Edge Ensemble es un asesor de trading profesional construido sobre un conjunto de 12 redes neuronales independientes de dos arquitecturas diferentes: LSTM y TCN. Cada red del conjunto actúa como una estrategia de negociación independiente, mientras que la señal de negociación final se forma a partir de la decisión colectiva de todo el conjunto de modelos.



En lugar de buscar un único modelo universal entrenado mediante el esquema clásico 80/20, Edge Ensemble emplea un conjunto diseñado específicamente para trabajar con series temporales financieras no estacionarias.

Idea central: conjunto + diferentes tipos de redes neuronales



En el enfoque clásico, un operador se basa en un único modelo con una única visión del mercado. Incluso con una división adecuada de los datos, ese modelo se adapta inevitablemente a un periodo histórico concreto. Cuando la estructura del mercado cambia, la precisión disminuye.



El enfoque ensemble aborda este problema, y Edge Ensemble va un paso más allá al combinar dos arquitecturas de redes neuronales fundamentalmente diferentes.

¿Cómo funciona? El asesor utiliza 12 modelos de dos tipos diferentes: LSTM y TCN (Redes Convolucionales Temporales).

Cada modelo 1) se entrena de forma independiente en su propio segmento de datos históricos, 2) analiza el mercado desde una perspectiva temporal y estructural diferente, y 3) tiene sus propios puntos fuertes y débiles. Las redes LSTM captan mejor las dependencias a largo plazo y el contexto, mientras que las redes TCN destacan en la detección de cambios de régimen, patrones locales y dinámicas de impulso.

La señal de negociación final es una decisión agregada de dos clases diferentes de modelos.





Por qué los conjuntos pueden ser más robustos para las series temporales que el entrenamiento 80/20

Los mercados financieros no son un problema estacionario. Lo que funcionaba ayer puede dejar de funcionar mañana.



Un ensemble mejora la robustez por diseño:

un error en un modelo no determina el resultado final,

los efectos locales del sobreajuste se suavizan,

diferentes fases del mercado son reconocidas por diferentes redes,

las reacciones al cambio son más suaves y estables.

En pocas palabras un modelo puede fallar, mientras que doce modelos de distintos tipos, mucho menos a menudo.

Edge Ensemble no es sólo "más modelos". Es una combinación de distintos enfoques de redes neuronales dentro de un único ensemble. LSTM se ocupa de la memoria y el contexto. TCN se ocupa de la estructura y la dinámica local. Este enfoque permite al asesor mantener su ventaja incluso cuando cambia el comportamiento del mercado.

Marco temporal principal: H6 - ofrece un equilibrio óptimo entre la reducción del ruido del mercado y la capacidad de respuesta de la señal.

Las condiciones del mercado se reevalúan continuamente a medida que se dispone de nuevos datos.

El EA opera en modo multidivisa, operando simultáneamente con seis pares de divisas.





Parámetros de entrada

Max positions per symbol - Número máximo de posiciones por símbolo.

Range between positions (points) - Distancia mínima entre posiciones adicionales.

Risk per trade (%) - Riesgo por operación como porcentaje del depósito (cálculo automático de lotes).

Spread max - Spread máximo permitido para la entrada en el mercado.

Suffix for symbols - Sufijo del símbolo del broker (por ejemplo, .m, _i).



=== Configuración estándar ===

Comentario - Comentario de la orden

Número mágico - Identificador único de la operación

Take profit (puntos) - TP fijo

Stop loss (puntos) - SL fijo

Trailing stop (puntos) - Trailing stop (0 - desactivado)



=== Misc ===

Draw font color / size - Configuración visual

Log messages (min) - Frecuencia de impresión de mensajes en el registro de eventos (minutos).

Multi mode - Modo multidivisa (recomendado true)



=== Sus Símbolos ===

Habilitar o deshabilitar la negociación para cada uno de los 6 símbolos disponibles - puede mantener sólo los mercados que considere adecuados.