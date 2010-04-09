La Strns Aur

Les presento La Strns Aur Expert Advisor-una versión automatizada de una compleja estrategia manual basada en patrones estructurales y de volumen. En pocas palabras, se basa en los ratios de Fibonacci y en el análisis del volumen de ticks. El Asesor fue creado para transferir la lógica del trading profesional a un algoritmo, manteniendo la simplicidad y la fiabilidad.

El Asesor está claramente dividido en dos estrategias diferentes - esto se hizo para cubrir dos rangos de condiciones de mercado simultáneamente. La automatización completa de una estrategia de este tipo es imposible debido a su complejidad, por lo que el rendimiento actual del Asesor es inferior al 50% del de un operador profesional que trabaje manualmente. Sigo mejorando el algoritmo siempre que es posible, y estoy lanzando una de las primeras versiones al mercado para aquellos interesados en probarlo.

El Asesor fue creado utilizando muchos años de experiencia en el análisis del volumen y la comprensión de su impacto en la estructura del mercado. Cada operación se abre basándose estrictamente en una señal de patrón y tiene un stop-loss fijo y un take-profit adaptable. El Asesor Experto no utiliza rejillas, martingalas ni señales de promediación, sólo una lógica clara. Máxima simplicidad y fiabilidad.

El Asesor Experto está diseñado sólo para el oro.

Pruébelo en una cuenta real con una calidad de historial de al menos el 90%. El marco temporal del gráfico no importa, utilice el que más le convenga. El Asesor Experto trabaja con dos marcos temporales simultáneamente: H1 y M5, independientemente del seleccionado. También recomiendo probar ambas estrategias por separado para entender mejor sus estilos de negociación-cada uno puede ser desactivado por separado. Para las pruebas, utilice la configuración de los parámetros en la última captura de pantalla.

Tenga en cuenta que las capturas de pantalla muestran los resultados de negociación con un lote fijo. Aumentar el tamaño del lote a medida que crece su saldo puede dar lugar a resultados significativamente más altos. El depósito mínimo recomendado es de 1.000 $.

Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda para elegir el riesgo óptimo.

