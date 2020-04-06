LSTM Ensemble

LSTM Ensemble es un experto en negociación profesional basado en un conjunto de 12 modelos LSTM independientes, cada uno de los cuales representa una estrategia de negociación distinta. En lugar de un único modelo "ideal" entrenado según el esquema clásico 80/20, el experto utiliza un enfoque de decisión colectiva, en el que la señal de negociación final se forma a partir del consenso de múltiples redes neuronales.




Idea clave: un conjunto en lugar de un único modelo

El enfoque tradicional para entrenar redes neuronales en trading es: un modelo → un entrenamiento → una opinión sobre el mercado. Incluso con una cuidadosa división de los datos (80% entrenamiento / 20% pruebas), un modelo de este tipo se adapta inevitablemente a un periodo histórico concreto. El mercado cambia y el modelo empieza a cometer errores.

LSTM Ensemble resuelve este problema de una forma fundamentalmente diferente.


Cómo funciona

El experto utiliza 12 modelos LSTM. Cada modelo

  • se entrena independientemente en su propio pliegue histórico,
  • ve el mercado desde un ángulo diferente,
  • tiene sus propios puntos fuertes y débiles

La decisión final de negociación es el resultado agregado de todo el conjunto, no la opinión de una sola red.


Por qué un conjunto es más estable que un entrenamiento 80/20

La principal ventaja de un ensemble es su robustez.

  • Un error en un modelo no determina la señal final.
  • Los efectos locales del sobreajuste se suavizan
  • Las anomalías aleatorias del mercado no provocan caídas bruscas.
  • El experto se adapta mejor a los cambios en las fases del mercado


En pocas palabras

un modelo puede equivocarse
doce modelos al mismo tiempo - con mucha menos frecuencia

Esto hace que la estrategia sea más predecible, estable y resistente en el trading real, no sólo en el probador de estrategias.


Lógica de negociación

  • Marco temporal principal: H6
  • Un equilibrio óptimo entre el ruido del mercado y el retraso de la señal.
  • El experto reevalúa periódicamente las condiciones del mercado y actualiza las decisiones a medida que llegan nuevos datos.
  • Modo multidivisa: negociación simultánea en 6 pares de divisas.


LSTM Ensemble es adecuado para quienes:

  • están cansados de las estrategias de "todo o nada",
  • entienden que el mercado cambia,
  • valoran más la estabilidad que los récords puntuales,
  • desean un algoritmo que se adapte en lugar de quedarse anclado en el pasado.


Parámetros de entrada

=== Configuración avanzada ===
Posiciones máximas por símbolo - Número máximo de posiciones por símbolo.
Rango entre posiciones (puntos) - Distancia mínima entre posiciones adicionales.
Riesgo por operación (%) - Riesgo por operación como porcentaje del depósito (cálculo automático de lotes).
Diferencial máximo - Diferencial máximo permitido para la entrada en el mercado.
Sufijo para símbolos - Sufijo del símbolo del broker (por ejemplo, .m, _i).

=== Configuración estándar ===
Comentario - Comentario de la orden
Número mágico - Identificador único de la operación
Take profit (puntos) - TP fijo
Stop loss (puntos) - SL fijo
Trailing stop (puntos) - Trailing stop (0 - desactivado)

=== Misc ===
Color / tamaño de la fuente de dibujo - Configuración visual
Mensajes de registro (min) - Frecuencia de impresión de mensajes en el registro de eventos (minutos).
Modo multi - Modo multidivisa (recomendado true)

=== Sus Símbolos ===
Habilitar o deshabilitar la negociación para cada uno de los 6 símbolos disponibles - puede mantener sólo los mercados que considere adecuados.


