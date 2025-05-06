Latte

5

El EA "Latte" está preparado para operar con varios símbolos en el modo totalmente automatizado desde 1 gráfico.

El EA utiliza una red neuronal "Transformer" para predecir los movimientos de los precios. La principal ventaja del Transformer sobre una red LSTM es su capacidad para encontrar patrones incluso a través de secuencias muy largas de datos. Mientras que las LSTM suelen perder información cuando tratan secuencias de más de 2 o 3 meses, las Transformer manejan secuencias de hasta un año con facilidad.

La arquitectura Transformer fue introducida por primera vez por Google en 2017 para tareas de traducción de idiomas. Desde entonces, este tipo de red neuronal se ha adoptado ampliamente para construir sistemas de inteligencia artificial, incluido ChatGPT. La diferencia clave con Transformer es que codifica cada entrada en un espacio de alta dimensión (decenas de miles de dimensiones), lo que le permite capturar relaciones complejas entre todos los elementos de la secuencia. Este enfoque desencadenó una revolución en el aprendizaje automático, que al principio sólo se discutía entre expertos, pero que más tarde impulsó importantes avances a medida que la IA se generalizaba. Como resultado, los modelos Transformer han ido sustituyendo cada vez más a los LSTM en muchos campos, incluida la previsión de los mercados financieros.

Lo que más me impresionó es que el Transformer es capaz de seguir aprendiendo incluso cuando los datos de validación difieren de los de entrenamiento. Según mi experiencia, las redes LSTM suelen necesitar que el conjunto de validación contenga patrones similares a los del conjunto de entrenamiento para seguir avanzando. Cuando los ejemplos de validación son demasiado diferentes, el entrenamiento LSTM no avanza en absoluto. El Transformer, sin embargo, generaliza mucho mejor y sigue mejorando incluso con datos de validación desconocidos. Mis pruebas muestran que el Transformer supera significativamente al LSTM en tareas de clasificación binaria. He incluido una tabla comparativa de métricas de rendimiento en las imágenes.

Otra diferencia clave es que el Transformer es una arquitectura mucho más compleja. Mientras que entrenar un LSTM me llevó muchas horas, entrenar un Transformer puede llevarme muchos días. Por esta razón, planeo ampliar las capacidades de este EA gradualmente. Y si la idea se populariza, lo primero que haré será comprar la GPU más avanzada para realizar experimentos a gran escala.

La red neuronal Transformer procesa cientos de barras y realiza cálculos exhaustivos, por lo que las pruebas históricas pueden llevar mucho tiempo. Para acelerar el proceso, he aquí dos recomendaciones: 1) Pruebe un símbolo a la vez - desactive otros símbolos en la configuración del EA; 2) Utilice "1 minuto OHLC" ticks para backtesting más rápido. Actualmente estoy trabajando en nuevas optimizaciones del código. Dicho esto, es importante tener en cuenta que las redes neuronales Transformer requieren inherentemente un tiempo de cálculo significativo. Este retraso sólo afecta a las pruebas históricas - el comercio en vivo no se ve afectado ya que las señales se calculan sólo una vez al día.

Inicie el EA en un gráfico de cualquier símbolo. El EA siempre opera con todos sus símbolos desde un gráfico, independientemente de su gráfico actual.

El EA opera utilizando datos diarios. Así que usted puede utilizar tanto "Cada tick" o "1 minuto OHLC". Usted puede disminuir substaintially el tiempo de prueba utilizando la última opción.


Recomendaciones para operar en vivo

  • Gráfico EURUSD D1
  • Depósito 500 USD (mejor 1500 USD)
  • Max operaciones por señal = 2


