Cable Brain MT5

Oferta de lanzamiento: los 10 primeros ejemplares se venderán a 95 $. El precio aumentará con cada 10 copias vendidas.

La señal de seguimiento en vivo ha ganado más del 60% en 50 días de negociación, con un promedio de 6% de ganancia por semana. Visite nuestra página web para ver la señal en directo o escríbame un DM y le enviaré el enlace.

Cable Brain representa el pináculo de la tecnología de trading grid, combinando años de experiencia en desarrollo de Gold Matrix, Chronomax, Aussie Victor, y Neural Nexus en el sistema de trading automatizado más sofisticado hasta la fecha. Diseñado exclusivamente para GBPUSD (Cable), este EA emplea estrategias avanzadas de reversión a la media con un sistema inteligente de gestión de rejilla que se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real.

Inteligencia de Cuadrícula Revolucionaria

A diferencia de los EA de cuadrícula tradicionales que añaden posiciones a ciegas, Cable Brain cuenta con un sistema de gestión de cuadrícula patentado que toma decisiones inteligentes sobre el momento de entrada de posiciones. El EA analiza continuamente las condiciones del mercado utilizando múltiples filtros sofisticados para determinar cuándo es seguro ampliar la parrilla y cuándo es mejor hacer una pausa y proteger su capital.

El Análisis Adaptativo de Mercado incluye:

Reconocimiento avanzado de patrones de acción del precio

Filtros de volatilidad móviles que se adaptan al comportamiento actual del mercado

Análisis de confluencia de múltiples marcos temporales

Detección de regímenes de mercado (tendencia frente a oscilación)

Evaluación dinámica del riesgo antes de cada nivel de red

Estrategia inteligente de reversión a la media

Cable Brain aprovecha la tendencia natural del GBPUSD a revertir a niveles medios, pero lo hace con precisión quirúrgica. El EA identifica las zonas de entrada óptimas en las que el precio se ha sobreextendido y la probabilidad favorece la vuelta al equilibrio, mientras que los sofisticados algoritmos de salida bloquean los beneficios en los puntos de reversión ideales.

Gestión profesional del riesgo

Construido sobre la base probada de anteriores EAs de éxito, Cable Brain incorpora controles de riesgo de grado institucional:

Dimensionamiento inteligente de las posiciones en función del saldo y la volatilidad de la cuenta

Gestión dinámica de stop-loss

Sistemas de protección de emergencia

Niveles de red máximos configurables

Mecanismos de protección contra caídas

Características principales

Algoritmo de red único : Sistema patentado que supera los enfoques de red estándar

: Sistema patentado que supera los enfoques de red estándar Adaptable a la volatilidad : Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado

: Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado Filtros de acción del precio : Sólo entra en posiciones cuando las condiciones técnicas se alinean

: Sólo entra en posiciones cuando las condiciones técnicas se alinean Núcleo de reversión media : Aprovecha el comportamiento natural de los precios del GBPUSD

: Aprovecha el comportamiento natural de los precios del GBPUSD Base probada : Construido sobre años de experiencia en el desarrollo de EA

: Construido sobre años de experiencia en el desarrollo de EA Configuración completa : Riesgo y parámetros de negociación totalmente personalizables

: Riesgo y parámetros de negociación totalmente personalizables Funcionamiento Set-and-Forget: Funciona de forma autónoma una vez configurado

¿Para quién es?

Cable Brain es ideal para operadores que:

Comprenden los principios de la negociación grid y las estrategias de reversión a la media

Desean un enfoque sofisticado y adaptable en lugar de sistemas de rejilla básicos

Buscan una automatización de nivel profesional con toma de decisiones inteligente

Operan con el GBPUSD y comprenden sus características

Valoran la gestión del riesgo y la preservación del capital

Cómo utilizarlo:

Cargar en el gráfico GBPUSD (el marco temporal es irrelevante )

Cambie la configuración del riesgo ajustando la entrada denominada "nivel de autolote". Mayor nivel de Autolot = mayor riesgo y mayor potencial de beneficios.

Ejecutar en VPS

Saldo mínimo de la cuenta para el comercio seguro 1000 $ o 10 $ en una cuenta de centavos

Apalancamiento mínimo para operar con seguridad 1:500



La ventaja de Cable Brain

Este no es sólo otro EA de cuadrícula, es la culminación de un extenso desarrollo, pruebas y experiencia de trading en el mundo real. Cada característica ha sido refinada a través de las lecciones aprendidas de anteriores EAs exitosos, resultando en un sistema de trading que combina los mejores elementos de grid trading con análisis de mercado de vanguardia.

Experimente la nueva generación de trading grid automatizado. Experimente Cable Brain.