    Productos recomendados
    Arbitrage Triad Pro
    Gabriel Lopes Rocha De Moraes
    Asesores Expertos
    Arbitrage Triad Pro – Inteligencia Avanzada de Arbitraje Triple en el Mercado Forex Arbitrage Triad Pro es un Asesor Experto de última generación que utiliza un sistema inteligente de arbitraje triple para identificar y aprovechar rápidamente oportunidades de beneficio entre diferentes pares de divisas, de forma totalmente automatizada. Diseñado para traders que buscan precisión, consistencia y eficiencia , el EA combina análisis estadístico avanzado, monitoreo de precios en tiempo real y ejecuc
    Open Season
    Philipp Shvetsov
    Asesores Expertos
    Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
    SNeox AI MT5
    Anastasiya Morozova
    Asesores Expertos
    SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
    Full Snap
    Elzbieta Furyk
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
    Raja Trading Pro
    Ikhwan Naufal Fiqri
    Asesores Expertos
    Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
    BTC Scalper AI EA MT5
    Ankitbhai Radadiya
    Asesores Expertos
    BTC Scalper AI EA MT5 es un robot de scalping de nueva generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los más populares crypto par BTCUSD . Libere el poder del trading automatizado con este avanzado EA BTC Scalper diseñado específicamente para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramienta versátil para los
    Gold Throne
    DRT Circle
    4.36 (11)
    Asesores Expertos
    Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
    AI Neural Nexus EA MT5
    John Dickenson
    Asesores Expertos
    Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
    Bliz Golden Strategy MT5
    Abhishek Yadav
    Asesores Expertos
    La estrategia Golden Bliz es una estrategia que se basa en reglas específicas. No se limita a ser una estrategia independiente; Es una plataforma para que los comerciantes creen sus herramientas comerciales personalizadas. Con sus amplias funciones de personalización, puede diseñar un enfoque comercial que se alinee perfectamente con su estilo único y sus conocimientos del mercado. Esta estrategia se basa en reglas bien establecidas y ampliamente adoptadas en el mundo comercial moderno. Además,
    Universal Auto Dynamic Engine
    Norapan Tonphim
    Asesores Expertos
    GAPHUNTERVIP - La ventaja institucional EA Explota el sistema. No sigas sus reglas. Lema Un agente de IA de nivel profesional diseñado para explotar las ineficiencias del mercado como Stop Hunts & FVGs con una gestión del riesgo de nivel institucional y un drawdown excepcionalmente bajo. Deje de operar como un minorista. Empieza a pensar como un hacker. Estás cansado de que tu stop loss sea cazado, sólo para que el precio se revierta momentos después? Esto no es una coincidencia. Es un
    Gold One
    Habib Gholamali Heidari
    2.79 (52)
    Asesores Expertos
    Gold One  MT5 Hola a todos los entusiastas del comercio de oro en Forex, Bienvenidos a nuestro robot, donde se unen a las filas de los mejores traders de oro. Con más de dos décadas de experiencia precisa en el mercado Forex, nos enorgullece presentar la última generación de robots de trading. Características:  Ideal para desafíos de empresas de prop trading. Adecuado para todos los tamaños de cuenta, incluidos los capitales pequeños. NO   Grid y   NO   Martingala 100% Totalmente automatizado
    Femto Core
    Imam Nasrudin
    5 (1)
    Asesores Expertos
    [Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro. Presentamos el Asesor Experto avanzado desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 motores de ruptura de nivel de núcleo en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de niveles de fibonacci personalizados y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el TimeFrame M15, Este indicador es un indicador especial desarrollad
    MassEffects Multicurrency
    Andrey Yaremchuk
    Asesores Expertos
