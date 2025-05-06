El EA "Latte" está preparado para operar con varios símbolos en el modo totalmente automatizado desde 1 gráfico.

El EA utiliza una red neuronal "Transformer" para predecir los movimientos de los precios. La principal ventaja del Transformer sobre una red LSTM es su capacidad para encontrar patrones incluso a través de secuencias muy largas de datos. Mientras que las LSTM suelen perder información cuando tratan secuencias de más de 2 o 3 meses, las Transformer manejan secuencias de hasta un año con facilidad.



La arquitectura Transformer fue introducida por primera vez por Google en 2017 para tareas de traducción de idiomas. Desde entonces, este tipo de red neuronal se ha adoptado ampliamente para construir sistemas de inteligencia artificial, incluido ChatGPT. La diferencia clave con Transformer es que codifica cada entrada en un espacio de alta dimensión (decenas de miles de dimensiones), lo que le permite capturar relaciones complejas entre todos los elementos de la secuencia. Este enfoque desencadenó una revolución en el aprendizaje automático, que al principio sólo se discutía entre expertos, pero que más tarde impulsó importantes avances a medida que la IA se generalizaba. Como resultado, los modelos Transformer han ido sustituyendo cada vez más a los LSTM en muchos campos, incluida la previsión de los mercados financieros.



Lo que más me impresionó es que el Transformer es capaz de seguir aprendiendo incluso cuando los datos de validación difieren de los de entrenamiento. Según mi experiencia, las redes LSTM suelen necesitar que el conjunto de validación contenga patrones similares a los del conjunto de entrenamiento para seguir avanzando. Cuando los ejemplos de validación son demasiado diferentes, el entrenamiento LSTM no avanza en absoluto. El Transformer, sin embargo, generaliza mucho mejor y sigue mejorando incluso con datos de validación desconocidos. Mis pruebas muestran que el Transformer supera significativamente al LSTM en tareas de clasificación binaria. He incluido una tabla comparativa de métricas de rendimiento en las imágenes.



Otra diferencia clave es que el Transformer es una arquitectura mucho más compleja. Mientras que entrenar un LSTM me llevó muchas horas, entrenar un Transformer puede llevarme muchos días. Por esta razón, planeo ampliar las capacidades de este EA gradualmente. Y si la idea se populariza, lo primero que haré será comprar la GPU más avanzada para realizar experimentos a gran escala.

La red neuronal Transformer procesa cientos de barras y realiza cálculos exhaustivos, por lo que las pruebas históricas pueden llevar mucho tiempo. Para acelerar el proceso, he aquí dos recomendaciones: 1) Pruebe un símbolo a la vez - desactive otros símbolos en la configuración del EA; 2) Utilice "1 minuto OHLC" ticks para backtesting más rápido. Actualmente estoy trabajando en nuevas optimizaciones del código. Dicho esto, es importante tener en cuenta que las redes neuronales Transformer requieren inherentemente un tiempo de cálculo significativo. Este retraso sólo afecta a las pruebas históricas - el comercio en vivo no se ve afectado ya que las señales se calculan sólo una vez al día.

Inicie el EA en un gráfico de cualquier símbolo. El EA siempre opera con todos sus símbolos desde un gráfico, independientemente de su gráfico actual.



El EA opera utilizando datos diarios. Así que usted puede utilizar tanto "Cada tick" o "1 minuto OHLC". Usted puede disminuir substaintially el tiempo de prueba utilizando la última opción.





Recomendaciones para operar en vivo



Gráfico EURUSD D1

Depósito 500 USD (mejor 1500 USD)

Max operaciones por señal = 2





Propiedades del EA