LSTM Ensemble — это профессиональный торговый советник, построенный на ансамбле из 12 независимых LSTM-моделей, каждая из которых является отдельной торговой стратегией. Вместо одной «идеальной» модели, обученной по классической схеме 80/20, советник использует коллектив решений, где итоговый торговый сигнал формируется на основе согласия нескольких нейросетей.





Ключевая идея: ансамбль вместо одной модели



Традиционный подход к обучению нейросетей в трейдинге — это: одна модель → одно обучение → одно мнение о рынке. Даже при аккуратном разделении данных (80% обучение / 20% тест) такая модель неизбежно подстраивается под конкретный исторический участок. Рынок меняется — и модель начинает ошибаться.



LSTM Ensemble решает эту проблему принципиально иначе.





Как это работает



В советнике используется 12 LSTM-моделей. Каждая модель:



обучается независимо на своем фолде истории,

видит рынок под разным углом,

имеет собственные сильные и слабые стороны

Итоговое торговое решение — это агрегированный результат всего ансамбля, а не мнение одной сети.





Почему ансамбль стабильнее, чем обучение 80/20



Основное преимущество ансамбля — устойчивость.

Ошибка одной модели не определяет итоговый сигнал

Локальные переобучения сглаживаются

Случайные рыночные аномалии не приводят к резким просадкам

Советник лучше адаптируется к смене рыночных фаз



Проще говоря:

одна модель может ошибиться

двенадцать моделей одновременно — гораздо реже



Это делает стратегию более предсказуемой, стабильной и «живучей» в реальной торговле, а не только в тестере.





Логика торговли



Основной таймфрейм: H6

Оптимальный баланс между рыночным шумом и запаздыванием сигналов.

Советник регулярно переоценивает состояние рынка и обновляет решения по мере поступления новых данных.

Мультивалютный режим: Одновременная торговля на 6 валютных парах.





LSTM Ensemble подойдёт тем, кто:



устал от стратегий «всё или ничего»,

понимает, что рынок меняется,

ценит стабильность выше разовых рекордов,

хочет алгоритм, который адаптируется, а не застывает в прошлом.





Входные параметры

Max positions per symbol - Максимальное количество позиций по одному символу.

Range between positions (points) - Минимальное расстояние между дополнительными позициями.

Risk per trade (%) - Риск на сделку в процентах от депозита (автоматический расчёт лота).

Spread max - Максимально допустимый спред для входа в рынок.

Suffix for symbols - Суффикс символов брокера (например, .m, _i).



=== Standard Settings (Основные настройки) ===

Comment — комментарий к ордерам

Magic number — уникальный идентификатор сделок

Take profit (points) — фиксированный TP

Stop loss (points) — фиксированный SL

Trailing stop (points) — трейлинг-стоп (0 — отключён)



=== Misc (Другие настройки) ===

Draw font color / size — настройки визуала

Log messages (min) — как часто печатать сообщения в журнале событий (минуты).

Multi mode — мультивалютный режим (рекомендуется true





=== Your Symbols (Выбор пар) ===

Включение и отключение торговли по каждому из 6 доступных символов — вы можете оставить только те рынки, которые считаете подходящими.