Propiedades del EA

  • Operaciones máximas por símbolo >> número máximo de operaciones por símbolo. Si una señal se repite, el EA sigue abriendo operaciones similares hasta alcanzar el número máximo.
  • Sufijo para símbolos >> puede ser útil para aquellos que tienen símbolos con diferentes sufijos en su terminal. La mayoría de los usuarios pueden dejar este campo vacío.
  • Cerrar todos los beneficios (%) >> un objetivo de beneficio como porcentaje para permitir cerrar todas las operaciones. Establezca 0 para desactivarlo. Una vez activada esta función, se abrirán nuevas operaciones la semana siguiente.
  • Reanudar la operativa al "Cerrar todo" >> si está en ON, el EA reanudará la operativa al día siguiente de alcanzar el objetivo de "Cerrar todo beneficio (%)". Si está en OFF (por defecto), la operativa esperará hasta la semana siguiente. Esperar normalmente da mejores oportunidades para nuevas señales y nuevas operaciones.
  • Spread máximo >> el EA no abrirá o cerrará operaciones si el spread es superior a este valor.
  • Mostrar medidor de potencia >> muestra un panel de la potencia de la señal para el símbolo del gráfico.
  • Mágico >> los diferentes números mágicos deben diferir al menos en 2.
  • Takeprofit
  • Rastro
  • Stoploss >> el EA gestiona las operaciones internamente en base a sus cálculos. El stoploss sirve más como una salvaguarda nominal.
  • Volumen >> volumen por operación. Volumen fijo (ejemplo: 0,02) o porcentaje de los fondos disponibles (ejemplo: 0,015%). El EA imprime el volumen real en la pestaña "Expertos" al iniciar o cambiar el marco temporal. Utilice siempre una cantidad fija para las cuentas que utilizan una divisa de depósito distinta del dólar estadounidense (por ejemplo: euro, yuan, bitcoin, dólar australiano, etc.).
  • Banderas de símbolos >> muchos usuarios piden la opción de activar o desactivar los símbolos. No recomiendo desactivar los símbolos sólo basándose en 1-2 meses de resultados de trading. Usted necesita muchos símbolos para una buena diversificación - algunos funcionan mejor este mes, otros brillan el mes siguiente. Alternando su rentabilidad en diferentes meses, el EA tiene más posibilidades de acumular beneficios a largo plazo.
Comentarios 12
Iputu Jaya Wiharsa
1029
Iputu Jaya Wiharsa 2025.08.06 07:11 
 

The Author has given me advise and hopefully this EA can bring a good result. Thanks author.

Lucas Liew
242
Lucas Liew 2025.07.15 16:23 
 

seems like a pretty well thought out EA, will continue to monitor its progress in the coming weeks

Milan Hulsen
25
Milan Hulsen 2025.07.15 08:08 
 

So far really good backtest results. Have it running on a demo account right now, but soon I will add it to my live account.

