Prime Trend Master

Prime Trend Master - EA profesional de zona de tendencia para XAUUSD (H1)

🟦 INTRO CORTO

Prime Trend Master es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para XAUUSD en H1, construido en torno a un claro reconocimiento de la estructura del mercado, filtros de impulso opcionales (RSI/ADX/Stochastic) y una gestión comercial disciplinada.

✔ No Martingale
✔ No Grid
✔ No Averaging
✔ Lógica de una sola operación (opcional)

Este EA negocia la estructura del mercado, no indicadores aleatorios.

🟦 CÓMO FUNCIONA

Lógica central

  1. Lee la estructura de la tendencia usando el indicador interno "Guppy Zones".

  2. Detecta la alineación entre zonas cortas y largas.

  3. Confirma entradas con filtros opcionales:

    • RSI - dirección del impulso

    • ADX - fuerza de la tendencia

    • Estocástico - confirmación adicional

  4. Gestiona las operaciones con herramientas profesionales:

    • SL/TP fijo o ATR

    • Trailing Stop

    • Take Profit parcial

    • Salida en función del tiempo

Cuando las zonas se solapan (chop), el EA se mantiene neutral para evitar operaciones de baja calidad.

TIPO DE ESTRATEGIA

Tipo de EA: Seguimiento de tendencia

Este es un sistema basado en estructuras.
NO utiliza:

  • martingala

  • cuadrícula

  • estrategias de cobertura

  • arbitraje

  • scalping de alta frecuencia

🟦 PRUEBAS Y ROBUSTEZ

El EA ha sido probado durante 6 años en 3 brokers diferentes:

  • IC Markets

  • XM

  • Darwinex

utilizando Every tick basado en ticks reales.

Los resultados fueron similares en todos los corredores, lo que demuestra que la estrategia no se ajusta a una curva en un único entorno.

Una reducción máxima de alrededor del 13% durante 6 años con más de 900 operaciones es un perfil excelente para un EA de tendencia no martingala.

CARACTERÍSTICAS

Gestión de operaciones

  • ATR o SL/TP fijo

  • Trailing con nivel de inicio

  • Cierre parcial + mover SL al punto de equilibrio

  • Tope temporal (barras máximas en la operación)

Filtros (opcional)

  • RSI

  • ADX

  • Estocástico

  • Puntuación o lógica estricta

Seguridad

  • Protección StopLevel/FreezeLevel

  • Comprobaciones de spread

  • Una operación por opción de símbolo

  • Funciona con Market Execution

Panel / HUD

  • Información en tiempo real en el gráfico

  • Se actualiza incluso cuando el mercado está cerrado

🟦 REQUISITOS

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipo de cuenta: Cobertura

  • Ejecución: Mercado

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: H1

🟦 INSTALACIÓN

  1. Adjuntar Prime Trend Master a XAUUSD H1 con la configuración predeterminada.

  2. Habilitar Algo Trading

Configuración predeterminada lista para usar

La versión por defecto está lista para operar inmediatamente después de adjuntarla al gráfico.
No requiere ninguna optimización ni configuración compleja.

  1. Adjuntar Prime Trend Master a XAUUSD H1

  2. Activar Algo Trading → HECHO

Los ajustes de fábrica fueron preparados en base a pruebas de varios años y son adecuados para el uso en vivo sin ningún ajuste adicional.
Los usuarios avanzados pueden afinar filtros o parámetros de riesgo, pero esto es opcional.

🟦 AJUSTES RECOMENDADOS

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: H1

  • VPS recomendado

  • Riesgo moderado por operación

  • Evitar el comercio durante los diferenciales extremos

🟦 LO QUE OBTIENES

  • Profesional MT5 EA

  • Panel claro en el gráfico

  • Control total de parámetros

  • Indicador requerido gratuito

🟦 FAQ

¿Es esto martingala o rejilla?
No. El EA utiliza el control de riesgo clásico solamente.

Se vuelve a pintar?
No. Las decisiones se basan en datos de barras confirmadas.

¿Puedo utilizarlo con otros símbolos?

El EA está optimizado para XAUUSD H1.

🟦 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El trading implica riesgos.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Siempre prueba en demo antes de trading real.


Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario