LSTM Ensemble
LSTM Ensemble — это профессиональный торговый советник, построенный на ансамбле из 12 независимых LSTM-моделей, каждая из которых является отдельной торговой стратегией. Вместо одной «идеальной» модели, обученной по классической схеме 80/20, советник использует коллектив решений, где итоговый торговый сигнал формируется на основе согласия нескольких нейросетей.
Ключевая идея: ансамбль вместо одной модели
Традиционный подход к обучению нейросетей в трейдинге — это: одна модель → одно обучение → одно мнение о рынке. Даже при аккуратном разделении данных (80% обучение / 20% тест) такая модель неизбежно подстраивается под конкретный исторический участок. Рынок меняется — и модель начинает ошибаться.
LSTM Ensemble решает эту проблему принципиально иначе.
Как это работает
В советнике используется 12 LSTM-моделей. Каждая модель:
- обучается независимо на своем фолде истории,
- видит рынок под разным углом,
- имеет собственные сильные и слабые стороны
Итоговое торговое решение — это агрегированный результат всего ансамбля, а не мнение одной сети.
Почему ансамбль стабильнее, чем обучение 80/20
Основное преимущество ансамбля — устойчивость.
- Ошибка одной модели не определяет итоговый сигнал
- Локальные переобучения сглаживаются
- Случайные рыночные аномалии не приводят к резким просадкам
- Советник лучше адаптируется к смене рыночных фаз
Проще говоря:
одна модель может ошибиться
двенадцать моделей одновременно — гораздо реже
Это делает стратегию более предсказуемой, стабильной и «живучей» в реальной торговле, а не только в тестере.
Логика торговли
- Основной таймфрейм: H6
- Оптимальный баланс между рыночным шумом и запаздыванием сигналов.
- Советник регулярно переоценивает состояние рынка и обновляет решения по мере поступления новых данных.
- Мультивалютный режим: Одновременная торговля на 6 валютных парах.
LSTM Ensemble подойдёт тем, кто:
- устал от стратегий «всё или ничего»,
- понимает, что рынок меняется,
- ценит стабильность выше разовых рекордов,
- хочет алгоритм, который адаптируется, а не застывает в прошлом.
Входные параметры=== Advanced Settings (Продвинутые настройки) ===
Max positions per symbol - Максимальное количество позиций по одному символу.
Range between positions (points) - Минимальное расстояние между дополнительными позициями.
Risk per trade (%) - Риск на сделку в процентах от депозита (автоматический расчёт лота).
Spread max - Максимально допустимый спред для входа в рынок.
Suffix for symbols - Суффикс символов брокера (например, .m, _i).
=== Standard Settings (Основные настройки) ===
Comment — комментарий к ордерам
Magic number — уникальный идентификатор сделок
Take profit (points) — фиксированный TP
Stop loss (points) — фиксированный SL
Trailing stop (points) — трейлинг-стоп (0 — отключён)
=== Misc (Другие настройки) ===
Draw font color / size — настройки визуала
Log messages (min) — как часто печатать сообщения в журнале событий (минуты).
Multi mode — мультивалютный режим (рекомендуется true
=== Your Symbols (Выбор пар) ===
Включение и отключение торговли по каждому из 6 доступных символов — вы можете оставить только те рынки, которые считаете подходящими.