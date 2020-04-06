LSTM Ensemble

LSTM Ensemble — это профессиональный торговый советник, построенный на ансамбле из 12 независимых LSTM-моделей, каждая из которых является отдельной торговой стратегией. Вместо одной «идеальной» модели, обученной по классической схеме 80/20, советник использует коллектив решений, где итоговый торговый сигнал формируется на основе согласия нескольких нейросетей.


Ключевая идея: ансамбль вместо одной модели

Традиционный подход к обучению нейросетей в трейдинге — это: одна модель → одно обучение → одно мнение о рынке. Даже при аккуратном разделении данных (80% обучение / 20% тест) такая модель неизбежно подстраивается под конкретный исторический участок. Рынок меняется — и модель начинает ошибаться.

LSTM Ensemble решает эту проблему принципиально иначе.


Как это работает

В советнике используется 12 LSTM-моделей. Каждая модель:

  • обучается независимо на своем фолде истории,
  • видит рынок под разным углом,
  • имеет собственные сильные и слабые стороны

Итоговое торговое решение — это агрегированный результат всего ансамбля, а не мнение одной сети.


Почему ансамбль стабильнее, чем обучение 80/20

Основное преимущество ансамбля — устойчивость.

  • Ошибка одной модели не определяет итоговый сигнал
  • Локальные переобучения сглаживаются
  • Случайные рыночные аномалии не приводят к резким просадкам
  • Советник лучше адаптируется к смене рыночных фаз


Проще говоря:

одна модель может ошибиться
двенадцать моделей одновременно — гораздо реже

Это делает стратегию более предсказуемой, стабильной и «живучей» в реальной торговле, а не только в тестере.

Логика торговли

  • Основной таймфрейм: H6
  • Оптимальный баланс между рыночным шумом и запаздыванием сигналов.
  • Советник регулярно переоценивает состояние рынка и обновляет решения по мере поступления новых данных.
  • Мультивалютный режим: Одновременная торговля на 6 валютных парах.


LSTM Ensemble подойдёт тем, кто:

  • устал от стратегий «всё или ничего»,
  • понимает, что рынок меняется,
  • ценит стабильность выше разовых рекордов,
  • хочет алгоритм, который адаптируется, а не застывает в прошлом.


Входные параметры

=== Advanced Settings (Продвинутые настройки) ===

Max positions per symbol - Максимальное количество позиций по одному символу.
Range between positions (points) - Минимальное расстояние между дополнительными позициями.
Risk per trade (%) - Риск на сделку в процентах от депозита (автоматический расчёт лота).
Spread max - Максимально допустимый спред для входа в рынок.
Suffix for symbols - Суффикс символов брокера (например, .m, _i).


=== Standard Settings (Основные настройки) ===
Comment — комментарий к ордерам
Magic number — уникальный идентификатор сделок
Take profit (points) — фиксированный TP
Stop loss (points) — фиксированный SL
Trailing stop (points) — трейлинг-стоп (0 — отключён)


=== Misc (Другие настройки) ===
Draw font color / size — настройки визуала
Log messages (min) — как часто печатать сообщения в журнале событий (минуты).
Multi mode — мультивалютный режим (рекомендуется true


=== Your Symbols (Выбор пар) ===

Включение и отключение торговли по каждому из 6 доступных символов — вы можете оставить только те рынки, которые считаете подходящими.