Productos recomendados
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Dream Trend EA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos el EA de Tendencia de Oro Definitivo - ¡Construido para la Precisión, Impulsado por Conceptos de Dinero Inteligente! ¿Quiere dominar el mercado del oro como un verdadero profesional? Conozca el EA Tendencia Oro , su central de trading algorítmico todo-en-uno diseñado específicamente para analizar, adaptar y conquistar en entornos volátiles de oro. Tanto si es un trader experimentado como si acaba de empezar, este EA ofrece una precisión de vanguardia mediante la combinación de indica
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!   EA no utiliza cuadrícula, martingala, etc. El Asesor Experto opera con doble estocástico H1/H4 y trailing stop. Opera simultáneamente con 30 símbolos estándar. Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos. Brokers: IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para los spreads más bajos IMPORTANTE:    ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener mejores resultados! Apalancamiento: al menos 1:100, se recomienda 1:500               - al menos 1
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de redes profesional trabaja con indicadores RSI (índice de fuerza relativa). tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPCIONES: RSI_PERIOD - período para calcular el índice de fuerza relativa; UP_LEVEL - límite superior; DN_LEVEL - límite inferior; RSI_TIMEFRAME - período de tiempo para el cálculo; START_LOT - lote inicial;
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
Proyecto Indirect Lock es el algoritmo híbrido de Arbitraje, Grid y Hedging. Una forma sencilla de describirlo es Bloquear USD utilizando GBPUSD y EURUSD. Es casi todo el tiempo dirección paralela. De esta manera, podemos reducir mucho drawdown si comparamos con Grid y Hedging originales. P.S. Tenga en cuenta que !!TODAS LAS INVERSIONES SIEMPRE TIENEN RIESGO!!! ¡UTILIZAR SABIAMENTE CON SU PROPIO RIESGO!
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado con un número ilimitado de pares de divisas que utiliza indicadores MACD y Envelopes . Puede especificar cómo el EA debe trabajar con cada par de divisas. Puede añadir órdenes manualmente. La versión gratuita está disponible aquí . Parámetros Común TradeObjectsDelete : borra objetos de negociación. OrderPanel : muestra el panel de apertura de órdenes. TradeToBalance : balance objetivo para detener la negociación. Este parámetro s
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Asesores Expertos
ReversiLot es una potente herramienta de trading automatizado en la plataforma MetaTrader 5, creada para traders e inversores profesionales. Este asesor se basa en una estrategia de gestión de dinero utilizando Martingala y puede adaptarse a las condiciones del mercado. Características principales: Gestión dinámica de lotes: El tamaño del lote inicial se calcula en función del porcentaje de riesgo del depósito. Posibilidad de aumentar el tamaño del lote multiplicando después de cada operación p
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
TimeLS_LightSpeed es un asesor experto (EA) para MetaTrader 5 basado en tiempo, diseñado para ejecutar y gestionar operaciones con precisión en momentos específicos definidos por el usuario. Ofrece entradas altamente configurables para controlar ventanas de operación, tipos de posición y ejecuciones programadas exclusivas con parámetros individuales. Envíame un mensaje si tienes preguntas. Tengo algunos archivos .set predefinidos para ciertos mercados. Funciones y ajustes principales Permisos d
Grid Master EA
Andrii Hurin
5 (2)
Asesores Expertos
Grid Master es un algoritmo de negociación de rejilla totalmente automatizado y altamente personalizable. Está diseñado para capturar la volatilidad del mercado y convertirla en beneficios. Dondequiera que haya movimiento en el mercado, hay potencialmente dinero que ganar Grid Master tiene un potente potencial de negociación y es fácil de configurar y utilizar. Cuenta con un panel de información integrado para mostrar el rendimiento y las estadísticas, un filtro de noticias y un filtro de tie
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
AVWAP Bands Scalper Desbloquea la precisión en el trading con AVWAP Bands Scalper, un Asesor Experto totalmente automatizado para scalpers y traders intradía. Este EA utiliza el poder del Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) combinado con bandas de desviación estándar personalizadas para identificar oportunidades de compra y venta de alta probabilidad. Características principales: Indicador integrado: El EA integra completamente el indicador AVWAP + StdDev Bands, que sirve como base p
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Asesores Expertos
Concepto Básico Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente . Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados de oscilación y toma ganancias de forma inteligente durante las rupturas, capturando ganancias consistentes de la volatilidad de los precios. El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuenta
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Asesores Expertos
Extensiver está diseñado para operar en cualquier mercado (Acciones, Forex, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas). Las estrategias se desarrollan en base a varias Acciones de Precio que se observarán en diferentes Niveles de Extensión de Fibonacci. Página principal del producto: https: //www.mql5.com/en/market/product/51242 VENTAJAS: Funciona en cualquier mercado y marco temporal Múltiples Estrategias en 4 categorías: Extensión, Breakout, Seguimiento de Tendencia, Reversión Opera simultánea
