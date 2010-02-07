AI Impulse Scalping Trade MT5
- Asesores Expertos
- Ruslan Pishun
- Versión: 35.21
- Activaciones: 20
AI Impulse Scalper Trade:
Se trata de un asesor automatizado que aplica una estrategia de scalping basada en los impulsos de los precios , utilizando una red neuronal artificial para filtrar las señales y gestionar los riesgos.impulsos del precio, utilizando una red neuronal artificial para filtrar las señales y gestionar los riesgos .
Idea central: captar movimientos de precios fuertes y bruscos ( impulsos), pero sólo entrar en una operación cuando la red neuronal confirma que la señal se asemeja a impulsos exitosos del pasado .
Imagine a un profesional de sangre fría sentado a su lado . Nunca duerme , nunca se cansa , nunca se siente ansioso: se limita a observar y esperar .
En el momento en que el precio sube bruscamente , abre una operación al instante, de forma precisa , calculada y sin ninguna emoción .
Eso es exactamente lo que es AI Impulse Scalping Trade .
Opera por impulsos: capta esos momentos en los que el mercado despega . Pero no sigue ciegamente el precio , sino que lo analiza :
-
la fuerza del impulso ;
-
si se parece a impulsos exitosos del pasado ;
-
si hay suficiente volumen detrás del movimiento ;
-
si la señal no es falsa .
Cómo funciona :
-
El asesor supervisa los niveles clave de velocidad de los precios .
-
Detecta una ruptura: una salida br usca del precio más allá del límite de un rango de precios ajustado .
-
La red neuronal verifica la señal a través de cientos de parámetros : evalúa la vela , el paso del precio , la velocidad del precio, la brecha temporal entre precios , la volatilidad y la correlación con otros activos .
-
Si todas las condiciones coinciden , abre una posición con niveles de stop-loss y take-profit claramente definidos y dinámicos .
-
Incorpora un filtro AI de stop : gestiona el stop loss , el take profit , el punto de equilibrio y el trailing stop , ajustando el número correcto de pips para una economía que cambia rápidamente .
-
Gestiona la operación : la mueve hasta el punto de equilibrio y activa el trailing stop .
Lo que obtienes :
-
Operaciones sin emociones: sólo lógica y matemáticas ;
-
Entradas instantáneas: el asesor no se perderá ningún impulso ;
-
protección contra entradas falsas-la red neuronal filtra el ruido ;
-
flexibilidad-puede ajustar la configuración de la gestión del riesgo .
-
El asesor no utiliza estrategias con un riesgo elevado de agotar eldepósito, como Martingala, Cuadrícula, Promedio, o cualquier otra estrategia que implique incrementos de lote.
-
El asesor supervisa las anomalías en el volumen, la volatilidad, el paso de los precios, la velocidad de los precios, las brechas de tiempo entre los precios, y muchos otros factores.
Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de mensaje privado o enel grupo mql5.
Par/marco de tiemporecomendado : XAUUSD / H1, BTCUSD / H1 , ETHUSD / H1
El EA no utiliza Martingala, Grid, u otras estrategias con un aumento en el lote.
МetaТrader 4 versión : estará disponible pronto.
Requisitos y recomendaciones
- Los spreads bajos son el factor más importante a la hora de elegir un broker.
- Recomendamos usar un VPS con un ping bajo a su broker.
- El apalancamiento soportado oscila entre 1:100 y 1:500. ( El apalancamiento recomendado es 1:500 )
- El saldo mínimo recomendado para un Asesor Experto es de 100$.
- El procesador de su PC/VPS no debe estar sobrecargado con otros programas o Asesores Expertos (de lo contrario, el Asesor Experto no será capaz de procesar todos los ticks, lo cual es perjudicial para el Asesor Experto).
- Si utiliza varios Asesores Expertos en una sola cuenta, asegúrese de que cada Asesor Experto tenga un Número Mágico diferente.
Recomendamos utilizar una cuenta separada y el terminal MT4/5 para que un Asesor Experto pueda trabajar en una sola cuenta, lo que garantizará que las operaciones se ejecuten rápidamente y no haya retrasos en el flujo de operaciones de MT4/5.
