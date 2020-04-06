LSTM Ensemble
LSTM Ensemble ist ein professioneller Handelsexperte, der auf einem Ensemble von 12 unabhängigen LSTM-Modellen basiert, von denen jedes eine eigene Handelsstrategie darstellt. Anstelle eines einzigen "idealen" Modells, das nach dem klassischen 80/20-Schema trainiert wird, verwendet der Experte einen kollektiven Entscheidungsansatz, bei dem das endgültige Handelssignal auf der Grundlage des Konsenses mehrerer neuronaler Netze gebildet wird.
Schlüsselidee: ein Ensemble anstelle eines einzelnen Modells
Der traditionelle Ansatz für das Training neuronaler Netze im Handel lautet: ein Modell → ein Training → eine Meinung über den Markt. Selbst bei sorgfältiger Aufteilung der Daten (80 % Training / 20 % Tests) passt sich ein solches Modell zwangsläufig an einen bestimmten historischen Zeitraum an. Der Markt ändert sich - und das Modell beginnt, Fehler zu machen.
Das LSTM-Ensemble löst dieses Problem auf eine grundlegend andere Weise.
Wie es funktioniert
Der Experte verwendet 12 LSTM-Modelle. Jedes Modell:
- wird unabhängig auf seinem eigenen historischen Fold trainiert,
- betrachtet den Markt aus einem anderen Blickwinkel,
- hat seine eigenen Stärken und Schwächen
Die endgültige Handelsentscheidung ist das aggregierte Ergebnis des gesamten Ensembles, nicht die Meinung eines einzelnen Netzwerks.
Warum ein Ensemble stabiler ist als ein 80/20-Training
Der Hauptvorteil eines Ensembles ist seine Robustheit.
- Ein Fehler in einem Modell bestimmt nicht das endgültige Signal
- Lokale Overfitting-Effekte werden geglättet
- Zufällige Marktanomalien führen nicht zu starken Einbrüchen
- Der Experte passt sich besser an Veränderungen der Marktphasen an.
Einfach ausgedrückt:
Ein Modell kann falsch liegen
Zwölf Modelle gleichzeitig - viel seltener
Dies macht die Strategie berechenbarer, stabiler und widerstandsfähiger im realen Handel, nicht nur im Strategietester.
Handelslogik
- Haupt-Zeitrahmen: H6
- Ein optimales Gleichgewicht zwischen Marktrauschen und Signalverzögerung.
- Der Experte bewertet die Marktbedingungen regelmäßig neu und aktualisiert seine Entscheidungen, sobald neue Daten eintreffen.
- Mehrwährungsmodus: gleichzeitiger Handel mit 6 Währungspaaren.
LSTM Ensemble ist für alle geeignet, die:
- von "Alles-oder-Nichts"-Strategien genug haben,
- verstehen, dass sich der Markt verändert,
- Stabilität gegenüber einmaligen Rekorden schätzen,
- einen Algorithmus wünschen, der sich anpasst, anstatt in der Vergangenheit stecken zu bleiben
Eingabeparameter
=== Erweiterte Einstellungen ===
Max positions per symbol - Maximale Anzahl von Positionen pro Symbol.
Range between positions (points) - Mindestabstand zwischen zusätzlichen Positionen.
Risk per trade (%) - Risiko pro Handel als Prozentsatz der Einlage (automatische Lotberechnung).
Spread max - Maximal zulässiger Spread für den Markteintritt.
Suffix for symbols - Broker Symbol Suffix (z.B., .m, _i).
=== Standardeinstellungen ===
Kommentar - Orderkommentar
Magische Nummer - Eindeutige Handelskennung
Gewinnmitnahme (Punkte) - Festgelegter TP
Stop-Loss (Punkte) - Festgelegter SL
Nachlaufender Stop (Punkte) - Nachlaufender Stop (0 - deaktiviert)
=== Verschiedenes ===
Zeichnungsschriftfarbe / -größe - Visuelle Einstellungen
Protokollmeldungen (min) - Wie oft werden Meldungen in das Ereignisprotokoll gedruckt (Minuten).
Multi mode - Mehrwährungsmodus (empfohlen true)
=== Ihre Symbole ===
Aktivieren oder deaktivieren Sie den Handel für jedes der 6 verfügbaren Symbole - Sie können nur die Märkte behalten, die Sie für geeignet halten.