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
Market Prop MT5
Ian Plakushko
Asesores Expertos
Market Prop es un asesor experto de trading totalmente automatizado basado en inteligencia artificial. Este EA analiza múltiples marcos de tiempo simultáneamente, lo que le permite encontrar puntos de entrada para operaciones con una probabilidad de beneficio del 90%. El EA Market Prop es ideal para operar en cuentas de empresas prop gracias a su estrategia algorítmica avanzada, que pasa exitosamente los desafíos de las empresas prop. En cada operación, el EA establece automáticamente los nivele
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
Chanlun Master: Fusión de Filosofía Oriental del Mercado y Redes Neuronales Chanlun Master es un robot de trading profesional que combina la legendaria teoría china del movimiento de precios con modernas tecnologías de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) . Historia: ¿Qué es Chanlun? En 2006, apareció un misterioso trader en el segmento chino de Internet bajo el seudónimo Chan Shi ("Maestro Zen"). Publicó una serie de artículos describiendo una estructura matemática única del mercado, que de
Gold Chaser
Evgeniy Scherbina
5 (3)
Asesores Expertos
El asesor experto "Gold Chaser" negocia en modo totalmente automatizado estos 4 símbolos: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), US30, US500 y BTCUSD (Bitcoin). Las posibilidades de los símbolos "no principales" realmente difieren de lo que está acostumbrado con el conjunto habitual de símbolos. En primer lugar, el oro se mueve muy rápidamente. Al igual que los símbolos principales, el oro reacciona a los acontecimientos políticos, a los eventos económicos importantes y a los discursos de los frikis VIP.
Your False Hope
Evgeniy Scherbina
3.94 (18)
Asesores Expertos
El asesor "Tu falsa esperanza" es una estrategia totalmente automatizada que opera con los principales símbolos. El conjunto de símbolos puede cambiar mientras se mejora la estrategia. He creado esta estrategia como parodia de las quimeras de los internautas sobre las posibilidades mágicas del aprendizaje automático para los mercados financieros. El objetivo es demostrar que las entradas normalizadas de cualquier conjunto de símbolos pueden ser aprendidas por una red neuronal. Esta estrategia ti
FREE
Dark Mars
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Asesores Expertos
El Dark Mars Expert Advisor está listo para el comercio totalmente automatizado con varios símbolos. El Dark Mars EA es un scalper que he probado en el M5, M15, M30, y H1 marcos de tiempo. El EA abre operaciones en rupturas o retrocesos basados en el indicador de Bandas de Bollinger. El EA está listo para operar de inmediato con la configuración por defecto - no se necesita optimización para GBPUSD y USDCAD. Una ventaja bien conocida de los scalpers es el alto número de operaciones ejecutadas d
LuminaFX
Evgeniy Scherbina
4.7 (10)
Asesores Expertos
LuminaFX es un experto totalmente automatizado que opera con 8 símbolos desde un gráfico. El experto implementa una versión popular del modelo neuronal recurrente. Los valores del indicador "Schmuksie" (mi adaptación del índice del dólar americano DXY, o "Dixie"), se utilizan como entradas para el modelo neuronal. Puede descargar gratuitamente el indicador IDixie y colocarlo en un gráfico con el experto LuminaFX. IDixie calcula los precios de cierre del índice del dólar americano, que se utiliza
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Asesores Expertos
El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, "Schmuksie" (mi adaptación del indicador "Dixie"), DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, ope
IRush
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Indicadores
El indicador IRush utiliza una versión modificada del popular indicador RSI (Relative Strength Index) para buscar entradas en un gráfico diario o inferior. El indicador ha sido configurado y probado con los principales símbolos: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Un comercio automatizado con este indicador se implementa en el asesor experto Intraday Rush . Este asesor experto puede abrir, seguir y cerrar sus operaciones. Compruébelo, ¡puede ser exactamente lo que está buscando! Un
FREE
NewsCatcher Free MT5
Evgeniy Scherbina
4.5 (2)
Asesores Expertos
El asesor NewsCatcher Free abre operaciones cuando el precio realiza un movimiento de inversión desde los niveles de soporte y resistencia. Las entradas en el mercado deben ser confirmadas por el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI se implementa como un tacómetro. Se recomienda utilizar este asesor en un mercado altamente volátil después de un evento político o una publicación de datos económicos importantes. Puede utilizar este asesor en el modo semiautomatizado (el RSI desempeña una funció
FREE
My Big Bars MT5
Evgeniy Scherbina
4.58 (12)
Indicadores
El indicador My Big Bars puede mostrar barras (velas) de un marco temporal superior. Si abre un gráfico H1 (1 hora), el indicador pone debajo un gráfico de H3, H4, H6 y así sucesivamente. Se pueden aplicar los siguientes marcos temporales superiores: M3, M5, M10, M15, M30, H1, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1 y MN. El indicador elige sólo los plazos superiores que son múltiplos del plazo actual. Si abre un gráfico M2 (2 minutos), los plazos superiores excluyen M3, M5 y M15. Hay dos botones en la esqu