    Supervisión: https://www.mql5.com/en/signals/author/yarkan Características No utiliza indicadores Utiliza promedios con un lote aumentado Sólo abre precios (un EA que controla explícitamente la apertura de barras) Opera Compra y Venta independientemente. En los parámetros del EA, puede establecer Compra, Venta o BuySell (para cuentas de cobertura) Muestra la información de la operación en la esquina superior izquierda del gráfico Recomendaciones Marco temporal: M1 Apalancamiento 1:500 Reembols
    Volatility Pullback
    Heri Yusufu Kaniugu
    Asesores Expertos
    Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula. Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequ
    AI Momentum Scalper MT5
    Ming Ying Lee
    2.5 (6)
    Asesores Expertos
    Bienvenido al futuro del trading con AI Momentum Scalper, su herramienta definitiva para aprovechar el poder del impulso del mercado con inteligencia artificial de vanguardia. Diseñado para los operadores que prosperan en la naturaleza dinámica de los mercados financieros, este sofisticado robot está diseñado para identificar y capitalizar los movimientos significativos del mercado. El precio ahora es de $699 : quedan 8 copias a este precio, precio final $999 Características principales: Al
    EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
    Standard Capital Group LLC
    Asesores Expertos
    MT5 EA para EUR/USD (Gráfico de 1 hora) - ¡Domine los mercados con confianza! Experimente el poder del trading algorítmico con nuestro Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el par EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1 ). ¿Por qué elegir este EA? Diseño específico para la divisa - Construido exclusivamente para EUR/USD , asegurando una ejecución optimizada de la estrategia. Sensible al marco temporal - Ajustado con precisión para el gráfico de 1 hora (H1 ).
    Missy Fab MT5
    Natalyia Nikitina
    Asesores Expertos
    Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Asesores Expertos
    "Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
    Goldpapi
    Gun Gun Gunawan
    Asesores Expertos
    GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
    Breakout Momentum
    Haidar, Lionel Haj Ali
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Breakout Momentum es un scalper automatizado para EURUSD. Su estrategia aprovecha la "falsa ruptura", el "breakout" y las "incursiones en la liquidez" por encima y por debajo de los precios actuales del mercado. Es efectivo tanto en mercados en racha como en tendencia. Muestra resultados prometedores durante el backtesting utilizando el modo "cada tick basado en tick real". también está probándose en una cuenta real. Comprobar Señal en Vivo en Señal en Vivo 1 - EURUSD ¿Dónde funciona mejor ? L
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    Asesores Expertos
    Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
    Green Hawk
    Rashed Samir
    Asesores Expertos
    Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
    PairsTrading MT5
    Evgenii Kuznetsov
    Asesores Expertos
    El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    Scalper Master AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    Asesores Expertos
    Scalper Master AI Motor de scalping de precisión para USDJPY | H1 Scalper Master AI es un sistema de scalping de vanguardia, impulsado por IA, diseñado para el par USDJPY y que aprovecha las técnicas más avanzadas en trading de alta frecuencia. Este Asesor Experto (EA) combina inteligencia artificial de vanguardia con metodologías de scalping patentadas para ofrecer una precisión y un rendimiento inigualables en mercados dinámicos. Diseñado para operadores que buscan entradas consistentes y d
    Expert Smart Trend
    Ruslan Pishun
    3 (6)
    Asesores Expertos
    El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
    Ultimate DCA Hedge Bot
    Huu Tri Nguyen
    Asesores Expertos
    Ultimate DCA Hedge Bot - Compounding + Trailing + ATR Spacing Ultimate DCA Hedge Bot es un Asesor Experto (EA) de grado profesional construido para los traders que buscan un crecimiento consistente de los beneficios, un control robusto del riesgo y una automatización avanzada . Combinando DCA (Dollar-Cost Averaging ) con Hedge Recovery, Dynamic Compounding y ATR-based spacing , este EA está diseñado para maximizar el potencial de beneficios y minimizar los drawdowns. A diferencia de los simpl
    Ilan
