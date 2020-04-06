LSTM Ensemble ist ein professioneller Handelsexperte, der auf einem Ensemble von 12 unabhängigen LSTM-Modellen basiert, von denen jedes eine eigene Handelsstrategie darstellt. Anstelle eines einzigen "idealen" Modells, das nach dem klassischen 80/20-Schema trainiert wird, verwendet der Experte einen kollektiven Entscheidungsansatz, bei dem das endgültige Handelssignal auf der Grundlage des Konsenses mehrerer neuronaler Netze gebildet wird.





>>>>> ===== <<<<<< 35% Feiertagsrabatt - Sichern Sie sich das Programm jetzt für $210! >>>>> ===== <<<<<<





Schlüsselidee: ein Ensemble anstelle eines einzelnen Modells



Der traditionelle Ansatz für das Training neuronaler Netze im Handel lautet: ein Modell → ein Training → eine Meinung über den Markt. Selbst bei sorgfältiger Aufteilung der Daten (80 % Training / 20 % Tests) passt sich ein solches Modell zwangsläufig an einen bestimmten historischen Zeitraum an. Der Markt ändert sich - und das Modell beginnt, Fehler zu machen.

Das LSTM-Ensemble löst dieses Problem auf eine grundlegend andere Weise.





Wie es funktioniert



Der Experte verwendet 12 LSTM-Modelle. Jedes Modell:

wird unabhängig auf seinem eigenen historischen Fold trainiert,

betrachtet den Markt aus einem anderen Blickwinkel,

hat seine eigenen Stärken und Schwächen

Die endgültige Handelsentscheidung ist das aggregierte Ergebnis des gesamten Ensembles, nicht die Meinung eines einzelnen Netzwerks.





Warum ein Ensemble stabiler ist als ein 80/20-Training



Der Hauptvorteil eines Ensembles ist seine Robustheit.

Ein Fehler in einem Modell bestimmt nicht das endgültige Signal

Lokale Overfitting-Effekte werden geglättet

Zufällige Marktanomalien führen nicht zu starken Einbrüchen

Der Experte passt sich besser an Veränderungen der Marktphasen an.





Einfach ausgedrückt:

Ein Modell kann falsch liegen

Zwölf Modelle gleichzeitig - viel seltener

Dies macht die Strategie berechenbarer, stabiler und widerstandsfähiger im realen Handel, nicht nur im Strategietester.





Handelslogik



Haupt-Zeitrahmen: H6

Ein optimales Gleichgewicht zwischen Marktrauschen und Signalverzögerung.

Der Experte bewertet die Marktbedingungen regelmäßig neu und aktualisiert seine Entscheidungen, sobald neue Daten eintreffen.

Mehrwährungsmodus: gleichzeitiger Handel mit 6 Währungspaaren.





LSTM Ensemble ist für alle geeignet, die:



von "Alles-oder-Nichts"-Strategien genug haben,

verstehen, dass sich der Markt verändert,

Stabilität gegenüber einmaligen Rekorden schätzen,

einen Algorithmus wünschen, der sich anpasst, anstatt in der Vergangenheit stecken zu bleiben