FREE
IQuantum
Evgeniy Scherbina
Indicadores
El indicador IQuantum muestra señales de trading para 10 símbolos en el gráfico diario: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Las señales del indicador son producidas por 2 modelos neuronales que fueron entrenados independientemente uno del otro. Las entradas para los modelos neuronales son los precios normalizados de los símbolos, así como los precios del Oro, la Plata y los marcadores del día actual. Cada modelo neuronal se entrenó de 2 modos. El mo
FREE
High Trend Lite MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Indicadores
El indicador High Trend Lite monitoriza 5 símbolos en hasta 3 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Lite es un indicador multidivisa y multitiempo. Con High Trend Pro , disponible en este enlace , dispondrá de un número ilimitado de símbolos, 4 marcos temporales, un gráfico a color del indicador MACD p
FREE
IDixie
Evgeniy Scherbina
Indicadores
IDixie es un indicador que muestra los valores de apertura y cierre del índice del dólar estadounidense, DXY o "Dixie". El indicador se calcula a partir de los valores ponderados de 6 símbolos principales: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK y USDCHF. Además de los valores "Dixie", el indicador también muestra una media móvil. Puede establecer el periodo de la media móvil. Cuando las barras del indicador atraviesan la media móvil, se crean buenas oportunidades para entrar en el mercado. Por r
FREE
My Big Bars
Evgeniy Scherbina
4.75 (4)
Indicadores
El indicador My Big Bars puede mostrar barras (velas) de un marco temporal superior. Si abre un gráfico H1 (1 hora), el indicador pone debajo un gráfico de H4, D1 y así sucesivamente. Se pueden aplicar los siguientes marcos temporales superiores: M3, M5, M10, M15, M30, H1, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1 y MN. El indicador elige sólo los plazos superiores que son más altos que el plazo actual y son múltiplos de él. Si abre un gráfico M30 (30 minutos), los plazos superiores excluyen M5, M15 y M30. En
FREE
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
Utilidades
La utilidad TradeKeeper Lite puede mostrar sus beneficios durante diferentes periodos y emitir un sonido cuando alcance un valor objetivo de beneficios. Haga clic en el tacómetro para cambiar rápidamente al siguiente periodo de beneficios. Hay 5 de ellos: Este Día, Esta Semana, Este Mes, Últimos 90 Días y Todo lo Ganado. Con la utilidad TradeKeeper Pro , disponible en este enlace , también puede abrir operaciones con un número mágico y un volumen de su elección, realizar el seguimiento de cualqu
FREE
NewsCatcher Free
Evgeniy Scherbina
4.67 (3)
Asesores Expertos
El asesor NewsCatcher Free abre operaciones cuando el precio realiza un movimiento de inversión desde los niveles de soporte y resistencia. Las entradas en el mercado deben ser confirmadas por el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI se implementa como un tacómetro. Se recomienda utilizar este asesor en un mercado altamente volátil después de un evento político o una publicación de datos económicos importantes. Puede utilizar este asesor en el modo semiautomatizado (el RSI desempeña una funció
FREE
High Trend Lite
Evgeniy Scherbina
1 (1)
Indicadores
El indicador High Trend Lite monitoriza 5 símbolos en hasta 3 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Lite es un indicador multidivisa y multitiempo. Con High Trend Pro , disponible en este enlace , dispondrá de un número ilimitado de símbolos, 4 marcos temporales, un gráfico a color del indicador MACD p
FREE
Filled Area Chart MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Utilidades
El gráfico de área rellena de utilidad se añade al conjunto estándar de presentaciones de precios. Es un nuevo y bonito gráfico de precios. Sin duda le gustará si quiere sentirse un trader nacido bajo la estrella de la suerte Bloomber. Las Propiedades permiten configurar los colores y otras cosas: Preconfiguración de colores: elija una preconfiguración o configúrela como "Personalizada" y establezca sus propios colores utilizando las propiedades de abajo. Color del área personalizada - color de
FREE
TradeKeeper Lite
Evgeniy Scherbina
Utilidades
La utilidad TradeKeeper Lite puede mostrar sus beneficios durante diferentes periodos y emitir un sonido cuando alcance un valor objetivo de beneficios. Haga clic en el tacómetro para cambiar rápidamente al siguiente periodo de beneficios. Hay 5 de ellos: Este Día, Esta Semana, Este Mes, Últimos 90 Días y Todo lo Ganado. Con la utilidad TradeKeeper Pro , disponible en este enlace , también puede abrir operaciones con un número mágico y un volumen de su elección, realizar el seguimiento de cualqu
FREE
Filled Area Chart
Evgeniy Scherbina
Utilidades
El gráfico de área rellena de utilidad se añade al conjunto estándar de presentaciones de precios. Es un nuevo y bonito gráfico de precios. Sin duda le gustará si quiere sentirse un trader nacido bajo la estrella de la suerte Bloomber. Las Propiedades permiten configurar los colores y otras cosas: Preconfiguración de colores: elija una preconfiguración o configúrela como "Personalizada" y establezca sus propios colores utilizando las propiedades de abajo. Color del área personalizada - color de
FREE
NewsCatcher Pro
Evgeniy Scherbina
4.71 (14)
Asesores Expertos