    Andrey Khatimlianskii
    4.71 (7)
    Asesores Expertos
    Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
    Market Prop MT5
    Ian Plakushko
    Asesores Expertos
    Market Prop es un asesor experto de trading totalmente automatizado basado en inteligencia artificial. Este EA analiza múltiples marcos de tiempo simultáneamente, lo que le permite encontrar puntos de entrada para operaciones con una probabilidad de beneficio del 90%. El EA Market Prop es ideal para operar en cuentas de empresas prop gracias a su estrategia algorítmica avanzada, que pasa exitosamente los desafíos de las empresas prop. En cada operación, el EA establece automáticamente los nivele
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    Asesores Expertos
    Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Asesores Expertos
    VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
    Otros productos de este autor
    Chanlun Master
    Evgeniy Scherbina
    Asesores Expertos
    Chanlun Master: Fusión de Filosofía Oriental del Mercado y Redes Neuronales Chanlun Master es un robot de trading profesional que combina la legendaria teoría china del movimiento de precios con modernas tecnologías de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) . Historia: ¿Qué es Chanlun? En 2006, apareció un misterioso trader en el segmento chino de Internet bajo el seudónimo Chan Shi ("Maestro Zen"). Publicó una serie de artículos describiendo una estructura matemática única del mercado, que de
    Gold Chaser
    Evgeniy Scherbina
    5 (3)
    Asesores Expertos
    El asesor experto "Gold Chaser" negocia en modo totalmente automatizado estos 4 símbolos: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), US30, US500 y BTCUSD (Bitcoin). Las posibilidades de los símbolos "no principales" realmente difieren de lo que está acostumbrado con el conjunto habitual de símbolos. En primer lugar, el oro se mueve muy rápidamente. Al igual que los símbolos principales, el oro reacciona a los acontecimientos políticos, a los eventos económicos importantes y a los discursos de los frikis VIP.
    Your False Hope
    Evgeniy Scherbina
    3.94 (18)
    Asesores Expertos
    El asesor "Tu falsa esperanza" es una estrategia totalmente automatizada que opera con los principales símbolos. El conjunto de símbolos puede cambiar mientras se mejora la estrategia. He creado esta estrategia como parodia de las quimeras de los internautas sobre las posibilidades mágicas del aprendizaje automático para los mercados financieros. El objetivo es demostrar que las entradas normalizadas de cualquier conjunto de símbolos pueden ser aprendidas por una red neuronal. Esta estrategia ti
    FREE
    Dark Mars
    Evgeniy Scherbina
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El Dark Mars Expert Advisor está listo para el comercio totalmente automatizado con varios símbolos. El Dark Mars EA es un scalper que he probado en el M5, M15, M30, y H1 marcos de tiempo. El EA abre operaciones en rupturas o retrocesos basados en el indicador de Bandas de Bollinger. El EA está listo para operar de inmediato con la configuración por defecto - no se necesita optimización para GBPUSD y USDCAD. Una ventaja bien conocida de los scalpers es el alto número de operaciones ejecutadas d
    Latte
    Evgeniy Scherbina
    5 (9)
    Asesores Expertos
    El EA "Latte" está preparado para operar con varios símbolos en el modo totalmente automatizado desde 1 gráfico. El EA utiliza una red neuronal "Transformer" para predecir los movimientos de los precios. La principal ventaja del Transformer sobre una red LSTM es su capacidad para encontrar patrones incluso a través de secuencias muy largas de datos. Mientras que las LSTM suelen perder información cuando tratan secuencias de más de 2 o 3 meses, las Transformer manejan secuencias de hasta un año c
    LuminaFX
    Evgeniy Scherbina
    4.7 (10)
    Asesores Expertos
    LuminaFX es un experto totalmente automatizado que opera con 8 símbolos desde un gráfico. El experto implementa una versión popular del modelo neuronal recurrente. Los valores del indicador "Schmuksie" (mi adaptación del índice del dólar americano DXY, o "Dixie"), se utilizan como entradas para el modelo neuronal. Puede descargar gratuitamente el indicador IDixie y colocarlo en un gráfico con el experto LuminaFX. IDixie calcula los precios de cierre del índice del dólar americano, que se utiliza
