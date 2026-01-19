Prime Trend Master - EA profesional de zona de tendencia para XAUUSD (H1)

🟦 INTRO CORTO

Prime Trend Master es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para XAUUSD en H1, construido en torno a un claro reconocimiento de la estructura del mercado, filtros de impulso opcionales (RSI/ADX/Stochastic) y una gestión comercial disciplinada.

✔ No Martingale

✔ No Grid

✔ No Averaging

✔ Lógica de una sola operación (opcional)

Este EA negocia la estructura del mercado, no indicadores aleatorios.

Lógica central

Lee la estructura de la tendencia usando el indicador interno "Guppy Zones". Detecta la alineación entre zonas cortas y largas. Confirma entradas con filtros opcionales: RSI - dirección del impulso

ADX - fuerza de la tendencia

Estocástico - confirmación adicional Gestiona las operaciones con herramientas profesionales: SL/TP fijo o ATR

Trailing Stop

Take Profit parcial

Salida en función del tiempo

🟦 CÓMO FUNCIONA

Cuando las zonas se solapan (chop), el EA se mantiene neutral para evitar operaciones de baja calidad.

TIPO DE ESTRATEGIA

Tipo de EA: Seguimiento de tendencia

Este es un sistema basado en estructuras.

NO utiliza:

martingala

cuadrícula

estrategias de cobertura

arbitraje

scalping de alta frecuencia

🟦 PRUEBAS Y ROBUSTEZ

El EA ha sido probado durante 6 años en 3 brokers diferentes:

IC Markets

XM

Darwinex

utilizando Every tick basado en ticks reales.

Los resultados fueron similares en todos los corredores, lo que demuestra que la estrategia no se ajusta a una curva en un único entorno.

Una reducción máxima de alrededor del 13% durante 6 años con más de 900 operaciones es un perfil excelente para un EA de tendencia no martingala.

Gestión de operaciones

ATR o SL/TP fijo

Trailing con nivel de inicio

Cierre parcial + mover SL al punto de equilibrio

Tope temporal (barras máximas en la operación)

Filtros (opcional)

RSI

ADX

Estocástico

Puntuación o lógica estricta

Seguridad

Protección StopLevel/FreezeLevel

Comprobaciones de spread

Una operación por opción de símbolo

Funciona con Market Execution

Panel / HUD

Información en tiempo real en el gráfico

Se actualiza incluso cuando el mercado está cerrado

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de cuenta: Cobertura

Ejecución: Mercado

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: H1

🟦 INSTALACIÓN

Adjuntar Prime Trend Master a XAUUSD H1 con la configuración predeterminada. Habilitar Algo Trading

CARACTERÍSTICAS🟦 REQUISITOS

Configuración predeterminada lista para usar

La versión por defecto está lista para operar inmediatamente después de adjuntarla al gráfico.

No requiere ninguna optimización ni configuración compleja.

Adjuntar Prime Trend Master a XAUUSD H1 Activar Algo Trading → HECHO

Los ajustes de fábrica fueron preparados en base a pruebas de varios años y son adecuados para el uso en vivo sin ningún ajuste adicional.

Los usuarios avanzados pueden afinar filtros o parámetros de riesgo, pero esto es opcional.

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: H1

VPS recomendado

Riesgo moderado por operación

Evitar el comercio durante los diferenciales extremos

Profesional MT5 EA

Panel claro en el gráfico

Control total de parámetros

Indicador requerido gratuito

🟦 AJUSTES RECOMENDADOS🟦 LO QUE OBTIENES🟦 FAQ

¿Es esto martingala o rejilla?

No. El EA utiliza el control de riesgo clásico solamente.

Se vuelve a pintar?

No. Las decisiones se basan en datos de barras confirmadas.

¿Puedo utilizarlo con otros símbolos?

El EA está optimizado para XAUUSD H1.

🟦 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El trading implica riesgos.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Siempre prueba en demo antes de trading real.