NewsCatcher Pro abre tanto órdenes pendientes como de mercado basándose en los datos del calendario de mql5.com . En modo directo, NewsCatcher Pro descarga automáticamente el calendario, abre órdenes, rastrea y cierra órdenes. NewsCatcher Pro puede operar cualquier evento del calendario con cualquier símbolo disponible en MetaTrader, incluyendo Oro, Petróleo y cotizaciones cruzadas. Para cambiar el símbolo por defecto, vaya a la vista del evento para el que desea cambiarlo. NewsCatcher Pro utili
TradeKeeper Pro
Evgeniy Scherbina
Utilidades
La utilidad TradeKeeper Pro le permite abrir una operación manualmente con una magia y un volumen de su elección. No abre sus propias operaciones, sólo puede abrir una operación por orden suya. TradeKeeper Pro puede rastrear cualquier operación abierta mediante el indicador iSAR (parabólico) y un rastro simple. Se puede establecer el nivel de stoploss en el precio de apertura tan pronto como sea posible. Para seguir cualquier operación abierta para cualquier instrumento, basta con iniciar la uti
High Trend
Evgeniy Scherbina
Indicadores
El indicador High Trend Pro monitoriza un gran número de símbolos en hasta 4 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Pro es un indicador multidivisa y multitiempo. High Trend Pro utiliza versiones mejoradas de indicadores populares y altamente demandados para calcular sus señales. High Trend Pro calcula
NewsCatcher Visual
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
El asesor NewsCatcher Visual descarga automáticamente datos reales de 2 calendarios económicos: investing.com o mql5.com . El asesor puede trabajar en modo "autoclick", es decir, puede abrir operaciones automáticamente comparando los valores reales y los previstos. También permite abrir manualmente órdenes tanto instantáneas como pendientes con un volumen determinado. Recomendaciones Por defecto el asesor NewsCatcher Visual aplica la estrategia "autoclick" a todos los eventos de alta volatilida
QuantumPip MT4
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Asesores Expertos
El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, Dixie, DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, operar 20 estrategias como una sola, ya que se
TradeKeeper Pro MT5
Evgeniy Scherbina
Utilidades
La utilidad TradeKeeper Pro le permite abrir una operación manualmente con una magia y un volumen de su elección. No abre sus propias operaciones, sólo puede abrir una operación por orden suya. TradeKeeper Pro puede rastrear cualquier operación abierta mediante el indicador iSAR (parabólico) y un rastro simple. Se puede establecer el nivel de stoploss en el precio de apertura tan pronto como sea posible. Para seguir cualquier operación abierta para cualquier instrumento, basta con iniciar la uti
High Trend MT5
Evgeniy Scherbina
Indicadores
El indicador High Trend Pro monitoriza un gran número de símbolos en hasta 4 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Pro es un indicador multidivisa y multitiempo. High Trend Pro utiliza versiones mejoradas de indicadores populares y altamente demandados para calcular sus señales. High Trend Pro calcula
NewsCatcher Pro for MT5
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
NewsCatcher Pro abre tanto órdenes pendientes como de mercado basándose en los datos del calendario de mql5.com . En modo directo, NewsCatcher Pro descarga automáticamente el calendario, abre órdenes, rastrea y cierra órdenes. NewsCatcher Pro puede operar cualquier evento del calendario con cualquier símbolo disponible en MetaTrader, incluyendo Oro, Petróleo y cotizaciones cruzadas. Para cambiar el símbolo por defecto, vaya a la vista del evento para el que desea cambiarlo. NewsCatcher Pro utili
NewsCatcher Visual MT5
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
El asesor NewsCatcher Visual descarga automáticamente los datos reales del calendario de mql5.com . El asesor puede trabajar en modo "autoclick", es decir, puede abrir operaciones automáticamente comparando los valores reales y los previstos. También permite abrir manualmente órdenes tanto instantáneas como pendientes con un volumen determinado. Recomendaciones Por defecto el asesor NewsCatcher Visual aplica la estrategia "autoclick" a todos los eventos de alta volatilidad. Esto permite al ases
Intraday Rush
Evgeniy Scherbina
4 (4)
Asesores Expertos
El Asesor Experto "Intraday Rush" negocia varios símbolos simultáneamente en modo automático: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. El asesor utiliza una versión modificada del popular indicador RSI (Relative Strength Index) para tomar decisiones de apertura y cierre de operaciones. Puede descargar gratuitamente el indicador IRush , utilizado por este asesor, para visualizar las operaciones. La principal diferencia de este asesor es que puede comprobar sus decisiones de negociación va
Neural Transformer
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
El experto "Neural Transformer" es un experto totalmente automatizado que está listo para operar en el marco de tiempo diario con 2 símbolos: GBPUSD y USDCAD. Además, puede entrenar al experto para operar en cualquier marco temporal con cualquier símbolo. El experto recogerá automáticamente los archivos de su nueva red neuronal personalizada. El "Neural Transformer" ha hecho del entrenamiento de redes neuronales para Forex un proceso fácil y emocionante. Actualmente, estoy ofreciendo un tipo de
Filtro:
Iputu Jaya Wiharsa
1029
Iputu Jaya Wiharsa 2025.08.06 07:11 
 

