Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading
- Asesores Expertos
- Jinarto
- Versión: 3.54
- Activaciones: 20
EA353 es un rápido Asesor Experto de scalping XAUUSD para MetaTrader 5, diseñado para lotes de 0,01 y operaciones multiposición. Filtra las entradas utilizando breakout (BOS) + momentum con confirmación ATR / ADX / RSI, e incluye protecciones prácticas de mercado real como spread guard, filtro de noticias, cooldown, comprobaciones de ping/latencia y límites diarios de trading. Funciona en cuentas Hedging y Netting (Cent o Standard). Mejor utilizado en M1 con un corredor estable y VPS.
Características principales :
-
XAUUSD scalping (MT5), optimizado para M1
-
Depósito mínimo usd 2000 o Cents 2000
-
Apalancamiento 1:1000, 0.01 lote
-
Entrada en ráfagamultiposición con control de capas máximas
-
Filtros: ATR volatilidad, ADX fuerza, RSI dirección, BOS breakout + momentum candle
-
Seguridad: protección de spread/ATR, bloqueo de noticias, enfriamiento, control de desviación de ejecución
-
Herramientas de riesgo: SL por puntos o USD, TP opcional por USD, módulo de arrastre compatible
-
Supervisión clara del estado (las razones de la no negociación pueden mostrarse en el gráfico)
Notas importantes:
-
Los resultados dependen de las condiciones del broker (spread/comisión/deslizamiento).
-
Las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro. Utilice una gestión adecuada del riesgo.
Promoción limitada:
-
50 USD para los 10 primeros compradores hasta el 1 de enero de 2026.
-
Precio vuelve a USD 5000 después del 5 de enero de 2026.