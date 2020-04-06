LSTM Ensemble es un experto en negociación profesional basado en un conjunto de 12 modelos LSTM independientes, cada uno de los cuales representa una estrategia de negociación distinta. En lugar de un único modelo "ideal" entrenado según el esquema clásico 80/20, el experto utiliza un enfoque de decisión colectiva, en el que la señal de negociación final se forma a partir del consenso de múltiples redes neuronales.





Idea clave: un conjunto en lugar de un único modelo



El enfoque tradicional para entrenar redes neuronales en trading es: un modelo → un entrenamiento → una opinión sobre el mercado. Incluso con una cuidadosa división de los datos (80% entrenamiento / 20% pruebas), un modelo de este tipo se adapta inevitablemente a un periodo histórico concreto. El mercado cambia y el modelo empieza a cometer errores.

LSTM Ensemble resuelve este problema de una forma fundamentalmente diferente.





Cómo funciona



El experto utiliza 12 modelos LSTM. Cada modelo

se entrena independientemente en su propio pliegue histórico,

ve el mercado desde un ángulo diferente,

tiene sus propios puntos fuertes y débiles

La decisión final de negociación es el resultado agregado de todo el conjunto, no la opinión de una sola red.





Por qué un conjunto es más estable que un entrenamiento 80/20



La principal ventaja de un ensemble es su robustez.

Un error en un modelo no determina la señal final.

Los efectos locales del sobreajuste se suavizan

Las anomalías aleatorias del mercado no provocan caídas bruscas.

El experto se adapta mejor a los cambios en las fases del mercado





En pocas palabras

un modelo puede equivocarse

doce modelos al mismo tiempo - con mucha menos frecuencia

Esto hace que la estrategia sea más predecible, estable y resistente en el trading real, no sólo en el probador de estrategias.





Lógica de negociación



Marco temporal principal: H6

Un equilibrio óptimo entre el ruido del mercado y el retraso de la señal.

El experto reevalúa periódicamente las condiciones del mercado y actualiza las decisiones a medida que llegan nuevos datos.

Modo multidivisa: negociación simultánea en 6 pares de divisas.





LSTM Ensemble es adecuado para quienes:



están cansados de las estrategias de "todo o nada",

entienden que el mercado cambia,

valoran más la estabilidad que los récords puntuales,

desean un algoritmo que se adapte en lugar de quedarse anclado en el pasado.