EA Agulhada do Didi

Este Expert Advisor fue desarrollado para automatizar operaciones en MetaTrader 5 utilizando la lógica del indicador Didi Index como base para la identificación de puntos de entrada al mercado.

El EA ejecuta todas las operaciones directamente en el gráfico de forma automática, siguiendo las reglas y parámetros definidos por el usuario.

El concepto del robot es aplicar una lógica objetiva de entrada y gestión, permitiendo al trader supervisar la ejecución de las operaciones de manera clara, sin utilizar integraciones externas ni bibliotecas adicionales.

Funcionalidades Principales

Operaciones Automáticas

Las operaciones se ejecutan automáticamente según la lógica del indicador Didi Index.

Horario de Negociación Configurable

Permite definir periodos específicos en los que el EA puede operar. Fuera de este horario, no se abren nuevas operaciones.

Stop Móvil (Trailing Stop)

El stop sigue el movimiento del precio de acuerdo con los parámetros configurados.

Breakeven Automático

Posibilidad de mover el stop al punto de entrada cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Panel Informativo en el Gráfico

Muestra información operativa del Expert Advisor, facilitando el seguimiento de las operaciones y del estado del robot en tiempo real.

Compatibilidad

MetaTrader 5

Cuenta Demo o Real

Funciona con cualquier activo compatible con la plataforma

Nota Importante

Este producto se ofrece exclusivamente en formato compilado, no utiliza llamadas a DLL, no recopila datos del usuario y no se integra con servicios de terceros, cumpliendo con los estándares del Mercado MQL5.