La Strns Aur
- Asesores Expertos
- Damian Blaha
- Versión: 2.1
- Actualizado: 20 julio 2025
- Activaciones: 10
Les presento La Strns Aur Expert Advisor-una versión automatizada de una compleja estrategia manual basada en patrones estructurales y de volumen. En pocas palabras, se basa en los ratios de Fibonacci y en el análisis del volumen de ticks. El Asesor fue creado para transferir la lógica del trading profesional a un algoritmo, manteniendo la simplicidad y la fiabilidad.
El Asesor está claramente dividido en dos estrategias diferentes - esto se hizo para cubrir dos rangos de condiciones de mercado simultáneamente. La automatización completa de una estrategia de este tipo es imposible debido a su complejidad, por lo que el rendimiento actual del Asesor es inferior al 50% del de un operador profesional que trabaje manualmente. Sigo mejorando el algoritmo siempre que es posible, y estoy lanzando una de las primeras versiones al mercado para aquellos interesados en probarlo.
El Asesor fue creado utilizando muchos años de experiencia en el análisis del volumen y la comprensión de su impacto en la estructura del mercado. Cada operación se abre basándose estrictamente en una señal de patrón y tiene un stop-loss fijo y un take-profit adaptable. El Asesor Experto no utiliza rejillas, martingalas ni señales de promediación, sólo una lógica clara. Máxima simplicidad y fiabilidad.
El Asesor Experto está diseñado sólo para el oro.
Pruébelo en una cuenta real con una calidad de historial de al menos el 90%. El marco temporal del gráfico no importa, utilice el que más le convenga. El Asesor Experto trabaja con dos marcos temporales simultáneamente: H1 y M5, independientemente del seleccionado. También recomiendo probar ambas estrategias por separado para entender mejor sus estilos de negociación-cada uno puede ser desactivado por separado. Para las pruebas, utilice la configuración de los parámetros en la última captura de pantalla.
Tenga en cuenta que las capturas de pantalla muestran los resultados de negociación con un lote fijo. Aumentar el tamaño del lote a medida que crece su saldo puede dar lugar a resultados significativamente más altos. El depósito mínimo recomendado es de 1.000 $.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda para elegir el riesgo óptimo.