Productos recomendados
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
Idea general de la estrategia Este robot no utiliza un sistema Grid o Martingale. Sólo utiliza una estrategia simple basada en 2 indicadores: Media móvil y retroceso de Fibonacci. Señal de compra: Cuando el precio está por debajo de la media móvil, indica que el mercado está en una tendencia bajista. En una tendencia bajista, el mercado nunca cae en línea recta. Alterna entre: Impulsos bajistas (el principal movimiento a la baja) Retrocesos alcistas (pequeños rebotes al alza antes de la siguient
Golden Phoenix Diamond
Jhones Jorente Garcia
Asesores Expertos
Golden Phoenix Diamond está ahora en la versión 5.12, un EA 5 en 1 con estrategias que pueden activarse individualmente o todas juntas, trabajando en perfecta armonía. Si prefiere menos operaciones, puede optar por activar una o dos estrategias. Todas las estrategias estarán gestionadas por un sofisticado sistema de gestión de riesgo y rentabilidad, con trailing stop para proteger los beneficios parciales. También presenta una novedad para los que quieran dejar algunas órdenes en puntos concret
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Stceffe
Fernando Souza Mendes
Asesores Expertos
Descubre el Futuro del Trading Automatizado con STCEFFE - ¡Tu Asesor Experto de Élite para MetaTrader 5! Precisión y Fiabilidad: STCEFFE es el último Asesor Experto diseñado para traders que buscan la excelencia en el trading automatizado . Este EA utiliza una combinación avanzada de indicadores técnicos como la Media Móvil , RSI, Bandas de Bollinger , ADX y Estocásticos para proporcionar señales de compra y venta altamente precisas. Sistema de Señal Combinada : A diferencia de los EAs convencio
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Indominous auto NASDAQ scalper
Joao Paulo Casarin Lourenco
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es simplemente una estrategia automatizada que no hará ningún milagro. Es justo lo que se supone que es como una buena estrategia consistente. No hace overtrade, no martingala, sin cuadrícula, que acaba de comercio 1 posición a la vez cuando la condición se cumple con el riesgo deseado por el comercio y el retorno mayor que el riesgo. Acerca de la estrategia: Es una estrategia scalper hecha para NASDAQ que trata de obtener una parte del movimiento intradía. Operará sólo una
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Un Asesor Experto potente y fiable basado en la lógica de trading de una de las estrategias con mejor rendimiento de Darwinex: SYO . Con más de 10 millones de dólares bajo gestión y un historial público de más de 10 años, este sistema ha demostrado su solidez con el tiempo — y ahora puedes automatizarlo en tu terminal MetaTrader. El sistema fue compartido durante una conferencia privada, revelando el código que utiliza el fondo que gestiona esos 10 millones. Es un EA de breakout que opera índice
Cybertrade Auto Fibonacci
Emanuel Andriato
4.9 (10)
Indicadores
Cybertrade Auto Fibonacci retracción y proyección - MT5 Auto Fibonacci es un indicador que traza automáticamente el retroceso y la proyección de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración del indicador. Puede personalizar nueve niveles diferentes de retracción y tres niveles de proyección. Funciona en periodos más largos que el periodo visible en el gráfico. Todos los valores están disponibles en forma de buffers para simplificar posibles automatizaciones. Este
FREE
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Asesores Expertos
Enlace de señal:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Chat para discusiones y preguntas:    https://www.mql5.com/es/messages/013c55ab4fefda01 Precio inicial: $99 Incremento de precio: El precio aumentará mensualmente en $100 en caso de buen desempeño mensual (10% o más). Funciona en una cuenta estándar (no necesita ECN). Se optimizó con una pequeña cantidad de datos (8 meses de 2024), pero el backtest muestra excelentes resultados en una ejecución de backtest prolongada utilizando ticks r
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA MT5 de Acción de Precios de Oferta y Demanda es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Identifica zonas de oferta y demanda basándose en patrones de consolidación de precios. Identifica las zonas de oferta y demanda basándose en los patrones de consolidación de precios y opera en las repeticiones de las zonas (taps). Este EA genera operaciones cuando el precio vuelve a las zonas válidas después de una ruptura inicial, con gestión de riesgos configurable. Lo hemo
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA es un sistema de trading automatizado muy avanzado para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el trading intradía en el par BTCUSD. Integra una potente combinación de teoría de ondas de Elliott, detección de patrones armónicos, inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para ofrecer señales de trading precisas y gestión inteligente de posiciones. El núcleo de Bitcoin Rocket Pro AI es su sistema de análisis multicapa. El EA utiliza los
Prometheus AI Gold
Aleksei Butler
2.83 (12)
Asesores Expertos
El experto opera utilizando una estrategia basada en estocásticos bajo el control de inteligencia artificial. Desarrollado utilizando tecnologías avanzadas en el campo de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Establece stop loss y takeprofit para todas las operaciones, además también utiliza un trailing stop loss para minimizar el riesgo y maximizar el potencial de cada operación. No utiliza martingala, cuadrícula ni métodos peligrosos similares de administración de dinero. Recomend
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Asesores Expertos
Descripción general AMO AI es un Asesor Experto (Expert Advisor) avanzado que utiliza una arquitectura de red neuronal profunda de 7 capas, combinada con algoritmos de inteligencia artificial para el análisis automático del mercado. El sistema procesa datos de mercado a través de múltiples capas analíticas para identificar oportunidades de trading basadas en patrones técnicos y el comportamiento del mercado. Arquitectura técnica Red neuronal: arquitectura de aprendizaje profundo de 7 capas Mot
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Asesores Expertos
Beidou Trend EA es un EA de tendencia con un gran ratio beneficio-pérdida. El Breakout trading es un método muy antiguo. Ha sido ampliamente utilizado desde Livermore en la década de 1900. Han pasado más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad. He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD desde el comienzo de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es antiguo, simple y eficaz. Beidou Tre
Fortuno MT5
Sandy Mirelle Dos Santos Almeida
Asesores Expertos
¡Disponible gratis por tiempo limitado! ¿Le gusta? Avalie para ayudarnos a mejorar :) Fortuno es un robot de comercio para MetaTrader 5, diseñado para operar estratégicamente con base en el indicador RSI (Índice de Fuerza Relativa). Ideal para traders que buscan operaciones precisas y disciplinadas con una lógica clara de entrada y salida, Fortuno ofrece un rendimiento automatizado en gráficos de 5 minutos, centrado en periodos de sobrecompra y sobreventa. Principales características:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El SemiScalpel Expert Advisor es un sistema de semi-escalping que analiza el mercado utilizando un oscilador. Durante las pruebas utiliza el modo "Cada tick". El experto funciona sólo con cuentas como "Netting". Ajuste StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven y TrailingStop para establecer el modo de funcionamiento del sistema: scalping o estándar. Se utilizan niveles simples de sobrecompra/sobreventa. Puede utilizar uno de los indicadores (seleccione el valor del parámetro Seña
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Asesores Expertos
Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo USDCAD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
Monkey Springs EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Monkey Springs EA es un asesor experto que el análisis de dos medias móviles diferencia (tramo) . Es posible operar en tendencia o reversión. Es posible configurar cada media móvil y su valor de diferencia - estiramiento, tan pronto como un filtro estocástico y OBV . Takeprofit y stoploss se configuran de acuerdo a un porcentaje de la diferencia de las medias móviles. También se puede configurar un sistema de seguimiento , de acuerdo con las medias móviles y estocástico. También es posible confi
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Scodur
Damian Blaha
Asesores Expertos
Un Asesor Experto MT5 construido sobre la lógica real del trading manual: volumen → causa, precio → efecto. Trabaja estrictamente en velas cerradas (sin redibujar), busca zonas de acumulación y abre operaciones en cada señal confirmada. Un filtro de dirección integrado resume el volumen de COMPRA/VENTA durante un periodo, muestra los porcentajes y limita automáticamente las operaciones en función de la fase dominante. Algunos parámetros tienen nombres neutros para proteger el algoritmo. El Ases
Doi SLSA
Damian Blaha
Asesores Expertos
X5 beneficios en 2025 Doi SLSA es un Asesor Experto que combina dos módulos de trading independientes en un único archivo: Scodur S3 y La Strins Aur v1.9 (Estrategia A/B). Ambos sistemas se basan en el mismo concepto: volumen + estructura de mercado. Sin embargo, lo implementan utilizando diferentes enfoques, lo que aumenta la estabilidad en diferentes fases del mercado y reduce la dependencia de un único escenario. El Asesor Experto analiza el mercado y busca patrones estructurales, donde la
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario