Límite diario: 3% del capital
- Detener después de 3 pérdidas consecutivas
Conservative (todos los marcos temporales):
- Riesgo: 1-2% por operación
- Límite diario: 4% del capital
- Enfocarse en calidad sobre cantidad

