Oro y Plata solamente 💸💸💸

Atención: el saldo mínimo es de 1000 USD con apalancamiento 1:100

Marco temporal: D1

más ajustes en el álbum (capturas de pantalla)





Big Monster Oro y Plata v1.13

Big Monster Gold and Silver es un sofisticado Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para MetaTrader 5. Utiliza una sólida estrategia de seguimiento de tendencia de triple EMA combinada con un sistema inteligente de piramidación para maximizar los beneficios durante los movimientos fuertes del mercado, manteniendo una estricta gestión del riesgo.

La versión 1.13 introduce actualizaciones críticas de estabilidad, incluyendo validación avanzada de márgenes y protocolos anti-spam para asegurar una ejecución sin problemas incluso en instrumentos de alta volatilidad como el Oro (XAUUSD) y la Plata.

Estrategia principal

El EA identifica la dirección del mercado utilizando tres medias móviles exponenciales (lenta, media y rápida).

Filtro de tendencia: Las operaciones sólo se inician cuando el precio está constantemente por encima de los tres niveles de EMA, asegurando que siempre está en el lado correcto del impulso.

Piramidación inteligente: En lugar de una única entrada, el EA construye una "pirámide" de posiciones a medida que el precio se mueve a su favor, aumentando los beneficios potenciales sin sobreexponer el riesgo inicial.

Gestión Virtual: Utiliza una lógica de Take Profit virtual basada en el precio de entrada inicial para proteger las ganancias acumuladas.

Características principales de la v1.13

Control avanzado del margen: Calcula automáticamente el margen necesario antes de la ejecución. Si la cuenta carece de fondos suficientes, el EA pausa la negociación para evitar errores de "Sin Dinero".

Protocolo Anti-Spam: Incorpora un temporizador de enfriamiento que evita la saturación del archivo de registro y los errores de ejecución durante condiciones volátiles del mercado o rechazos del servidor.

Normalización dinámica de lotes: Totalmente compatible con todos los brokers. El EA detecta automáticamente los pasos mínimos de volumen del broker (SYMBOL_VOLUME_STEP) para evitar errores de "Volumen no válido".

Escalado automático de lotes: Función de composición opcional que escala los tamaños de las operaciones en función del saldo de su cuenta.

Preparado para compensación y cobertura: Optimizado para ambos tipos de cuenta, con lógica específica para gestionar la acumulación de volumen en entornos de compensación.

Parámetros de entrada

Configuración del lote: Lote Base, Auto-Lote y Límite de Lote Máximo (Esencial para proteger la equidad de la cuenta).

Ajustes de estrategia: Step Pips personalizables (distancia entre órdenes piramidales), Take Profit y Stop Loss.

Filtro de Tendencia: Períodos ajustables para la configuración de Triple EMA para que coincida con su marco de tiempo preferido.

Seguridad: Número Mágico integrado para configuraciones multi-EA.

Recomendaciones

Símbolos: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), y los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD).

Marco temporal: H1 o D1 para una mejor confirmación de la tendencia.

Tipo de cuenta: Se recomienda un saldo mínimo de 500$ para Oro, aunque el EA puede operar en cuentas más pequeñas gracias a las características de seguridad de márgenes de la v1.13.

Nota del Desarrollador: Esta versión ha sido específicamente refinada para pasar el proceso de validación de MQL5 Market, asegurando estándares de código de alta calidad y estabilidad operacional.