    QuantumPip
    Evgeniy Scherbina
    4.36 (11)
    Asesores Expertos
    El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, "Schmuksie" (mi adaptación del indicador "Dixie"), DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, ope
    IRush
    Evgeniy Scherbina
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador IRush utiliza una versión modificada del popular indicador RSI (Relative Strength Index) para buscar entradas en un gráfico diario o inferior. El indicador ha sido configurado y probado con los principales símbolos: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Un comercio automatizado con este indicador se implementa en el asesor experto Intraday Rush . Este asesor experto puede abrir, seguir y cerrar sus operaciones. Compruébelo, ¡puede ser exactamente lo que está buscando! Un
    FREE
    NewsCatcher Free MT5
    Evgeniy Scherbina
    4.5 (2)
    Asesores Expertos
    El asesor NewsCatcher Free abre operaciones cuando el precio realiza un movimiento de inversión desde los niveles de soporte y resistencia. Las entradas en el mercado deben ser confirmadas por el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI se implementa como un tacómetro. Se recomienda utilizar este asesor en un mercado altamente volátil después de un evento político o una publicación de datos económicos importantes. Puede utilizar este asesor en el modo semiautomatizado (el RSI desempeña una funció
    FREE
    My Big Bars MT5
    Evgeniy Scherbina
    4.58 (12)
    Indicadores
    El indicador My Big Bars puede mostrar barras (velas) de un marco temporal superior. Si abre un gráfico H1 (1 hora), el indicador pone debajo un gráfico de H3, H4, H6 y así sucesivamente. Se pueden aplicar los siguientes marcos temporales superiores: M3, M5, M10, M15, M30, H1, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1 y MN. El indicador elige sólo los plazos superiores que son múltiplos del plazo actual. Si abre un gráfico M2 (2 minutos), los plazos superiores excluyen M3, M5 y M15. Hay dos botones en la esqu
    FREE
    IQuantum
    Evgeniy Scherbina
    Indicadores
    El indicador IQuantum muestra señales de trading para 10 símbolos en el gráfico diario: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Las señales del indicador son producidas por 2 modelos neuronales que fueron entrenados independientemente uno del otro. Las entradas para los modelos neuronales son los precios normalizados de los símbolos, así como los precios del Oro, la Plata y los marcadores del día actual. Cada modelo neuronal se entrenó de 2 modos. El mo
    FREE
    High Trend Lite MT5
    Evgeniy Scherbina
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador High Trend Lite monitoriza 5 símbolos en hasta 3 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Lite es un indicador multidivisa y multitiempo. Con High Trend Pro , disponible en este enlace , dispondrá de un número ilimitado de símbolos, 4 marcos temporales, un gráfico a color del indicador MACD p
    FREE
    IDixie
    Evgeniy Scherbina
    Indicadores
    IDixie es un indicador que muestra los valores de apertura y cierre del índice del dólar estadounidense, DXY o "Dixie". El indicador se calcula a partir de los valores ponderados de 6 símbolos principales: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK y USDCHF. Además de los valores "Dixie", el indicador también muestra una media móvil. Puede establecer el periodo de la media móvil. Cuando las barras del indicador atraviesan la media móvil, se crean buenas oportunidades para entrar en el mercado. Por r
    FREE
    My Big Bars
    Evgeniy Scherbina
    4.75 (4)
    Indicadores
    El indicador My Big Bars puede mostrar barras (velas) de un marco temporal superior. Si abre un gráfico H1 (1 hora), el indicador pone debajo un gráfico de H4, D1 y así sucesivamente. Se pueden aplicar los siguientes marcos temporales superiores: M3, M5, M10, M15, M30, H1, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1 y MN. El indicador elige sólo los plazos superiores que son más altos que el plazo actual y son múltiplos de él. Si abre un gráfico M30 (30 minutos), los plazos superiores excluyen M5, M15 y M30. En