The Author has given me advise and hopefully this EA can bring a good result. Thanks author.

Lucas Liew
242
Lucas Liew 2025.07.15 16:23 
 

seems like a pretty well thought out EA, will continue to monitor its progress in the coming weeks

Milan Hulsen
25
Milan Hulsen 2025.07.15 08:08 
 

So far really good backtest results. Have it running on a demo account right now, but soon I will add it to my live account.

sharkpro10
121
sharkpro10 2025.06.26 21:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Wan Suryolaksono
1871
Wan Suryolaksono 2025.06.23 19:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

toshi
643
toshi 2025.06.10 11:47 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Henri Speek
211
Henri Speek 2025.06.09 10:02 
 

In the backtests this EA looks very promising. A good win rate and a low drawdown. I have put it on a live account now, and hope it will match the backtests. For now 5 stars.

Xiao Bo Xu
193
Xiao Bo Xu 2025.06.09 00:17 
 

It is his spirit of research that supports me to keep testing his ea. I will wait for him to give old users more opportunities to try, so that everyone can continue to purchase his new innovations. I know this road is very difficult, but it's something we have to go through

Evgeniy Scherbina
37520
Respuesta del desarrollador Evgeniy Scherbina 2025.06.09 06:36
Hi. Here is my schedule to update the EAs.
Gold Chaser: May-June
QuantumPip and LuminaFX: June
Atari: June-July
Deepman
781
Deepman 2025.06.04 09:36 
 

Really well thought EA. Low drawdown and good profits!

Rutt Tungkiratichai
2700
Rutt Tungkiratichai 2025.06.02 02:48 
 

1 week forward testing,So far so good.

11017049 NORA
86
11017049 NORA 2025.05.30 12:48 
 

For a while it seems to be a good EA. Nice support

Siriraj Chu Umnart
374
Siriraj Chu Umnart 2025.05.23 18:44 
 

For this EA, which uses the "Transformer" neural network, it has a hedge between currencies, low Drawdown, and another advantage of this EA that I like is that it has a function to close all orders when the profit reaches the set value and then start buying and selling again. Overall, I like it.

Respuesta al comentario