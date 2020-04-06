SwingTrade Candle Patterns

Este robot de trading se basa en un patrón de velas y en la estrategia del indicador RSI. Busca velas que tengan un cuerpo pequeño en relación con sus sombras, lo que indica indecisión en el mercado. También comprueba si estas velas están situadas en el punto de pivote. Si el cierre de una de las velas siguientes rompe la línea de resistencia desde abajo y el RSI está por encima de la MA del RSI, entonces el robot abre una orden de compra. Si el cierre de una de las velas siguientes rompe la lí

FREE