    FREE
    TradeKeeper Lite MT5
    Evgeniy Scherbina
    Utilidades
    La utilidad TradeKeeper Lite puede mostrar sus beneficios durante diferentes periodos y emitir un sonido cuando alcance un valor objetivo de beneficios. Haga clic en el tacómetro para cambiar rápidamente al siguiente periodo de beneficios. Hay 5 de ellos: Este Día, Esta Semana, Este Mes, Últimos 90 Días y Todo lo Ganado. Con la utilidad TradeKeeper Pro , disponible en este enlace , también puede abrir operaciones con un número mágico y un volumen de su elección, realizar el seguimiento de cualqu
    FREE
    NewsCatcher Free
    Evgeniy Scherbina
    4.67 (3)
    Asesores Expertos
    El asesor NewsCatcher Free abre operaciones cuando el precio realiza un movimiento de inversión desde los niveles de soporte y resistencia. Las entradas en el mercado deben ser confirmadas por el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI se implementa como un tacómetro. Se recomienda utilizar este asesor en un mercado altamente volátil después de un evento político o una publicación de datos económicos importantes. Puede utilizar este asesor en el modo semiautomatizado (el RSI desempeña una funció
    FREE
    High Trend Lite
    Evgeniy Scherbina
    1 (1)
    Indicadores
    El indicador High Trend Lite monitoriza 5 símbolos en hasta 3 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Lite es un indicador multidivisa y multitiempo. Con High Trend Pro , disponible en este enlace , dispondrá de un número ilimitado de símbolos, 4 marcos temporales, un gráfico a color del indicador MACD p
    FREE
    Filled Area Chart MT5
    Evgeniy Scherbina
    5 (1)
    Utilidades
    El gráfico de área rellena de utilidad se añade al conjunto estándar de presentaciones de precios. Es un nuevo y bonito gráfico de precios. Sin duda le gustará si quiere sentirse un trader nacido bajo la estrella de la suerte Bloomber. Las Propiedades permiten configurar los colores y otras cosas: Preconfiguración de colores: elija una preconfiguración o configúrela como "Personalizada" y establezca sus propios colores utilizando las propiedades de abajo. Color del área personalizada - color de
    FREE
    TradeKeeper Lite
    Evgeniy Scherbina
    Utilidades
    La utilidad TradeKeeper Lite puede mostrar sus beneficios durante diferentes periodos y emitir un sonido cuando alcance un valor objetivo de beneficios. Haga clic en el tacómetro para cambiar rápidamente al siguiente periodo de beneficios. Hay 5 de ellos: Este Día, Esta Semana, Este Mes, Últimos 90 Días y Todo lo Ganado. Con la utilidad TradeKeeper Pro , disponible en este enlace , también puede abrir operaciones con un número mágico y un volumen de su elección, realizar el seguimiento de cualqu
    FREE
    Filled Area Chart
    Evgeniy Scherbina
    Utilidades
    El gráfico de área rellena de utilidad se añade al conjunto estándar de presentaciones de precios. Es un nuevo y bonito gráfico de precios. Sin duda le gustará si quiere sentirse un trader nacido bajo la estrella de la suerte Bloomber. Las Propiedades permiten configurar los colores y otras cosas: Preconfiguración de colores: elija una preconfiguración o configúrela como "Personalizada" y establezca sus propios colores utilizando las propiedades de abajo. Color del área personalizada - color de
    FREE
    NewsCatcher Pro
    Evgeniy Scherbina
    4.71 (14)
    Asesores Expertos
    NewsCatcher Pro abre tanto órdenes pendientes como de mercado basándose en los datos del calendario de mql5.com . En modo directo, NewsCatcher Pro descarga automáticamente el calendario, abre órdenes, rastrea y cierra órdenes. NewsCatcher Pro puede operar cualquier evento del calendario con cualquier símbolo disponible en MetaTrader, incluyendo Oro, Petróleo y cotizaciones cruzadas. Para cambiar el símbolo por defecto, vaya a la vista del evento para el que desea cambiarlo. NewsCatcher Pro utili
    TradeKeeper Pro
    Evgeniy Scherbina
    Utilidades
