LSTM Ensemble
- Asesores Expertos
- Evgeniy Scherbina
- Versión: 2.1
- Activaciones: 10
LSTM Ensemble es un experto en negociación profesional basado en un conjunto de 12 modelos LSTM independientes, cada uno de los cuales representa una estrategia de negociación distinta. En lugar de un único modelo "ideal" entrenado según el esquema clásico 80/20, el experto utiliza un enfoque de decisión colectiva, en el que la señal de negociación final se forma a partir del consenso de múltiples redes neuronales.
Idea clave: un conjunto en lugar de un único modelo
El enfoque tradicional para entrenar redes neuronales en trading es: un modelo → un entrenamiento → una opinión sobre el mercado. Incluso con una cuidadosa división de los datos (80% entrenamiento / 20% pruebas), un modelo de este tipo se adapta inevitablemente a un periodo histórico concreto. El mercado cambia y el modelo empieza a cometer errores.
LSTM Ensemble resuelve este problema de una forma fundamentalmente diferente.
Cómo funciona
El experto utiliza 12 modelos LSTM. Cada modelo
- se entrena independientemente en su propio pliegue histórico,
- ve el mercado desde un ángulo diferente,
- tiene sus propios puntos fuertes y débiles
La decisión final de negociación es el resultado agregado de todo el conjunto, no la opinión de una sola red.
Por qué un conjunto es más estable que un entrenamiento 80/20
La principal ventaja de un ensemble es su robustez.
- Un error en un modelo no determina la señal final.
- Los efectos locales del sobreajuste se suavizan
- Las anomalías aleatorias del mercado no provocan caídas bruscas.
- El experto se adapta mejor a los cambios en las fases del mercado
En pocas palabras
un modelo puede equivocarse
doce modelos al mismo tiempo - con mucha menos frecuencia
Esto hace que la estrategia sea más predecible, estable y resistente en el trading real, no sólo en el probador de estrategias.
Lógica de negociación
- Marco temporal principal: H6
- Un equilibrio óptimo entre el ruido del mercado y el retraso de la señal.
- El experto reevalúa periódicamente las condiciones del mercado y actualiza las decisiones a medida que llegan nuevos datos.
- Modo multidivisa: negociación simultánea en 6 pares de divisas.
LSTM Ensemble es adecuado para quienes:
- están cansados de las estrategias de "todo o nada",
- entienden que el mercado cambia,
- valoran más la estabilidad que los récords puntuales,
- desean un algoritmo que se adapte en lugar de quedarse anclado en el pasado.
Parámetros de entrada
=== Configuración avanzada ===
Posiciones máximas por símbolo - Número máximo de posiciones por símbolo.
Rango entre posiciones (puntos) - Distancia mínima entre posiciones adicionales.
Riesgo por operación (%) - Riesgo por operación como porcentaje del depósito (cálculo automático de lotes).
Diferencial máximo - Diferencial máximo permitido para la entrada en el mercado.
Sufijo para símbolos - Sufijo del símbolo del broker (por ejemplo, .m, _i).
=== Configuración estándar ===
Comentario - Comentario de la orden
Número mágico - Identificador único de la operación
Take profit (puntos) - TP fijo
Stop loss (puntos) - SL fijo
Trailing stop (puntos) - Trailing stop (0 - desactivado)
=== Misc ===
Color / tamaño de la fuente de dibujo - Configuración visual
Mensajes de registro (min) - Frecuencia de impresión de mensajes en el registro de eventos (minutos).
Modo multi - Modo multidivisa (recomendado true)
=== Sus Símbolos ===
Habilitar o deshabilitar la negociación para cada uno de los 6 símbolos disponibles - puede mantener sólo los mercados que considere adecuados.