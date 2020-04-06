King Of Gold Mt5
- Asesores Expertos
- Ibrahim Aljaref
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
King of Gold es un Asesor Experto premium desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (oro) en el marco temporal de 1 hora (H1). Está construido sobre una metodología de trading disciplinada y basada en reglas claras, enfocada en la precisión, la consistencia y el crecimiento de capital a largo plazo, evitando enfoques agresivos o de tipo apuesta. El EA genera señales claras de BUY y SELL basadas en condiciones de mercado estructuradas, garantizando que cada operación se ejecute con lógica y propósito, sin decisiones aleatorias ni emocionales.
Uno de los puntos fuertes clave de King of Gold es su gestión dinámica de Stop Loss y Take Profit. En lugar de utilizar valores fijos, el EA adapta los niveles de SL y TP al comportamiento actual del mercado, permitiendo que las operaciones respondan de forma inteligente a los cambios de volatilidad y estructura del precio. Este enfoque ayuda a reducir cierres innecesarios por stop, mejora la eficiencia tanto en mercados en tendencia como en rangos laterales y mantiene un control de riesgo estable en todas las fases del mercado.
King of Gold está diseñado para traders que valoran la estabilidad, la transparencia y el control del riesgo. Evita el sobre-trading y se centra en configuraciones de alta calidad, lo que lo hace ideal para operadores disciplinados que buscan un rendimiento sostenible a lo largo del tiempo. Optimizado específicamente para las características únicas del oro, incluyendo su volatilidad y fuertes movimientos direccionales, el EA respeta la naturaleza de XAUUSD y opera con precisión calculada. King of Gold es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados que prefieren un sistema limpio y profesional, con ejecución estructurada, riesgo controlado y un rendimiento consistente en el marco temporal H1.
[Características clave y recomendaciones]
Instrumento de trading: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: 1 hora (equilibrio óptimo entre precisión de entrada y calidad de señal)
Apalancamiento: mínimo 1:50 (para un uso eficiente de los movimientos del mercado con riesgo controlado)
Depósito mínimo: 500 USD (adecuado para una gestión de riesgo conservadora y un rendimiento estable)
[Gestión dinámica de Stop Loss y Take Profit]
A diferencia de los sistemas SL/TP estáticos, King of Gold incorpora herramientas dinámicas de gestión del riesgo que se adaptan a las condiciones del mercado en tiempo real.
Mediante la integración del análisis de la volatilidad del mercado y la acción del precio, el EA ajusta dinámicamente los niveles de Stop Loss y Take Profit en cada operación.
Este enfoque permite:
• Adaptarse a la volatilidad del mercado ajustando SL/TP según el comportamiento actual del precio
• Mantener un control de riesgo sólido durante períodos de alta volatilidad
• Capturar beneficios de forma eficiente utilizando objetivos TP flexibles y salidas dinámicas
[Cómo opera King of Gold]
El Asesor Experto abre y gestiona operaciones basándose en un sistema cuidadosamente estructurado y totalmente basado en reglas:
Generación de señales:
Análisis técnico preciso de niveles clave de precio, impulso y fuerza de tendencia utilizando indicadores integrados como Medias Móviles, ADX y ATR.
Gestión de operaciones:
Una vez abierta la operación, se aplican niveles dinámicos de Stop Loss y Take Profit de acuerdo con las condiciones actuales del mercado para lograr una relación riesgo/beneficio óptima.
Sin martingala, sin grid:
El EA sigue reglas estrictas de gestión de riesgo y evita estrategias de alto riesgo como martingala o trading en grid.
[Por qué King of Gold es único]
Precisión basada en reglas:
Combina cálculo inteligente del lote, gestión disciplinada del riesgo y análisis de condiciones de mercado para una ejecución consistente.
Configuración personalizable:
Parámetros fáciles de usar permiten ajustar el riesgo y el comportamiento del trading, siendo adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.
Diseño específico para el marco temporal:
Desarrollado exclusivamente para el timeframe de 1 hora, garantizando el mejor equilibrio entre calidad de señal y velocidad de ejecución.
Enfoque estable a largo plazo:
Centrado en la consistencia y el crecimiento controlado, sin entradas aleatorias ni sobreoperación.
Aviso importante
Después de la compra, por favor envíeme un mensaje para poder proporcionarle la configuración recomendada y orientación para un rendimiento óptimo según las condiciones de su bróker.