    La utilidad TradeKeeper Pro le permite abrir una operación manualmente con una magia y un volumen de su elección. No abre sus propias operaciones, sólo puede abrir una operación por orden suya. TradeKeeper Pro puede rastrear cualquier operación abierta mediante el indicador iSAR (parabólico) y un rastro simple. Se puede establecer el nivel de stoploss en el precio de apertura tan pronto como sea posible. Para seguir cualquier operación abierta para cualquier instrumento, basta con iniciar la uti
    High Trend
    Evgeniy Scherbina
    Indicadores
    El indicador High Trend Pro monitoriza un gran número de símbolos en hasta 4 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Pro es un indicador multidivisa y multitiempo. High Trend Pro utiliza versiones mejoradas de indicadores populares y altamente demandados para calcular sus señales. High Trend Pro calcula
    NewsCatcher Visual
    Evgeniy Scherbina
    Asesores Expertos
    El asesor NewsCatcher Visual descarga automáticamente datos reales de 2 calendarios económicos: investing.com o mql5.com . El asesor puede trabajar en modo "autoclick", es decir, puede abrir operaciones automáticamente comparando los valores reales y los previstos. También permite abrir manualmente órdenes tanto instantáneas como pendientes con un volumen determinado. Recomendaciones Por defecto el asesor NewsCatcher Visual aplica la estrategia "autoclick" a todos los eventos de alta volatilida
    QuantumPip MT4
    Evgeniy Scherbina
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, Dixie, DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, operar 20 estrategias como una sola, ya que se
    TradeKeeper Pro MT5
    Evgeniy Scherbina
    Utilidades
    La utilidad TradeKeeper Pro le permite abrir una operación manualmente con una magia y un volumen de su elección. No abre sus propias operaciones, sólo puede abrir una operación por orden suya. TradeKeeper Pro puede rastrear cualquier operación abierta mediante el indicador iSAR (parabólico) y un rastro simple. Se puede establecer el nivel de stoploss en el precio de apertura tan pronto como sea posible. Para seguir cualquier operación abierta para cualquier instrumento, basta con iniciar la uti
    High Trend MT5
    Evgeniy Scherbina
    Indicadores
    El indicador High Trend Pro monitoriza un gran número de símbolos en hasta 4 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Pro es un indicador multidivisa y multitiempo. High Trend Pro utiliza versiones mejoradas de indicadores populares y altamente demandados para calcular sus señales. High Trend Pro calcula
    NewsCatcher Pro for MT5
    Evgeniy Scherbina
    Asesores Expertos
    NewsCatcher Pro abre tanto órdenes pendientes como de mercado basándose en los datos del calendario de mql5.com . En modo directo, NewsCatcher Pro descarga automáticamente el calendario, abre órdenes, rastrea y cierra órdenes. NewsCatcher Pro puede operar cualquier evento del calendario con cualquier símbolo disponible en MetaTrader, incluyendo Oro, Petróleo y cotizaciones cruzadas. Para cambiar el símbolo por defecto, vaya a la vista del evento para el que desea cambiarlo. NewsCatcher Pro utili
    NewsCatcher Visual MT5
    Evgeniy Scherbina
    Asesores Expertos
    El asesor NewsCatcher Visual descarga automáticamente los datos reales del calendario de mql5.com . El asesor puede trabajar en modo "autoclick", es decir, puede abrir operaciones automáticamente comparando los valores reales y los previstos. También permite abrir manualmente órdenes tanto instantáneas como pendientes con un volumen determinado. Recomendaciones Por defecto el asesor NewsCatcher Visual aplica la estrategia "autoclick" a todos los eventos de alta volatilidad. Esto permite al ases
    Intraday Rush
    Evgeniy Scherbina
    4 (4)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto "Intraday Rush" negocia varios símbolos simultáneamente en modo automático: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. El asesor utiliza una versión modificada del popular indicador RSI (Relative Strength Index) para tomar decisiones de apertura y cierre de operaciones. Puede descargar gratuitamente el indicador IRush , utilizado por este asesor, para visualizar las operaciones. La principal diferencia de este asesor es que puede comprobar sus decisiones de negociación va
