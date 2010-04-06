SVP Zones SM ICT

Presento un indicador que identifica zonas de acumulación para operaciones de compra y venta. Este indicador está diseñado para automatizar estrategias de negociación complejas y funciona bien aunque requiere volumen real, no volumen de ticks, para funcionar perfectamente. Sin embargo, tras una pequeña optimización, muestra buenos resultados incluso con estos datos.

El principio de funcionamiento del indicador es aparentemente sencillo: analiza la estructura de los movimientos, las correcciones y el volumen. Analizando estos datos, encuentra importantes zonas de acumulación. Una zona se dibuja inmediatamente después de que se complete la acumulación, acompañada de una ruptura del nivel de precio objetivo. Puede ajustar los parámetros en la configuración y ajustar los filtros para que sean más neutrales o más estrictos. Funciona bien en todos los plazos. Yo lo utilizo en dos marcos temporales: 1H y M5, y a veces en M30.

Si tuviéramos que describir simplemente el comportamiento del precio después de que se formen las zonas de acumulación, sería más o menos así: inmediatamente después de que se forme la zona (esto ocurre cuando el precio sale de ella), es muy probable que se produzca un fuerte movimiento del precio en la dirección de la ruptura. Posteriormente, la probabilidad de ruptura del límite inferior de la zona es muy baja, si hablamos de zonas de venta. Esto es crucial: cada zona se designa con un color específico.

Una zona verde indica la zona con mayor actividad de venta.

Del mismo modo, una zona azul indica la zona con mayor actividad de compra. Llegados a este punto, si pensabas que me había confundido, no.

El volumen determina la acumulación, mientras que la estructura determina el dominio de ambas partes.

Hágame saber si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la configuración de los parámetros.