-
Descargue los archivos del conjunto: https://www.mql5.com/en/market/product/161758/comments#comment_58948565
- XAUUSD H1, BTCUSDH1, ETHUSD H1
- Show_Info_Panel - muestra el panel de información.
-
AI_Info_Panel - panel de información adicional.
-
Save_Date_Every_Minutes - guarda los datos de la tarifa de precios cada pocos minutos.
-
EA Comment - comentario del asesor experto.
-
Magic - número mágico (identificador de la orden).
-
Slippage - deslizamiento (diferencia entre el precio esperado y el precio ejecutado).
-
Order Type - tipo de operación: compra / venta.
-
Use_AI_Spread_Adaptation - habilitar el ajuste automático del parámetro Max Spread.
-
Max Spread - ajuste manual del spread máximo (promedio sobre 10 ticks ) para eliminar órdenes pendientes.
-
disable trade if spread high - pausa la negociación durante N minutos si el spread excede el spread máximo permitido.
-
Use_Adaptive_Stops - habilita stop-loss, take-profit, breakeven y trailing stop adaptativos.
-
Multi_Adaptive_Stops - multiplicador para los niveles de stop adaptativos.
-
Bars_Back - número de barras anteriores usadas para calcular los stops adaptativos.
-
Count_Every_Bar - calcula para cada barra en el contexto de los stops adaptativos.
-
Peak_Correction - corrección de orden pendiente: por spread promedio, por valores dinámicos, o por pips fijos.
-
Peak_Correction_Buy_Stop / Peak_Correction_Sell_Stop - corrección de una orden pendiente de buy stop / sell stop.
-
Fixed_Lot - tamaño de lote fijo.
-
Custom_balance - balance personalizado (margen) utilizado para calcular el riesgo en la gestión monetaria (MM).
-
Use RiskMM - activar la gestión monetaria basada en el riesgo.
-
Percentage Risk - porcentaje de riesgo por operación.
-
Take_Profit - nivel de take-profit (objetivo de beneficio).
-
Stop Loss - nivel de stop-loss (límite de pérdidas).
-
BreakevenStop - stop de breakeven (mover stop a zona de break-even).
-
Breakeven Step - tamaño del paso para moverse al punto de equilibrio.
-
TrailingStart - trailing start (inicia el movimiento automático del stop).
-
TrailingStop - trailing stop (stop dinámico que sigue al precio).
-
Trailing Step - paso de arrastre (distancia desde el precio actual).
-
setting up for Impulse Trading - ajustes para la estrategia de negociación por impulsos.
- Percent_or_Points__1_Step_Price_Bar[0]/[1] - porcentaje o pips desde el precio dinámico para establecer una orden pendiente (en la barra actual o anterior).
- Percent_or_Points__Deviations_Bars - porcentaje de desviación del precio dinámico utilizado para abrir una orden pendiente.
- Barras(0 o 1) - coloca una orden pendiente en la barra actual (0) o anterior (1).
- BarrasEliminar Orden Señal 1/2 - eliminar una orden pendiente basada en la señal 1 / 2 (dependiendo de las barras pasadas).
-
Factor Precio 1.1 / 2.0 / 1.1 - factor de fuerza del precio (multiplicador para el cálculo del nivel de precio).
-
Corrección StopLoss / Take Profit - ajuste de los niveles de stop-loss y take-profit tras la activación de una orden pendiente.
-
Adaptación del spread al stop loss - incluye el spread medio al calcular los niveles take-profit, stop-loss, breakeven y trailing.
- Width_Text - tamaño de la fuente.
-
Seleccionar Texto Fuente - fuente.
Negociación en una semana:
-
Lunes - negociación el lunes;
-
Martes - negociación el martes;
-
Miércoles - negociación el miércoles;
-
Jueves - negociación el jueves;
-
Viernes - comercio el viernes;
-
Sábado - comercio el sábado;
-
Domingo - comercio el domingo;
Negociación intradía:
-
Usar hora - cuando es verdadero, la negociación va por hora;
-
Modo GMT - ajuste manual;
-
Every_Day_Start/End - hora (hh:mm);
Cierre el viernes:
-
Use time - cuando se establece en true, el comercio va por tiempo;
-
Disable_in_Friday - hora de finalización del trabajo el viernes (hh:mm).
