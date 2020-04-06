SwingTrade Candle Patterns

SwingTrade Candle Patterns EA utiliza patrones Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star y Hammer con confirmación RSI y gestión monetaria basada en ATR. Swing trading estable con bajo drawdown y crecimiento constante de los beneficios. Válido para Prop Firms.

📌 Estrategia

  • Reconoce patrones de velas Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer.

  • Confirma operaciones confiltro de tendencia RSI.

  • UtilizaStop Loss y Take Profit basados en ATR se adapta a la volatilidad.

  • Sistema de equilibrio incorporado para proteger los beneficios.

  • Sin martingala, sin rejilla, sin arbitraje.

📊 Resultados de Backtest (EURUSD H1, 1.5 años)

  • Depósito inicial: $10,000

  • Beneficio neto: +77% (+7,767$)

  • Reducción máxima 12.8%

  • Tasa de ganancias: 60%

  • Total de operaciones: 160

  • Crecimiento medio mensual: ~4-5%.

✅ Crecimiento estable de la renta variable
✅ Riesgo/remuneración equilibrados
✅ Funciona sin overtrading

⚙️ Ajustes recomendados

  • Pares: EURUSD , GBPUSD, AUDUSD, USDJPY (se recomiendan los principales)

  • Plazos: H4 o H1

  • Depósito mínimo: $500 (recomendado $1,000+)

  • Tipo de cuenta: ECN/STP con spread bajo

📦 Parámetros de entrada

  • Tamaño del lote (manual o automático)

  • Configuración del RSI

  • Multiplicadores ATR para SL/TP

  • Activación del punto de equilibrio

  • Número mágico, deslizamiento

💡 ¿Por qué elegir este EA?

  • Lógica transparente de la acción del precio

  • Fácil de usar - plug & play

  • Gestión de riesgos realista

  • Comentarios claros de la operación (siempre ves qué patrón de velas abrió la operación)

Precios

  • Licencia de por vida: 199 $ (precio de lanzamiento)

  • Alquiler mensual: $39

  • Alquiler de 3 meses: 99 $

(El precio puede aumentar después de los primeros clientes y actualizaciones)

"Las pruebas retrospectivas pasadas no garantizan el rendimiento futuro. Los resultados pueden diferir en cuentas reales debido al spread, deslizamiento, velocidad de ejecución. Por favor, pruebe en demo con ticks reales ".


