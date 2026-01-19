Prime Trend Master
- Asesores Expertos
- Cristian-bogdan Buzatu
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Prime Trend Master - EA profesional de zona de tendencia para XAUUSD (H1)🟦 INTRO CORTO
Prime Trend Master es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para XAUUSD en H1, construido en torno a un claro reconocimiento de la estructura del mercado, filtros de impulso opcionales (RSI/ADX/Stochastic) y una gestión comercial disciplinada.
✔ No Martingale
✔ No Grid
✔ No Averaging
✔ Lógica de una sola operación (opcional)
Este EA negocia la estructura del mercado, no indicadores aleatorios.🟦 CÓMO FUNCIONA
Lógica central
-
Lee la estructura de la tendencia usando el indicador interno "Guppy Zones".
-
Detecta la alineación entre zonas cortas y largas.
-
Confirma entradas con filtros opcionales:
-
RSI - dirección del impulso
-
ADX - fuerza de la tendencia
-
Estocástico - confirmación adicional
-
-
Gestiona las operaciones con herramientas profesionales:
-
SL/TP fijo o ATR
-
Trailing Stop
-
Take Profit parcial
-
Salida en función del tiempo
-
Cuando las zonas se solapan (chop), el EA se mantiene neutral para evitar operaciones de baja calidad.TIPO DE ESTRATEGIA
Tipo de EA: Seguimiento de tendencia
Este es un sistema basado en estructuras.
NO utiliza:
-
martingala
-
cuadrícula
-
estrategias de cobertura
-
arbitraje
-
scalping de alta frecuencia
El EA ha sido probado durante 6 años en 3 brokers diferentes:
-
IC Markets
-
XM
-
Darwinex
utilizando Every tick basado en ticks reales.
Los resultados fueron similares en todos los corredores, lo que demuestra que la estrategia no se ajusta a una curva en un único entorno.
Una reducción máxima de alrededor del 13% durante 6 años con más de 900 operaciones es un perfil excelente para un EA de tendencia no martingala.CARACTERÍSTICAS
Gestión de operaciones
-
ATR o SL/TP fijo
-
Trailing con nivel de inicio
-
Cierre parcial + mover SL al punto de equilibrio
-
Tope temporal (barras máximas en la operación)
Filtros (opcional)
-
RSI
-
ADX
-
Estocástico
-
Puntuación o lógica estricta
Seguridad
-
Protección StopLevel/FreezeLevel
-
Comprobaciones de spread
-
Una operación por opción de símbolo
-
Funciona con Market Execution
Panel / HUD
-
Información en tiempo real en el gráfico
-
Se actualiza incluso cuando el mercado está cerrado
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Tipo de cuenta: Cobertura
-
Ejecución: Mercado
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: H1
🟦 INSTALACIÓN
-
Adjuntar Prime Trend Master a XAUUSD H1 con la configuración predeterminada.
-
Habilitar Algo Trading
Configuración predeterminada lista para usar
La versión por defecto está lista para operar inmediatamente después de adjuntarla al gráfico.
No requiere ninguna optimización ni configuración compleja.
-
Adjuntar Prime Trend Master a XAUUSD H1
-
Activar Algo Trading → HECHO
Los ajustes de fábrica fueron preparados en base a pruebas de varios años y son adecuados para el uso en vivo sin ningún ajuste adicional.
Los usuarios avanzados pueden afinar filtros o parámetros de riesgo, pero esto es opcional.
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: H1
-
VPS recomendado
-
Riesgo moderado por operación
-
Evitar el comercio durante los diferenciales extremos
-
Profesional MT5 EA
-
Panel claro en el gráfico
-
Control total de parámetros
-
Indicador requerido gratuito
¿Es esto martingala o rejilla?
No. El EA utiliza el control de riesgo clásico solamente.
Se vuelve a pintar?
No. Las decisiones se basan en datos de barras confirmadas.
¿Puedo utilizarlo con otros símbolos?
El EA está optimizado para XAUUSD H1.🟦 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El trading implica riesgos.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Siempre prueba en demo antes de trading real.