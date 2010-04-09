Les presento La Strns Aur Expert Advisor-una versión automatizada de una compleja estrategia manual basada en patrones estructurales y de volumen. En pocas palabras, se basa en los ratios de Fibonacci y en el análisis del volumen de ticks. El Asesor fue creado para transferir la lógica del trading profesional a un algoritmo, manteniendo la simplicidad y la fiabilidad.





El Asesor está claramente dividido en dos estrategias diferentes - esto se hizo para cubrir dos rangos de condiciones de mercado simultáneamente. La automatización completa de una estrategia de este tipo es imposible debido a su complejidad, por lo que el rendimiento actual del Asesor es inferior al 50% del de un operador profesional que trabaje manualmente. Sigo mejorando el algoritmo siempre que es posible, y estoy lanzando una de las primeras versiones al mercado para aquellos interesados en probarlo.





El Asesor fue creado utilizando muchos años de experiencia en el análisis del volumen y la comprensión de su impacto en la estructura del mercado. Cada operación se abre basándose estrictamente en una señal de patrón y tiene un stop-loss fijo y un take-profit adaptable. El Asesor Experto no utiliza rejillas, martingalas ni señales de promediación, sólo una lógica clara. Máxima simplicidad y fiabilidad.





El Asesor Experto está diseñado sólo para el oro.





Pruébelo en una cuenta real con una calidad de historial de al menos el 90%. El marco temporal del gráfico no importa, utilice el que más le convenga. El Asesor Experto trabaja con dos marcos temporales simultáneamente: H1 y M5, independientemente del seleccionado. También recomiendo probar ambas estrategias por separado para entender mejor sus estilos de negociación-cada uno puede ser desactivado por separado. Para las pruebas, utilice la configuración de los parámetros en la última captura de pantalla.



